КазКорруп. Попался на взятке начальник налогового комитета Павлодарской области Бельгибаев

13:38 27.11.2019

Главный налоговик Павлодарской области попался на взятке

В Павлодаре руководителя областного департамента госдоходов отправили в тюрьму. Он вместе с подчиненным попался на взятке. Кресло начальника Куат Бельгибаев занимал всего полгода



Игорь Казанцев, , 26 ноября



В Павлодаре руководителя областного департамента госдоходов отправили в тюрьму. Он вместе с подчиненным попался на взятке. Кресло начальника Куат Бельгибаев занимал всего полгода.



За 25 тысяч долларов и 240 тысяч тенге налоговики обещали прекратить систематические проверки Павлодарского пивоваренного завода. Хотя всего за несколько дней до ареста 42-летний Бельгибаев хвалился перед журналистами успехами своего ведомства. Пока шел процесс, руководитель департамента находился в СИЗО, а его подчиненный – под домашним арестом. Подсудимых в итоге приговорили к 8 и 7 годам колонии. Напомню, за полгода до ареста Бельгибаева сотрудники антикоррупционной службы задержали его предшественника Ернура Байгурманова и двоих подчиненных. Их обвиняли в получении взятки в 100 тысяч долларов. Но в итоге всех троих оправдали: собранные улики суд признал незаконными.