О чем договорились президенты Токаев и Жээнбеков в Бишкеке

13:52 27.11.2019

В присутствии президентов подписан пакет решений Высшего Межгосударственного Совета, заключен ряд соглашений.



В резиденции Ала-Арча президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков подписали ряд документов, передает корреспондент zakon.kz.



Одним из подписанных документов стала "Комплексная программа сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на 2020 - 2022 годы", утвержденная Первым Решением Высшего Межгосударственного Совета. Она охватывает широкий спектр сфер, в которых продолжат наращивать сотрудничество две страны.

Также в присутствии президентов подписан пакет решений Высшего Межгосударственного Совета, заключен ряд соглашений.



Это Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции, Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики "О совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска "Карасу – автодорожный" Республики Казахстан и "Ак-Тилек – автодорожный" Кыргызской Республики.



Кроме того, в присутствии президентов подписаны Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция), Соглашение между Министерством обороны РК и Генеральным штабом Вооруженных Сил КР об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных Сил РК и Вооруженных Сил КР, Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в области здравоохранения, Соглашение между министерствами внутренних дел двух стран по вопросам миграции.



Кроме того, подписан Меморандум "О сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики".

Также подписано Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики между АО НК "КазахИнвест" и Агентством по привлечению инвестиций КР.

Кроме того, президенты двух стран сделали заявление для прессы.



Альберт Ахметов, Бишкек