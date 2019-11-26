Коломойский&Зеленский. "Добрый" президент и "злой" олигарх

15:38 27.11.2019 "Добрый президент" и "злой" олигарх – куда идем мы с Пятачком



Публичная пикировка Зеленского и Коломойского прикрывает их сотрудничество в реальных делах, но вечно так продолжаться не может



Бологой Александр



Слово не воробей



Меня поддержали 75% украинцев, если среди них был Коломойский, я очень рад, что меня поддержали столько украинцев. Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство украинцев выбрали ЕС. Поэтому именно народ выбирает, куда нам пойти,



– заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Таллинне с главой Эстонии Керсти Кальюлайд. И тем самым обнажил все свои страхи и комплексы, которые тщетно пытаются скрыть от внешнего мира сотрудники Офиса президента (ОП) Украины.



Практически с первого же дня начала исполнения обязанностей президента Украины Владимир Зеленский пытается доказать, что он – самостоятельная фигура на местном политическом поле. Да что там, с первого дня после инаугурации – Зеленский всячески обуреваем этой идеей с первого дня после победы на выборах. Что и неудивительно: практически все эксперты связывали эти два имени – известного и успешного шоумена и опального "олигарха номер один" – задолго до выборов, практически сразу после объявления Зеленского о своих президентских амбициях. К последнему практически прилипло обидное прозвище "клоун олигарха", и понятно, что с таким имиджем быть легитимным главой государства на международной арене, да и во внутренней политике как минимум крайне затруднительно.



Однако с момента возвращения на Украину Коломойский публично начал демонстрировать, что скромность не относится к числу его достоинств. Его заявления по той или иной внешнеполитической проблеме, пристраивание своих людей в различные ведомства на "решающие" посты доказывают, что власть интересует его не меньше, чем просто бизнес. Хотя бы для того, чтобы с ее помощью делать деньги для себя.



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Администрацию президента Зеленского возглавил "человек Коломойского". Такой же член той же команды стал новым премьер-министром. Еще одна "персона, приближенная к императору", возглавила Министерство обороны. А вот секретарь Совета Безопасности Украины (СНБО) Александр Данилюк, призвавший сочувствующих Коломойскому чиновников уйти в отставку, сам в итоге потерял свое место. За ним, кстати, по счету Коломойского был еще один грешок: Данилюк сам участвовал в национализации принадлежавшего олигарху "Приватбанка", который Игорь Валерьевич собирается вернуть себе буквально в ближайшие две-три недели.



Если не половина, то добрая треть в парламентской фракции "Слуги народа", по оценкам экспертов, тоже из резерва Коломойского. И он в любой момент, когда ему будет надо, может увеличить этот ресурс, просто перекупив обладателей заветных мандатов.



И уже с первого месяца повелось так, что Коломойский эпатирует публику какими-то резкими заявлениями, а Зеленский потом разъясняет через газеты, телевидение и интернет, кто, по его представлению, настоящий "в лавке хозяин".



Я хотел бы, чтобы я думал о международных отношениях и векторе Украины как президент, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество… Это решение все же государственное,



– всего несколькими днями ранее до заявления в Эстонии говорил Зеленский.



И выступление в Таллинне, и это – все они посвящены дезавуированию высказывания Коломойского в интервью New York Times о том, что Киев мог бы развернуться к Москве, прекратить никому не нужную войну на Донбассе, да еще поиметь от России финансирование в таких масштабах, на которые никогда не расщедрятся ни МВФ, ни США. Понятно, что Коломойский выразился гипотетически, но Зеленский, видимо, настолько ужаснулся, что его заподозрят в чем-то подобном (и не только свои собственные украинские радикалы, но и за океаном), что не устает опровергать этот вариант даже в качестве предположения.



"По делам их узнаете их"



Между тем, оснований для того, чтобы считать внутреннюю политику нового президента подчиненной потребностям олигарха Коломойского, достаточно много. Как мы уже говорили, это расстановка кадров из резерва Игоря Валерьевича на важнейшие посты в руководстве страны. Но это и принятые или готовящиеся решения.



Так, например, на днях миссия МВФ отбыла из Украины, не дав согласия на выделение нового транша кредитной линии. Не афишируется, но и особо не скрывается, что 3,2 млрд долларов МВФ мог бы предоставить Киеву в том случае, если национализированный "Приватбанк" ни при каких условиях не будет возвращен Коломойскому или его партнерам. Видимо, финансовые власти Украины таких гарантий предоставить не сумели. А сам олигарх буквально кичится тем, что отобранный у него банк вскоре вернется в "родную гавань". Так что МВФ Коломойского не любит. Но ему на это, по всей видимости, наплевать. И, похоже, он заручился поддержкой по этому вопросу на самом верху. Иначе с чего бы такая уверенность?



Коломойского не любят в Москве. Всем памятно, как российский президент отозвался в свое время о скандальном олигархе, как об "уникальном проходимце". Но не меньше, если не больше, его не любят в Вашингтоне. Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани чуть ли не ультиматум выставил Зеленскому, чтобы тот прервал с олигархом всяческие отношения. И при каждом удобном случае в публичном общении не скупится на нелестные эпитеты в адрес Коломойского. Но Игорь Валерьевич не комплексует по этому поводу.



Не жалуют Игоря Валерьевича и собратья по украинскому олигархическому сословию. Новый состав Верховной рады уже неоднократно выступал против интересов конкурента Коломойского, олигарха Рината Ахметова, чьи активы сосредоточены в энергетике и металлургическом комплексе. Так, например, рынок электроэнергии сделали открытым для импорта из Белоруссии и России, что подорвало практически монопольные позиции Ахметова в этом секторе (причем крупнейшим импортером стал сам энергохолдинг Ахметова) и вынудило ряд ТЭС либо объявить о вынужденном простое, либо заговорить о нем в ближайшем будущем. Не забудем и то, что электроэнергия – важнейший фактор для металлургии все того же Ахметова, и известную истину, что все ослабляющее врага (в данном случае, конкурента) делает нас самих сильнее.



Кроме того, с подачи депутатов фракции Зеленского в Верховной раде Украины сейчас в парламенте рассматривается законопроект о повышении рентной платы для компаний, добывающих железные руды для металлургии. А это, как ни крути, опять удар по империи Ахметова. При этом – какое совпадение! – для марганцевых руд, которые добывают компании Коломойского, ренту повышать не собираются.



Кстати, и принятый в первом чтении законопроект о свободном рынке земли на Украине по странному стечению обстоятельств тоже на руку именно Коломойскому, хоть публично он его раскритиковал в пух и прах. Пятилетний мораторий на продажу земли иностранцам обеспечит приобретение черноземов родными украинскими олигархами. Те, скупив ее по абсолютной дешевке, перепродадут зарубежным агрохолдингам, конечно, не за те фантастические цифры, которые каждый украинский селянин рисует себе в воспаленном мозге, мечтая о миллионах в долларах и евро и смачной каве в Венской опере с круассанами из Парижа, но процентов 300-400 чистой прибыли себе обеспечат. А то и побольше. И у кого больше шансов навариться на этой афере, как не у вездесущего, эпатажного и не боящегося никого и ничего на этом свете и на том Игоря Валерьевича, не стесненного нормами "служащей прибежищем для неудачников" морали.



Ничто не вечно под луной



Чем не идиллия? Милые на людях понемногу бранятся, а не на людях тешатся. Вот только идиллия сия не вечна и вряд ли даже долговечна. Игорь Валерьевич обладает завидным "аппетитом" и чем больше "кушает", тем больше это разжигает его "аппетиты". И если бы все заканчивалось на разборках олигархов между собой, то могло бы тянуться довольно долго. На миру браниться – без людей мириться и вместе идти рука об руку под припев песенки из мультфильма: "Куда идем мы с Пятачком – большой-большой секрет".



Но "аппетиты" Коломойского уже приходят в противоречие с интересами Украины как государства, страны и ее населения. Денационализация "Приватбанка" и возмещение ущерба Коломойскому пройдут за счет украинского госбюджета. А впереди еще и выплата долгов другой компании Коломойского, "Международных авиалиний Украины", а эти долги превысили уже миллиард гривен. И сейчас обсуждается схема, чтобы их выплата была потихоньку распределена на всех граждан страны, а интересы олигарха при этом не пострадали.



Так что Зеленскому придется расстаться с Коломойским, чтобы сохранить пост президента страны за собой. И скорее рано, чем поздно. Вопрос в том, кто из них после этого устоит и сохранит свои позиции. Сейчас позиции Зеленского представляются более предпочтительными, но кто скажет, что произойдет после возвращения президента Украины с саммита в "нормандском формате"? Что еще раз доказывает крайнюю нестабильность ситуации на Украине и абсолютную непрогнозируемость ее развития. Источник - Царьград

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