 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.11.2019
15:49  В России разогревают свой "Гонконг"
15:47  Причина мировых протестов - американский геополитический проект "Управляемый шок", - Онур Гюзальтан
15:45  Эмир Катара откроет в Душанбе самую большую мечеть
15:42  США свергли президента Боливии, чтобы не дать России доступ к литию?
15:38  Коломойский&Зеленский. "Добрый" президент и "злой" олигарх
15:31  Какие "реформы" советуют Ирану и с кем ему говорить, кроме своего ополчения, - С.Шакарянц
13:52  О чем договорились президенты Токаев и Жээнбеков в Бишкеке

13:38  КазКорруп. Попался на взятке начальник налогового комитета Павлодарской области Бельгибаев
13:17  Рахмон II поедет в свой первый зарубежный визит в Ташкент
12:56  Сладкие грезы и байбековские сопли "стратегии" алматинского акима Сагинтаева
12:54  Казязык и латиница: Елбасы сказал одно, исполнители делают другое? - Ж.Асылбеков
12:11  Капитализм – общество с ограниченной ответственностью, - В.Катасонов
12:06  Кайрат Шарипбаев - газовый принц Казахстана и, по совместительству, "муж" Дариги Назарбаевой
10:47  Перспективы ЛатинАмерики. Левые против правых, - С.Брилев
09:49  Кипр лишил гражданства мутных олигархов - Дерипаску (РФ) и Джо Лоу (Малайзия)
09:40  Эрдоган стал бить по "мозгам" НАТО курдами, - Ст.Тарасов
09:28  Минздрав Узбекистана запускает реформу фармацевтики
09:23  Скончалась старейшая кино-актриса Казахстана - Народная артистка Айша Абдуллина
07:12  Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка? - "ВечБишкек"
07:08  Мужа Ширин Айтматовой (следователя КырМВД) обвинили в пытках
01:28  След российских спецслужб в казахстанском суфизме
01:25  Китай и Индия готовы подчиниться роботам
01:23  Проблемы исторической науки в Узбекистане, - Б.Алимджанов
01:19  Полуобнаженные скульптуры - ненужное казахам искусство?!
00:30  Уроки физики разрушения для ЕАЭС: ставка на пластичность, - А.Лихачева
00:23  Операция "Сапфир". Как Назарбаев в 1994 тайно продал ЦРУ советский уран (история)
00:19  В КазЭлитах идет раздрай, - Досым Сатпаев
Вторник, 26.11.2019
21:04  Парад интеграций. Россия запуталась в сетях бессмысленных "союзов", - С.Сухова
20:22  Ближневосточная дуэль Вашингтона и Пекина. В Дубае и Эр-Рияде учат китайский, - "ВПК"
18:56  Йеменские партизаны завалили старой доброй советской ракетой F-15 "Игл" ВВС саудитов
18:35  ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35. Истребители на песке
17:49  Китайский долгострой: когда начнут производить долгожданный таджикский свинец? - Н.Мирсаидов
17:22  Китайская принцесса Тайхэ - переходящее знамя уйгурских каганов, но ей это нравилось
14:21  Мозарабы и прочие. Как причудливо арабизировались жители Испании (история)
14:20  Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально, - Н.Портякова
14:13  Ся Цзе - загадочное первое Китайское царство
14:12  Узбекистан. Сумерки. Ч. 2, - Б.Мусаев
14:08  Пограничный инцидент. Киргизские и узбекские дворники на лопатах и ломах дерутся в Москве
14:07  В Мали пытаясь атаковать джихадистов самоликвидировались 2 французских геликоптера - 13 "грузов 200"
14:03  Желтороссия. Как Россия присоединяла Китай
13:56  В чем причина усиления влияния политического крыла ЛГБТ-сообщества?
13:54  Ташкент нравственный город. Менты волокут проститутку по улице (видео)
12:59  Низкая цена на тадж-хлопок: вина посредников или мировых рынков? - А.Ашуров
12:57  "В нападении участвовали также 11 женщин и 13 детей". Подробности атаки на тадж-погранпост "Ишкобод"
12:43  Очередной кыргызский генерал (Исаев - нач. ГУ спецохраны МВД) попал под антикоррупционное следствие
12:30  Оппозиция размечталась не хуже власти. Грузии обещают бессрочные протесты
12:02  Производство кыргызских е-паспортов откладывается. Суд признал тендер незаконным
11:48  ВАДА против рос-"мутьков". Допинг-война продолжается
11:15  Она уны тудым-сюдым... КазПравоохранители не могут сговориться между собой по "делу Кексель"
11:10  Особо тайный советник. КазОлигарх Ракишев признался, что с июня работает внештатным советником КазМИД
10:59  "Мозг Елбасы" разжаловали в штрудель. Марата Тажина сослали послом Казахстана в Прагу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США свергли президента Боливии, чтобы не дать России доступ к литию?
15:42 27.11.2019

Некоторые эксперты увидели в беспорядках в Латинской Америке теорию заговора. Так ли это?

АЛЕКСЕЙ ФОКИН

Илон Маск обещал пересадить весь мир на свои электрокары "Тесла". Из-за этого случился бум на производство мощных аккумуляторов. По версии конспирологов, это и стало причиной беспорядков в странах с большими запасами лития.

Боливия - страна с рекордными темпами экономического роста в Латинской Америке - еще совсем недавно была под управлением президента Эво Моралеса, чей рейтинг стабильно был выше 60%. Но вот уже месяц там идет настоящая гражданская война, в которой погибли 23 человека. Многие СМИ в последнее время говорят, что причина беспорядков - огромные залежи лития (из него производят мощные аккумуляторы, которые, например, использует в своих электрокарах "Тесла" Илон Маск). Мол, за этот редкоземельный металл и борются разные политические силы.

НЕФТЬ XXI ВЕКА

Литий называют новой нефтью XXI века неспроста. Сейчас соединения этого металла применяются практически во всей технике, где есть хоть какие-то батареи, - сотовые телефоны, ноутбуки, электрические автомобили. Для каждого такого "гаджета" нужен свой аккумулятор, а самые лучшие из них - литий-ионные, в которых и применяется этот металл.

О том, насколько важен литий для промышленности, говорят простые цифры. За последние 10 лет его потребление в мире выросло в три раза, а цена за тонну сырья подскочила с 6,5 тысячи до 16 тысяч долларов за тонну. А теперь представьте: если во всем мире автовладельцы начнут массово переходить на электромобили, к чему призывает Илон Маск, - это же фактически взорвет рынок аккумуляторов.

Весной крупнейшая американская консалтинговая компания в горнорудной области SRK Consulting подсчитала: в недрах Боливии лежат 30 процентов от всех известных запасов лития. Но до сих пор их толком никто не разрабатывал. А совсем недавно стало известно, что интерес к экономике Боливии стали проявлять Россия и Китай...

ПЕКИН, МОСКВА?

Казалось бы, версия о литии как "двигателе революции" вполне реальна, но есть и парочка нюансов. Еще до начала всех волнений власти Боливии подписали контракты на разработку месторождений металла с китайцами. Тут-то и вмешались США - устроили переворот, чтобы аннулировать литиевую сделку. Это вполне возможный вариант - с учетом того, что КНР производит значительную долю аккумуляторов, для чего ему и требуется сырье. Однако, если посмотреть на цифры, Пекин вообще не особо нуждается в этой латиноамериканской стране, ведь под его контролем находится пятая часть мировых запасов металла. Кроме того, азиатский гигант участвует еще во множестве проектов на всех континентах, так что недостатка в литии у него нет.

Некоторые усматривают в боливийском сценарии и российский след, ведь в июле этого года "Росатом" подписал меморандум с администрацией Моралеса о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов. В Ла-Пасе еще в 2018 году заявляли, что готовы вместе с Москвой разрабатывать месторождения металла на юге страны. Но насколько реален был этот проект? Ежегодно наша страна потребляет минимум лития - около 3 - 4 процентов в мировом масштабе, крупных заводов батарей на территории РФ нет. На наших запасах лития добыча пока не ведется, а то производство металла, которое есть в России, ведется на основе переработки импортного сырья. Чего же так испугались американцы, что организовали ради этого переворот?

Кроме того, сама добыча сырья в Боливии сложнее, чем у соседей по региону - Аргентины и Чили. Себестоимость получаемого металла по итогам намного выше.

Да и в принципе сейчас наблюдается перепроизводство лития. Ведь многие поверили, что этот металл может стать новым золотом с учетом цифрового бума. В результате из-за перепроизводства уже с прошлого года цены на металл падают, ведь развитие рынка аккумуляторов оказалось не таким быстрым, прежде всего из-за электромобилей, которые пока остаются экзотикой. Возможно, что в будущем может возникнуть дефицит этого металла. Но сейчас статистика говорит об обратном.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ярослав ЛЕВИН, кандидат исторических наук, американист:

Для США устраивать перевороты в защиту своих экономических интересов - в порядке вещей

- Природа нынешних протестов глубже, нежели "козни госдепа". Но в XX веке Вашингтон вмешивался в дела стран, где его интересам что-либо угрожало. В 1954 году в ходе спецоперации ЦРУ был свергнут президент Гватемалы Хакобо Арбенс Гусман. Он вел независимую политику и решил национализировать аграрные концерны в регионе монополиста United Fruit Company, принадлежавшие американцам.

В 1991 году президент Республики Гаити Жан Бертран-Аристид запятнал себя многочисленными преступлениями, был свергнут, бежал. Три года спустя США провели операцию "Принуждение к демократии": подогнали к острову эскадру ВМФ, высадили три тысячи морпехов. Вместе с ними вернулся и президент Аристид.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574858520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин встретился с педагогической общественностью столицы в рамках обсуждения законопроекта "О статусе педагога"
- Дарига Назарбаева призвала молодых предпринимателей осваивать современные технологии
- В 2020 году показатель цифровой грамотности населения вырастет до 80%
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- 14 ноября текущего года состоялось очередное заседание Счетного комитета
- Сладкие грезы
- О подорожании электричества в Алматы и Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  