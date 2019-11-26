Эмир Катара откроет в Душанбе самую большую мечеть

15:45 27.11.2019

Cамую большую мечеть в Душанбе откроют, когда в Таджикистан приедет эмир Катара



Аваз Юлдашев



Эмир Катара изъявил желание принять участие в церемонии открытия мечети и совершить в ней намаз с таджикскими верующими.



Слухи о том, что в строительстве самой большой мечети Центральной Азии в столице Таджикистана были допущены серьезные упущения и по этой причине затягивается церемония ее открытия, не соответствуют действительности, заявил "АП" информированный источник в правительстве страны.



По его словам, к сегодняшнему дню комиссия, в которую вошли эксперты Таджикистана и Катара, не имеет существенных замечаний к строительству объекта.



"Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани попросил таджикские власти разрешить ему принять участие в церемонии открытия мечети и совершить в ней намаз вместе с таджикскими верующими, - сказал источник. - И на сегодняшний день по дипломатическим каналам уточняется точная дата визита эмира в Душанбе".









Ранее сообщалось, что мечеть, где сразу могут разместиться около 100 тыс. человек, будет сдана в эксплуатацию в дни празднования 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана.



Первый камень в фундамент мечети был заложен президентом страны Эмомали Рахмоном в октябре 2009 года в рамках событий, приуроченных к 1310-летию основателя ханафитского мазхаба имама Абу Ханифы.



Строительство мечети в Душанбе началось в октябре 2011 года и продолжалось 8 лет. Цена проекта - почти $100 млн: $30 млн выделило правительство Таджикистана, остальное - катарское правительство.



Мечеть располагается на 12 гектарах земли, в ней будут библиотека, музей, конференц-зал, административные здания, столовая и стоянка на 4 тыс. машин. Мечеть имеет 4 минарета высотой 75 м, главный купол, высота которого 47 м и 20 малых куполов.



Мечеть в Душанбе - один из самых величественных архитектурных сооружений страны, а также крупнейший религиозный объект, построенный в Таджикистане за годы независимости.