Причина мировых протестов - американский геополитический проект "Управляемый шок", - Онур Гюзальтан

15:47 27.11.2019

Турецкий политолог: Одна из причин мировых протестов - американский геополитический проект "Управляемый шок"

Эксперт-международник Онур Синан Гюзальтан рассказал "КП" о скрытых внешних и внутренних пружинах нынешних событий



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



К массовым протестам в Ливане, Ираке, Чили, Эквадоре и других странах присоединилась еще одна территория - Алжир. 12 декабря там пройдут президентские выборы. Но, по мнению улицы, ни один из кандидатов не может предложить реальную программу по оздоровлению экономики и борьбе с коррупцией. Вот люди и выходят на демонстрации.



Однако, по словам экспертов, за осенней "весной народов" стоит сложнейший комплекс не только внутренних, но и внешних причин. Об этом "КП" рассказал турецкий политолог и колумнист международного издания United World International- Онур Синан Гюзальтан.



ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ - "МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ" ВНУТРИ ОДНОЙ СТРАНЫ



- Начнем с самого очевидного - внутренних пружин протеста. Почти все нынешние "горячие" территории - Ирак, Ливан, Алжир - имеют серьезнейшие структурные противоречия. В конституциях первых двух государств (созданных под диктовку западных экспертов) прямо прописаны жесткие "квоты на представительство в органах власти" для различных этнических и религиозных групп.



В какой-то мере это хорошо, позволяет соблюсти баланс интересов в многоконфессиональной и полиэтничной стране. Но тем самым ЭТИ ВНУТРЕННИЕ РАЗЛИЧИЯ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ. Другими словами, люди, условно говоря, в Ираке или Ливане не чувствуют себя монолитным обществом, единой гражданской нацией.



В Алжире эти противоречия не столь выражены, но все равно имеют место. Одна часть общества выступает за светское унитарное государство (по модели Франции, чьей колонией когда-то был Алжир). Другая - за принципиально другие, религиозные или даже ультрарелигиозные ценности. Наконец, есть трудности с интеграцией берберских племен в Кабилии [один из районов Алжира] - они просто не чувствуют себя частью страны.



Структурные проблемы, порождающие нынешние протесты, как раз и вызваны этой, если угодно, "национальной недоделанностью", когда общество из-за искусственных внутренних границ расколото и не ощущает себя единым народом. Чем, конечно, пользуются внешние игроки.



ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ - РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКТРИНЫ "УПРАВЛЯЕМОГО ШОКА"?



Помимо противоречий в обществе, все нынешние "горячие страны" имеют серьезные проблемы и в экономике - неравенство в доходах, преимущественно сырьевой экспорт.



И тут я хочу познакомить российского читателя с теорией, чье название можно перевести как "Управляемый шок". Книгу под названием "Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф" написала канадская исследовательница Наоми Кляйн еще 12 лет назад.



Ее гипотеза отталкивается от реальной тактики ЦРУ, применявшейся в тайных американских тюрьмах для пленных (многие из которых были настоящими террористами, но некоторые - ни в чем не повинными людьми). Так вот, особым образом комбинируя пытки и другие формы давления, можно подавить волю человека, превратить его в марионетку и навязать ему те или иные идеи. Это и есть доктрина "управляемого шока".



Наоми Кляйн применила эту теорию к целым государствам. Если устроить экономике страны "шоковую терапию", ультралиберальные реформы по указке западных экспертов, грабительскую приватизацию - то тем самым можно подчинить это государство своей воле, как пленного в тюрьме ЦРУ.



Российскому читателю, конечно, все это напомнит вашу собственную страну образца 1990х годов. Но, по мнению Кляйн, доктрина "управляемого шока" применялась Западом и при развале Югославии, и при перевороте в Турции в 1980 году, и в ходе событий 1973 года в Чили, когда Аугусто Пиночет, свергнув законного президента Сальвадора Альенде, повел те самые "либеральные экономические реформы" по рецептом Чикагской школы экономики.



В последние десятилетия через "управляемый шок" Запад провел Ливан и Ирак (всевозможные межэтнические и межрелигиозные конфликты, а в случае Ирака - прямая американская интервенция).



Побочным эффектом перехода национальной экономики под явный или неявный контроль Запада является обнищание населения (с которым столкнулась и ваша страна в девяностые). Сейчас, по данным Всемирного банка, 25% иракцев живут за чертой бедности, а большинство оставшиеся имеют доход лишь $6 в день. В других "больных странах" ситуация не намного лучше.



В то же время небольшое ядро местных элит, в союзе с международными финансовыми группировками, извлекает из ограбления собственной страны огромные выгоды - и, для удержания власти, укрепляет те самые искусственные барьеры между различными группами народа, о которых я говорил вначале (отечественному читателю, опять-таки, это напомнит ситуацию в России образца 1990-х или на нынешней Украине - прим. ред.).



Так происходит и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке - по всему земному шару. Владимир Ленин называл это "империализмом - высшей стадией капитализма", хотя с тех времен, конечно, все стало куда сложнее.



Так что народные протесты от Сантьяго до Бейрута и Багдада, на мой взгляд, являются как раз ответом широких масс на это отсутствие социальной справедливости.



Именно поэтому так важны совместные усилия России и Турции на Ближнем Востоке и в других регионах, которые "западной модели" противопоставляют новые, более справедливые формы мироустройства.