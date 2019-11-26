 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России разогревают свой "Гонконг"
15:49 27.11.2019

Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
там, где лидером становится боевой гуманитариат, - жди беды

Виктор Мараховский

Сегодня СМИ передового мира в экстазе. Обобщенный заголовок - "Жители Гонконга превратили местные выборы в фактический референдум и выбрали демократию".

Цифры повторяются из статьи в статью: беспрецедентная мобилизация избирателей, рекордная явка, свыше 80 процентов мест выигрывают продемократические кандидаты. Старые пропекинские чиновники уступают власть в местных советах молодым (The Wall Street Journal приводит пример: в округе Норт-Пойнт, считавшемся "оплотом лоялистов", 69-летний прокитайский функционер проиграл 22-летнему оппозиционеру, выпускнику колледжа, и это типичная картина).

Эксперты со всего мира надеются, что "Пекин примет четкий и ясный сигнал, посланный народом Гонконга" (читай - пойдет на уступки протестующим). Пока, правда, нет ощущения, что Пекин собирается идти на уступки. По словам главы МИД КНР Ван И, Гонконг был частью Китая и ею останется, что бы ни произошло. А все попытки подорвать стабильность провалятся.

…Но для нас в этой истории интереснее другое. А именно: по итогам полугодовых протестов, сопровождавшихся ураганной агиткампанией, во власть одного из крупных мегаполисов двинули люди, менее всего ассоциируемые у нас с типичными азиатскими чиновниками.

Британская "Гардиан" берет интервью у Клариссы Ен, художницы, ставшей политиком и со слезами сообщившей о своей победе в округе Ван Чай. Американская Epoch Times радуется победе профессионального борца за права секс-меньшинств Джимми Шама. Вместо отфильтрованного лидера протестов, профессионального активиста Джошуа Вонга выдвинулся его дублер - и тоже победил.

Среди других новых лидеров политики Гонконга - певица и ЛГБТ-активистка Дениз Хо, профессиональный левак-активист Лен Квок-Хун, экс-студент факультета искусств и профессиональный активист Алекс Чоу и так далее.

Говоря проще, власть, формальную и неформальную, в деловитом китайском мегаполисе перехватывают граждане, чьи специальности и профессиональные скиллзы сводятся к "менеджменту эмоций". Творческая интеллигенция и "активисты" - то есть узкоспециализированные гуманитарии, мастера создания лозунгов и логотипов, цепляния тревожных сердец, написания мобилизационных песен и зажигающих речей.

И это, повторим еще раз, китайцы - которых мы привыкли воспринимать в качестве людей глубоко прагматичных и расчетливых.

На практике же мы видим, что результаты полугодовых протестов - от периодического паралича транспортных магистралей и разгрома учреждений до начавшейся экономической рецессии - ни в ком никакого прагматизма не пробудили. Картинки, ролики о "китайском спецназе, который уже прибыл подавлять нашу свободу", песни протеста и все такое - оказались сильнее.

Как дружная команда художниц, социологинь и ЛГБТ-активистов с музыкальным образованием будет рулить специальным административным районом с миллионами жителей и 350-миллиардным ВВП, мы пока не знаем.

Но мы можем вспомнить кое-какие исторические аналогии.

В нашей относительно недавней истории тоже был период, когда гуманитарная интеллигенция, множественные профессиональные диссиденты и прочая внезапно подвинули постылых бюрократов и стали определять, кто тут власть.

Это был конец 1980-х и начало 1990-х. Те, кто тогда жил, наверняка помнят, какую ненормально огромную роль в расплодившихся "народных фронтах" играли композиторы, художники, писатели и прочие далекие от госуправления, зато близкие к управлению душами граждане.

Особенно повезло с повелителями эмоций некоторым республикам СССР. Например, в ноябре 1991 года, 28 лет назад, кинорежиссер Давлат Худоназаров в Таджикистане проиграл выборы представителю старой партийной элиты, но оппозиция обвинила власть в фальсификациях, и через несколько месяцев началась гражданская война.

В Азербайджане недолго, но ярко руководил диссидент и поэт Абульфаз Алиев (Эльчибей), в конце концов доруководившийся до мятежа и лишенный полномочий - тоже, по сути, почти на грани гражданской войны.

Особенно же запомнился соотечественникам филолог, писатель и диссидент Звиад Константинович Гамсахурдия, чье руководство Грузией завершилось не только настоящей гражданской войной, но и полураспадом страны.

Что стоит отметить: все перечисленные говорили на своих митингах прекрасные, сильные слова. О народе, настрадавшемся под гнетом тирании. О неисчерпаемой одаренности этого народа, который, сбросив с себя иго, станет жить невероятно кучеряво. И массы их поддерживали сердцем - безоглядно и некритично. А в итоге получали жизнь, резко ставшую непредсказуемой - вплоть до трупов на проспектах.

Это позволяет сделать вывод. Там, где лидерами политики и силой, принимающей решения, становится боевой гуманитариат, - жди беды.

Дело не в том, что эти менеджеры эмоций как-то особенно непорядочны - нет, зачастую они бывают принципиальней циничных и хитроватых бюрократов. Но в реальном мире эмоциональная принципиальность, не скованная расчетливым прагматизмом, почему-то всегда оказывается противопоказана таким вещам, как гражданский мир, рост благосостояния и право на жизнь.

А пример Гонконга доказывает, что от эмо-политики не застраховано ни одно общество ни в одной точке нашей планеты.

Почему это поучительно и важно для нас с вами?

Потому что мы можем твердо быть уверенными: если у нас внезапно виртуозы кисти, певцы о разлуке и одиночестве, исследователи молодежной моды и смелые акционисты массово ударятся оземь и станут политическими трибунами - значит, они почуяли шанс пофестивалить. Если стендаперы начнут появляться заплаканными в кадре и с хорошо поставленной дрожью в голосе говорить об унижениях, переживаемых массами при Этой Власти - значит, они осторожно пробуют лапкой лед, по которому можно пойти во власть.

Результаты почти всегда превосходят самые смелые ожидания.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574858940
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