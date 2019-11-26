Казахстан и Киргизия договорились урегулировать бардак на границе

17:43 27.11.2019

Условия прохождения границы Казахстана и Кыргызстана улучшат в скором времени

В Казахстане работают около тысячи предприятий с участием кыргызстанского капитала, а в Кыргызстан казахстанские предприниматели инвестировали 1 миллиард долларов.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заявления для прессы в ходе своего госвизита в Кыргызстан заявил, что обсудил со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым приграничный вопрос, передает корреспондент zakon.kz.

Как стало известно из слов Токаева, произнесенных им в резиденции Ала-Арча в Бишкеке, и Казахстан, и Кыргызстан заинтересованы в улучшении условий для передвижения граждан между государствами. И во время встречи Токаева и Жээнбекова был поднят вопрос пунктов пропуска на границе.



- Для наращивания приграничных контактов мы принимаем меры для улучшения условия передвижения наших граждан и торговых потоков – в частности, завершается работа по изменению статуса пунктов пропуска Сартобе, Токмок и Аухатты с двустороннего на многосторонний. Согласно нашим договоренностям, будет проведена работа по возобновлению функционирования пункта пропуска Бесагаш с кыргызской стороны, а также смены режима работы пункта Кегень - Каркара с кыргызской стороны, - сказал Токаев.



Он напомнил, что в Казахстане работают около тысячи предприятий с участием кыргызстанского капитала, а в Кыргызстан казахстанские предприниматели инвестировали 1 миллиард долларов.



- В Кыргызстане работает около 2000 предприятий с участием казахстанского капитала, они активно участвуют в социальной жизни регионов. Поэтому выражаем надежду, что правительство Кыргызстана и впредь будет оказывать помощь и проявлять благоприятное отношение к казахстанским инвесторам, - сказал Токаев.



Также Токаев добавил, что и бизнес Кыргызстана вкладывается в Казахстан. Все это стало возможным благодаря той политике дружбы и добрососедства, которой придерживались обе страны во взаимоотношениях с 1992 года.



- Неоценимый вклад в становление и развитие отношений между нашими странами внес первый президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Я сегодня передал вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, его теплый привет и наилучшие пожелания персонально вам. Мы высоко ценим и ваш личный вклад в продвижение и развитие казахско-кыргызского взаимодействия и сотрудничества. Вы и Нурсултан Назарбаев в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы, - заключил Токаев.



Киргизский президент, в свою очередь, также как и Токаев остался доволен проведенными переговорами.



- Я хотел бы отметить плодотворное продолжение нашего взаимодействия. Сегодняшние переговоры дадут импульс дальнейшему активному продолжению политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на всех уровнях. Казахстан - наш надежный партнер и ближайший добрый сосед, - отметил Жээнбеков.



Были обсуждены приоритетные направления двусторонних отношений и вопрос относительно дальнейшего развития и углубления союзнических отношений и стратегического партнерства двух стран.



- Мы рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах. Также договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества и в других направлениях, - сообщил Жээнбеков.



Ранее мы сообщали, о чем еще договорились президенты Казахстана и Кыргызстана.



Альберт Ахметов, Бишкек