Россия в Ливии - страшный сон Пентагона, - Al Jazeera

17:56 27.11.2019

Состав американской делегации присутствующей на встрече с командующим Ливийской армией Халифой Хафтаром свидетельствует о том, что Вашингтон серьезнейшим образом обеспокоен вмешательством России в ливийский конфликт. Чем вызвана паника США? Ведь до недавнего времени всех устраивал вялотекущий конфликт в стране.

Al Jazeera (Катар): кодовое слово - Россия. Почему Вашингтон пытается остановить авантюру Хафтара в Триполи?



Дипломатический источник в Вашингтоне сообщил Al Jazeera, что "рост военной активности России в восточной части Ливии в координации с египетской стороной стал причиной обеспокоенности американских властных кругов".

По словам источника, отказавшегося назвать свое имя, эта обеспокоенность имеет прямое отношение к молниеносному решению США принять меры для прекращения внутренних боевых действий и по достижению соглашения о прекращении огня.



В заявлении Госдепартамента говорится о встрече американских высокопоставленных чиновников с ливийским генералом Халифой Хафтаром, на которой официальные лица США выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу использования конфликта Россией в ущерб ливийскому народу.



С другой стороны, недавний доклад Исследовательской службы Конгресса по ливийскому конфликту указывает на опасения Вашингтона насчет благоприятных условий для террористических группировок внутри Ливии из-за политического и военного раскола между ливийскими силами. Как сообщалось ранее, генерал Хафтар нанял сотни российских военных, которые сражаются на стороне его армии и обучают его солдат.



Участие бригадного генерала Стивена Де Миллиано, высокопоставленного лица из Африканского командования вооруженных сил США, свидетельствует об опасениях Пентагона перед лицом российской экспансии в Ливии.



Бывший посол США в Объединенных Арабских Эмиратах Дэвид Мак, который три года проработал дипломатом в американском посольстве в Триполи при Муаммаре Каддафи, рассказал Al Jazeera о развитии ситуации в Ливии.

"Вооруженный конфликт между международно признанным Правительством национального согласия и генералом Хафтаром дал России возможность воспользоваться хрупкой ситуацией в своих узких интересах", - сказал Мак.

Что касается недавней встречи Хафтара и американской делегации, бывший дипломат, ныне работающий экспертом в вашингтонском Институте Ближнего Востока, отметил: "Судя по последним шагам, Америка заинтересована в прекращении осады Триполи со стороны Халифы Хафтара, боевых действий и выводе так называемой Ливийской национальной армии, которая в основном состоит из ополченцев и вооруженных группировок и угрожает столице признанного на международном уровне правительства".

Пределы заинтересованности

В состав американской делегации, которая встречалась с Хафтаром, вошли директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс, глава американской дипмиссии в Ливии Ричард Норланд и заместитель помощника госсекретаря США Мэттью Зайс.



Также во встрече участвовал бригадный генерал Стивен Де Миллиано, высокопоставленное лицо Африканского командования вооруженных сил США, чье присутствие наряду с Зайсом свидетельствует о страхах Пентагона по поводу российской экспансии в Ливии, а также широту американских интересов, коснувшихся ливийской нефти.

"Заявление Государственного департамента США носит как дипломатический, так и официальный характер, и участники переговоров, похоже, были откровенны. Возможно, они использовали угрозы в адрес Хафтара в связи с продолжающейся осадой Триполи", - утверждает Мак.



В последние недели в Вашингтоне были предприняты крупные дипломатические шаги в попытке положить конец ливийскому конфликту. Так, государственный секретарь Майк Помпео провел встречи с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом, во время которых стороны обсудили оказываемую Хафтару поддержку ОАЭ, российское присутствие в Ливии и необходимость найти политическое решение кризиса.



Также в Вашингтоне состоялся американо-ливийский диалог по вопросам безопасности, в котором приняли участие министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла и министр внутренних дел Фатхи Башага из Правительства национального согласия Ливии, получившего международное признание.



14 ноября по завершении переговоров участники выступили с заявлением. Американская сторона призвала Хафтара прекратить наступление на ливийскую столицу, заявив, что это будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между Соединенными Штатами и Ливией.

По мнению Мака, Хафтар рискует лишиться помощи Египта и ОАЭ на фоне попыток администрации Трампа оказать давление на Каир и Абу-Даби с целью заручиться их поддержкой в Ливии.



Бывший дипломат осудил действия Хафтара: "Мне не кажется, что предпринимаемые им меры необходимы, особенно в связи с недавним крушением беспилотника и его извинениями по этому поводу. Хафтар получил предупреждения от всех дипломатических лиц, и теперь он ходит по лезвию ножа".



Мухаммед Аль-Муншави (محمد المنشاوي)



Оригинал публикации: روسيا كلمة السر.. لماذا تحركت واشنطن الآن لوقف مغامرة حفتر في طرابلس؟

Опубликовано 27/11/2019