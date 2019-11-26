 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.11.2019
21:55  Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами
20:53  Елбасы Назарбаев посетил праздничный концерт в честь Дня Елбасы Назарбаева
20:39  Задержан за мошенничество глава "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов
18:51  КазИдеологи отправляют "поход Духовного каравана Туркестана". Цель - "пропаганда патриотических чувств..."
18:21  Безбожная Европа прогневала мусульманский мир, - П.Акопов
18:11  Аблязов, Мамай, нандоны и очередной крах КазОппозиции, - К.Риклтон
18:05  ЕАЭС разворачивается на восток, но это выгодно не всем членам, - Сэм Бутия

18:03  Кыргызстан: стихийный митинг указывает на новый метод борьбы с коррупцией, - Н.Джанибекова
17:56  Россия в Ливии - страшный сон Пентагона, - Al Jazeera
17:51  Турция испытывает российский С-400 на американских истребителях F-16 в качестве мишеней, - The Times
17:47  "Мягкая сила" - сила обольщения, - Марк Семо
17:43  Казахстан и Киргизия договорились урегулировать бардак на границе
15:49  В России разогревают свой "Гонконг"
15:47  Причина мировых протестов - американский геополитический проект "Управляемый шок", - Онур Гюзальтан
15:45  Эмир Катара откроет в Душанбе самую большую мечеть
15:42  США свергли президента Боливии, чтобы не дать России доступ к литию?
15:38  Коломойский&Зеленский. "Добрый" президент и "злой" олигарх
15:31  Какие "реформы" советуют Ирану и с кем ему говорить, кроме своего ополчения, - С.Шакарянц
13:52  О чем договорились президенты Токаев и Жээнбеков в Бишкеке
13:38  КазКорруп. Попался на взятке начальник налогового комитета Павлодарской области Бельгибаев
13:17  Рахмон II поедет в свой первый зарубежный визит в Ташкент
12:56  Сладкие грезы и байбековские сопли "стратегии" алматинского акима Сагинтаева
12:54  Казязык и латиница: Елбасы сказал одно, исполнители делают другое? - Ж.Асылбеков
12:11  Капитализм – общество с ограниченной ответственностью, - В.Катасонов
12:06  Кайрат Шарипбаев - газовый принц Казахстана и, по совместительству, "муж" Дариги Назарбаевой
10:47  Перспективы ЛатинАмерики. Левые против правых, - С.Брилев
09:49  Кипр лишил гражданства мутных олигархов - Дерипаску (РФ) и Джо Лоу (Малайзия)
09:40  Эрдоган стал бить по "мозгам" НАТО курдами, - Ст.Тарасов
09:28  Минздрав Узбекистана запускает реформу фармацевтики
09:23  Скончалась старейшая кино-актриса Казахстана - Народная артистка Айша Абдуллина
07:12  Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка? - "ВечБишкек"
07:08  Мужа Ширин Айтматовой (следователя КырМВД) обвинили в пытках
01:28  След российских спецслужб в казахстанском суфизме
01:25  Китай и Индия готовы подчиниться роботам
01:23  Проблемы исторической науки в Узбекистане, - Б.Алимджанов
01:19  Полуобнаженные скульптуры - ненужное казахам искусство?!
00:30  Уроки физики разрушения для ЕАЭС: ставка на пластичность, - А.Лихачева
00:23  Операция "Сапфир". Как Назарбаев в 1994 тайно продал ЦРУ советский уран (история)
00:19  В КазЭлитах идет раздрай, - Досым Сатпаев
Вторник, 26.11.2019
21:04  Парад интеграций. Россия запуталась в сетях бессмысленных "союзов", - С.Сухова
20:22  Ближневосточная дуэль Вашингтона и Пекина. В Дубае и Эр-Рияде учат китайский, - "ВПК"
18:56  Йеменские партизаны завалили старой доброй советской ракетой F-15 "Игл" ВВС саудитов
18:35  ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35. Истребители на песке
17:49  Китайский долгострой: когда начнут производить долгожданный таджикский свинец? - Н.Мирсаидов
17:22  Китайская принцесса Тайхэ - переходящее знамя уйгурских каганов, но ей это нравилось
14:21  Мозарабы и прочие. Как причудливо арабизировались жители Испании (история)
14:20  Вся власть советам: протестующих Гонконга поддержали электорально, - Н.Портякова
14:13  Ся Цзе - загадочное первое Китайское царство
14:12  Узбекистан. Сумерки. Ч. 2, - Б.Мусаев
14:08  Пограничный инцидент. Киргизские и узбекские дворники на лопатах и ломах дерутся в Москве
14:07  В Мали пытаясь атаковать джихадистов самоликвидировались 2 французских геликоптера - 13 "грузов 200"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан: стихийный митинг указывает на новый метод борьбы с коррупцией, - Н.Джанибекова
18:03 27.11.2019

Раздражение бурлило с тех пор, как журналисты раскрыли схему контрабанды на миллиарды долларов, из-за которой бюджет страны недосчитался огромных сумм.

Несмотря на мороз, сотни людей собрались на центральной площади Бишкека 25 ноября, чтобы потребовать расследования коррупционной схемы, предположительно годами реализуемой высокопоставленными правительственными чиновниками.
Участники длившейся полтора часа акции подчеркивали ее аполитичный характер и то, что ее целью не является продвижение повестки каких-либо партий или движений. Хотя официального разрешения не ее проведение получено не было, акция прошла без проблем.
Раздражение в Кыргызстане бурлило с момента публикации на прошлой неделе серии взрывных статей, основанных на журналистском расследовании, проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в сотрудничестве с кыргызской службой Радио "Свобода"/Радио "Свободная Европа" и базирующимся в Бишкеке новостным сайтом "Клооп". В материале изложены подробности по поводу прозвучавших ранее обвинений в том, что сотрудники таможни закрывают глаза на схему контрабанды на миллиарды долларов, из-за которой бюджет лишается огромных сумм.
В значительной степени гнев концентрировался на фигуре Раимбека Матраимова, бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы (ГТС), которого многие считают одним из самых влиятельных людей Кыргызстана.
Экс-депутат парламента Ширин Айтматова стоит во главе инициативы, ставящей целью убедить власти провести расследование того, как Матраимову удалось накопить такое состояние, хотя он почти всю жизнь проработал на государственной службе.
Как она сказала Eurasianet.org, протест в Бишкеке должен был стать демонстрацией силы народа, а не традиционной политической акцией с играющими на публику ораторами.
"Это был митинг против коррупции, а не с целью свержения правительства. Собрались в основном горожане", – сказала Айтматова.

Поднявшаяся после публикации статей волна возмущения в основном ограничивалась социальными сетями, и пока не начался митинг, было неясно, перерастет ли эта онлайн-активность во что-то более осязаемое. Похоже, что число собравшихся на площади развеяло эти тревоги.
"Это важно, потому что горожане давно уже не принимали участия в политических акциях, – сказала Айтматова. – Обычно люди на митингах приезжают из областей и им платят за участие. Но в этот раз все пришли бороться за свои права, и никто никому не платил. Это новый формат для Кыргызстана".

Эрика Марат, научный сотрудник одного из крупных американских аналитических центров, высказала в Twitter схожее с Айтматовой мнение о необычном характере данной акции протеста.

"Вот так в Центральной Азии выглядит мирное сопротивление коррумпированному правительству. Никаких признаков присутствия провокаторов, никаких арестов, а самоорганизовавшийся народ, требующий справедливости и представительства", – написала она в Twitter. Марат родом из Кыргызстана.

Примечательно, что на акции отсутствовали профессиональные политики. Единственным депутатом парламента, который, судя по всему, присутствовал на демонстрации, был Достан Бекешев.
"Сегодняшний митинг стал сигналом того, что необходимо бороться с коррупцией, – сказал Бекешев. – Не важно, идет ли речь о [бывшем президенте Алмазбеке] Атамбаеве или Матраимове. Если ты украл деньги, ты пойдешь в тюрьму".
В то время как представители гражданского общества считают взяточничество ключевой проблемой, которую необходимо решить в срочном порядке, президент Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении перед митингом отметил, что считает борьбу с коррупцией сложной задачей, решение которой потребует много времени.
"Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому, – сказал Жээнбеков в интервью государственному новостному агентству "Кабар". – Наше население достигает 6,5 млн человек, когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать".
По словам Жээнбекова, приоритетной задачей является "чистка государственных органов, которые призваны бороться с коррупцией".

"Это судебная система, прокуратура, милиция, Финполиция, Счетная палата и другие", – сказал он.
Алмазбек Атамбаев, предшественник Жээнбекова, превратившийся в его врага, все свое президентство также делал заявления по поводу борьбы с коррупцией, но по большей части не сумел выполнить свои обещания.
В докладе, опубликованном в июне 2016 года базирующимся в Вашингтоне Фондом Карнеги за международный мир, говорится: "Активисты гражданского общества из Кыргызстана едины во мнении, что новая власть мало изменила прежнюю коррупционную практику, включая мошенничество на выборах, вымогательство взяток за основные государственные услуги и физическое запугивание критиков режима".

"Транснациональные преступные организации продолжают процветать, перевозя наркотиками и другие виды контрабанды через границы страны, а официальные меры по борьбе с коррупцией часто подвергаются критике как политически мотивированные или проводящиеся лишь для видимости", – отметил автор доклада, опубликованного за год до окончания президентства Атамбаева.
Критики Жээнбекова утверждают, что после его вступления в должность в ноябре 2017 года мало что изменилось.
Активизация общественной деятельности в сфере борьбы с коррупцией во многом связана с одним человеком – бывшим заместителем ГТС Раимбеком Матраимовым. Этот пользующийся дурной славой человек заработал ироническое прозвище Раим Миллион, отражающее бытующее мнение, что он накопил огромное состояние, получая взятки от контрабандистов.

Некоторые демонстранты держали в руках эту карикатуру на Матраимова (Авторы карикатуры: Татьяна Зеленская и Дарья Удалова)

Многие участники демонстрации в Бишкеке держали в руках плакаты с упоминанием или изображением Матраимова. Вскоре после начала акции сотни собравшихся начали скандировать "Власть народу" и "Раима в тюрьму!".
Между тем в Государственной таможенной службе отрицают наличие каких-либо проблем.
"Контрабанды на таможне нет и не было", – приводит слова пресс-секретаря ГТС Жаманака Мусурканова новостное агентство 24.kg.

Гражданский активист Динара Ошурахунова похвалила примерное, по ее словам, поведение участников акции, и призвала власти отреагировать на призывы демонстрантов.
"Это только начало, – написала она в Facebook. – Мы будем и дальше отслеживать последующие действия власти. И в случае отсутствия реакции власти и их бездействия, мы снова соберемся вместе".

Нуржамал Джанибекова
26 нояб. 2019

(Питер Леонард принимал участие в подготовке статьи).
Нуржамал Джанибекова – журналистка, проживающая в Бишкеке.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574866980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин встретился с педагогической общественностью столицы в рамках обсуждения законопроекта "О статусе педагога"
- Дарига Назарбаева призвала молодых предпринимателей осваивать современные технологии
- В 2020 году показатель цифровой грамотности населения вырастет до 80%
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке
- Государственный секретарь провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- 14 ноября текущего года состоялось очередное заседание Счетного комитета
- Сладкие грезы
- О подорожании электричества в Алматы и Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  