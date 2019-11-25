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ЕАЭС разворачивается на восток, но это выгодно не всем членам, - Сэм Бутия
18:05 27.11.2019

ЕАЭС ищет партнеров в Азии: чтобы насолить Западу или это выгодная торговая политика?

Россия может много чего продать Вьетнаму, а вот ее менее крупные партнеры по ЕАЭС не получают выгоды от соглашения о свободной торговле с этой восточноазиатской страной. (Kremlin.ru)

Координируемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в этом году активно расширял свой круг взаимоотношений, подписав соглашения о свободной торговле с Сербией и Сингапуром, и обсудив планы с Индией. В конце прошлого месяца вступило в силу временное торговое соглашение с Ираном. Идут переговоры с Китаем. В новостях сообщается, что ЕАЭС также изучает перспективы свободной торговли с Египтом и Турцией.
Как доходы от торговли с этими странами будут распределяться между пятью членами ЕАЭС – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией?
Можно лишь догадываться, опираясь на имеющийся опыт с соглашением о свободной торговле, заключенным с Вьетнамом и вступившим в силу в 2016 году, через год после образования ЕАЭС. Соглашение придало импульс торговле, хотя выгоды были неравномерными, и пользу пока в основном извлекал Вьетнам.

Вплоть до 2011 года страны, которые позднее станут членами ЕАЭС, имели в основном положительное сальдо торгового баланса с Вьетнамом, то есть они экспортировали во Вьетнам больше, чем импортировали оттуда. По данным Всемирного банка, в том году структура товарооборота изменилась в обратную сторону, и в 2018 году торговый дефицит достиг 1,3 млрд долларов.

Торговый дефицит – не обязательно негативное явление. Возможно, члены ЕАЭС импортируют больше из Вьетнама, потому что торговое соглашение позволяет покупать там товары с большей выгодой, чем в других странах. А Вьетнам в последние десятилетия стал локомотивом производства.
В первую очередь существенно выиграл от этого соглашения Казахстан. Экспорт Казахстана во Вьетнам взлетел с примерно 10 млн долларов в 2015 году до в среднем около 226 млн долларов в 2017-2018 годах – в основном за счет полезных ископаемых, таких как свинец и цинк. Экспорт России во Вьетнам тоже вырос с момента заключения соглашения о свободной торговле – выручка от поставок выросла с 1,4 млрд долларов в 2014 году до примерно 2,4 млрд долларов в 2018 году, но экспорт Вьетнама в РФ увеличился еще большими темпами – с 2,3 до 3,6 млрд долларов за тот же период. Снижение со стороны ЕАЭС пошлин на вьетнамские технологические товары, такие как вещательное оборудование и компьютерные процессоры, похоже, помогло Вьетнаму увеличить экспорт в Россию.

Но маленькие (и не очень богатые полезными ископаемыми) страны, такие как Кыргызстан, не получили заметной выгоды от соглашения. В случае с Арменией экспорт во Вьетнам не вырос, а импорт (в основном технологических компонентов) из Вьетнама увеличился более чем в два раза до чуть менее 50 млн долларов в 2018 году.

Доминирование России в ЕАЭС означает, что Москва играет первую скрипку в тарифных переговорах с потенциальными партнерами. Показательный пример: алкоголь и спиртные напитки составляют значительную долю экспорта Армении, но эти товарные категории были исключены из торгового соглашения с Вьетнамом, а табак – еще один важный армянский экспортный продукт – все еще облагается высокими пошлинами во Вьетнаме. А вот сжиженный природный газ (ресурс, которым Россия располагает в огромных объемах) в рамках торгового соглашения будет поставляться во Вьетнам без пошлин с 2020 года. Чего нельзя сказать об алкоголе.

Что касается Сингапура, то очень сложно сказать, каким образом страны ЕАЭС выиграют от соглашения о свободной торговле. Сингапур является одной из самых открытых экономик в мире со средней пошлиной на импорт на уровне всего 0,19% (по сравнению с 5% в России в 2017 году). Если основная цель подписания договора заключается в развитии торговли с другими странами (особенно для свободного экспорта в эти страны), от этого сотрудничества, скорее всего, выиграет Сингапур, который получит льготный доступ к рынкам ЕАЭС, а для стран ЕАЭС вряд ли что-то кардинально изменится. (Другими словами, Сингапур и без соглашения не создавал препятствий таким странам, как Армения, поставлять товары на свой рынок).

Есть, конечно, и другие преимущества. Соглашение о свободной торговле может снизить нетарифные барьеры и стимулировать потоки капитала между торговыми зонами. Инвестиционные договоры могут расширить двусторонние партнерства в сфере инвестиций. Но с точки зрения конкретно торговли, соглашение с Сингапуром с большей вероятностью увеличит сингапурский экспорт в страны ЕАЭС – и выгода в этом случае даже еще более односторонняя, чем в рамках сотрудничества ЕАЭС и Вьетнама.

В общем, торговые соглашения ЕАЭС выгодны для более крупных экономик союза – России и Казахстана. Кроме того, эти договоренности позволяют Москве заявлять, что она выполняет свое обещание повернуться спиной к Западу и обратить свой взор на Восток.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.

25 нояб. 2019

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574867100
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