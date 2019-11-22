Аблязов, Мамай, нандоны и очередной крах КазОппозиции, - К.Риклтон

18:11 27.11.2019

Казахстан: критик режима в изгнании вносит раскол в оппозицию

Ссоры между критиками правительства на руку режиму, который стремится разделить и нейтрализовать оппозицию.



Мухтара Аблязова, самого известного противника казахстанских властей, трудно назвать командным игроком.

Проживающий во Франции беглый банкир считает режим в Нур-Султане авторитарной клептократией. Это понятно.

Что кажется странным, он также не лучшим образом отзывается о многих активистах в Казахстане, которые ратуют за реформы. Он даже придумал для них грубое, оскорбительное прозвище – нандоны.



Это сложносокращенное слово образовано от имени бывшего президента Нурсултана Назарбаева и русского слова для обозначения презерватива. Он аргументирует это тем, что самозваные, по его мнению, противники правительства в действительности таковыми не являются. Как он считает, их истинная задача – улучшить репутацию правящей элиты, создав ложное впечатление о ее толерантности к инакомыслию.



"Они лжецы, они работают на власть ... Это так очевидно", – заявил он в своем видеообращении 6 ноября.

Аблязов имел в виду продемократические группы, созданные рядовыми гражданами в начале этого года. На волне настроения перемен, которое ощущалось в стране после неожиданной отставки Назарбаева в марте, эти движения стали требовать более представительной системы правления и усиления роли демократически избранного парламента.



Аблязов, поборник смены режима, который даже слышать не хочет о постепенных переменах, испытывает неприязнь к тем, кого считает чересчур уступчивым. При этом, в отличие от критикуемых, которые находятся Казахстане, он чувствует себя в большей безопасности, зная, что не будет арестован.

Эти склоки только на руку режиму, который на протяжении десятилетий применял эффективную стратегию "разделяй и властвуй" для ослабления оппозиции.



Аблязов, занимавший пост министра энергетики в конце 1990-х годов, живет за пределами своей страны с 2009 года. Тогда он сбежал, как только его начали обвинять в похищении миллиардов долларов из БТА Банка, которым он управлял. С тех пор список громких обвинений власти пополнили новым пунктом – убийство делового партнера.

Аблязов отрицает все эти обвинения, которые, как он утверждает, были выдуманы в ответ на его политическую деятельность.



Попытки казахстанских властей добиться экстрадиции беглого экс-банкира не увенчались успехом. В 2017 году высший гражданский орган власти Франции вынес решение не передавать Аблязова Казахстану.

Свою политико-агитационную деятельность Аблязов ведет в основном через социальные сети. Его аккаунты служат надежным источником информации для журналистов, поскольку именно там, как правило, объявляются даты и места проведения несанкционированных антиправительственных митингов.



Но в последнее время попытки организации демонстраций, в основном приуроченных к национальным праздникам, с треском проваливались. На митинги удавалось собраться всего нескольким десяткам человек, и то их тут же задерживали и увозили поджидавшие полицейские.

Власти оправдывают свою политику нулевой терпимости в отношении аблязовских митингов прошлогодним судебным постановлением, которое признало ДВК экстремистской организацией.



Политика в отношении остальных движений, к большой досаде Аблязова, гораздо менее враждебная.

Среди этих движений особенно выделяется группа Oyan, Qazaqstan, состоящая из по большей части образованных активистов, представителей поколения миллениалов. Группа активизировалась во время выборов, утвердивших Касым-Жомарта Токаева в качестве преемника Назарбаева после его формальной отставки.



"Они идут по центральным улицам Алматы, и никто не трогает их", – сказал Аблязов своим подписчикам в начале этого месяца, при этом – для особо непонятливых – объявив Oyan "проправительственной группой".

9 ноября Oyan, Qazaqstan провела акцию в Алматы, и, действительно, несколько десятков участников смогли беспрепятственно пройтись по центру города.

По словам Аблязова, другая марионеточная группа правительства – это незарегистрированная Демократическая партия (ДП).



ДП возглавляет Жанболат Мамай, бывший журналист, который в 2017 году провел семь месяцев в тюрьме по обвинению в отмывании денег для Аблязова. Он все еще отбывает условный срок в связи с этими обвинениями, которые, по его словам, были сфабрикованы и политически мотивированы.



Роль Мамая как продюсера недавно вышедшего и ставшего хитом документального фильма, в котором подробно рассказывается о голоде в Казахстане в советские годы, помогла ему в продвижении своего политического проекта.

Обе группы отрицают свое сотрудничество с правительством.



Мамай, чья партия, занимающая скромный двухкомнатный офис в Алматы, собирает подписи для регистрации, сказал, что Аблязов просто боится конкуренции.

31-летний деятель рассказал о пережитых трудностях, среди которых были неожиданные визиты службы пробации, случаи преследования в ходе поездки ДП в западные регионы в начале этого месяца.



Если Аблязов хочет укрепить свою репутацию оппозиционера, ему следует "проводить митинги у посольства Казахстана в Париже или под Эйфелевой башней", – сказал Мамай Eurasianet.org.

"ДП – это долгосрочный проект. У нас есть поддержка и движущая сила", – добавил он.

Димаш Альжанов, известный активист Oyan, Qazaqstan, в недоумении по поводу критики со стороны Аблязова. Он сказал, что выпады экс-банкира особенно возмутительны, учитывая тот факт, что Oyan, Qazaqstan в прошлом оказывал поддержку сторонникам ДВК, подвергавшимся преследованию со стороны властей.



И Oyan, и ДП выразили свое несогласие с признанием ДВК экстремистской организацией.

"Почему они [власти] не так жестко обращаются с нами? У нас нет ответа на этот вопрос, – сказал Альжанов, которого несколько раз задерживали в период выборов. – Мы будем продолжать призывать к изменениям и реформам, которые считаем необходимыми для страны".



Видеообращения Аблязова обычно сняты в формате выступления одного человека. Это позволяет критикам выставлять его как эгоистичную личность, не желающую делить внимание с кем-либо, что вряд ли может быть удачным ходом для человека, позиционирующего себя в качестве поборника демократии.



Эту иронию выражает Facebook-пост, опубликованный 11 ноября Лукпаном Ахмедьяровым, редактором известной независимой газеты в северо-западном городе Орал.

Ахмедьяров пишет, что "вождизм" Аблязова и его привычка обвинять других деятелей оппозиции могут "выжечь все поле политического активизма".

Журналист написал этот пост после того, как попросил Аблязова через Facebook назвать кого-либо из граждан Казахстана, с которым он объединился бы для всеобщего блага.



Аблязов долго думал, но так и не ответил на вопрос.



Крис Риклтон является независимым журналистом, специализирующимся на освещении центральноазиатских событий.

22.11.2019