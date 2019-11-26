КазИдеологи отправляют "поход Духовного каравана Туркестана". Цель - "пропаганда патриотических чувств..."

18:51 27.11.2019

Начался поход "Духовного каравана Туркестана"

Основная цель встреч - пропаганда патриотических чувств молодых людей, их интереса к спорту и содействие сохранению казахских традиций, избегая других религиозных движений.



Мероприятие организованное Туркестанским областным управлением общественного развития и Туркестанским областным филиалом ДУМК, в рамках государственной программы Первого Президента, Елбасы Н.Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" под названием "Духовный караван Туркестана", прошло во всех районах и городах области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Туркестанскую областную региональную службу коммуникаций.



Основная цель встреч - пропаганда патриотических чувств молодых людей, их интереса к спорту и содействие сохранению казахских традиций, избегая других религиозных движений. Заслуженный мастер спорта Казахстана, четырехкратный чемпион Казахстана по вольной борьбе Акжурек Танатаров, заслуженный работник Республики Казахстан, народный певец Саят Медеуов и главный имам Жетысайского района Бекзат Сыздыков провели встречу с жителями Сарыагашского и Келесского районов.



Звезда эстрады Еркин Нуржанов, многократный чемпион мира по армрестлингу Кыдыргали Онгарбаев и главный имам Толебийского района Самат Анарбаев посетили Сайрамский и Тюлькубасский районы. Серебряный призер чемпионата Казахстана по казахскому куресу Жуманазар Ерсултанов, имам мечети Байдибека Сайрамского района Арыстан Оспанов, посетили Байдибекский и Созакский районы, где встретились с местными жителями и провели интересные лекции.

Многократный чемпион мира по армрестлингу Магжан Шамиев, главный имам Туркестанской области Актамберды Мусабек встретились с населением Мактааральского и Жетысайского районов.



Боксер, заслуженный мастер спорта Казахстана Мухтархан Дильдабеков, руководитель отдела по делам молодежи Туркестанского областного представительства ДУМК Кайрат Дарибаев встретились с жителями Ордабасинского и Отырарского районов.

Боксер, бронзовый призер чемпионата мира в Мьянме Биржан Жакипов и главный имам Сайрамского района Сейдахмет Темирбек провели открытую беседу в Толе би и Казыгурте.

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, трехкратный чемпион мира по самбо Арман Оспанов и главный имам Тюлькубасского района Серик Магаз встретились с арысцами и шардаринцами, а международный мастер спорта по Каратэ-до Республики Казахстан Нуржан Акпанбет и главный имам Байдибекского района Улыкбек Алиакбарулы отправились в Кентау, где провели познавательную консультацию.



Звезды искусства и мастера спорта страны начали первый поход духовного каравана Туркестана и посетили все районы и города южного региона.

Во время встречи местная молодежь задавала вопросы, а собеседования прошли в свободном формате.

Стоит отметить, что встреча "Духовного каравана Туркестана" состоится завтра, 28 ноября, во Дворце культуры МКТУ города Туркестан.