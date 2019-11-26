Задержан за мошенничество глава "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов

20:39 27.11.2019

Работники предприятия очень негативно отнеслись к задержанию. Они опасаются за свои зарплаты.



Задержан председатель совета директоров (СД) АО "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов, сообщает zakon.kz.

27 ноября текущего года в 11:45 ДП Алматы был задержан Кайрат Реимов. Это произошло в рамках уголовного дела по фактам мошенничества и непогашения банковских займов.

- Оба уголовных дела надуманны, - отметил в телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz управляющий директор АО "Алматыметрокурылыс" Батыр Адайбаев.



- На Реимове завязаны многие вопросы – финансирование, оплата подрядных работ, и многое другое. Поэтому сложившаяся ситуация создает нерабочую атмосферу в коллективе. Люди понимают, что теперь им могут просто зарплату не выплатить.



Сегодня вечером работники "Алматыметроқұрылыс" собрались у станции "Сарыарка", где им и объявили о произошедшем. По словам Батыра Адайбаева люди очень негативно отнеслись к задержанию Кайрата Реимова.

На вопрос, может ли ситуация сказаться на деятельности предприятия и сроках сдачи станций "Сарыарка" и "Достык", управляющий директор АО "Алматыметрокурылыс" ответил, что предсказать дальнейшее развитие событий сложно, но такая опасность, безусловно, есть.



24 октября уже проходила акция протеста сотрудников АО "Алматыметрокурылыс". Тогда работники пытались привлечь внимание общественности к возбужденным уголовным делам в отношении Реимова.