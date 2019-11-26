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|Елбасы Назарбаев посетил праздничный концерт в честь Дня Елбасы Назарбаева
20:53 27.11.2019
Елбасы посетил концерт, посвященный празднованию Дня Первого Президента, сообщает сайт Елбасы.
Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку "Исторический выбор", экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки Елбасы.
На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Первого Президента Казахстана, а также 220 музейных экспонатов.
После выставки Елбасы посмотрел концерт, на котором выступили Президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады.