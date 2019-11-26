Елбасы Назарбаев посетил праздничный концерт в честь Дня Елбасы Назарбаева

20:53 27.11.2019

Елбасы посетил концерт, посвященный празднованию Дня Первого Президента, сообщает сайт Елбасы.



Перед началом концерта Нурсултан Назарбаев посетил выставку "Исторический выбор", экспозиция которой собрана на основе комплекса архивных материалов и уникальных предметов музейного собрания Библиотеки Елбасы.



На выставке представлены 145 книг из личной библиотеки Первого Президента Казахстана, а также 220 музейных экспонатов.



После выставки Елбасы посмотрел концерт, на котором выступили Президентский оркестр Службы государственной охраны и звезды казахстанской экстрады.





