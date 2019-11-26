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"Газпром" продул в шведском суде Украине $3 млрд. Папаша Миллер дорого обходится рос-народу
00:18 28.11.2019

Киев ликует: Швеция помогла Украине оттяпать у "Газпрома" $ 3 млрд
"Незалежная" получит деньги, но лишится транзита

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Вадим Трухачев
Дмитрий Лекух
Игорь Юшков

Суд округа Свеа в Швеции отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляции в споре с украинским "Нафтогазом", сообщает РИА "Новости".

"Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании „Газпрома" и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений", - отмечается в сообщении.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уже успел в Facebook похвастаться победой, пообещав рассказать подробности чуть позже. "Полная победа! Украина снова побеждает", похвастался он.

Напомним, в декабре 2017-го и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала решения в марте 2018 года.

Напомним также, что отказ Украины от исков является одним из условий заключения нового транзитного соглашения, переговоры по которому проходят в настоящее время.

- Швеция вынуждена оправдываться перед Украиной за то, что разрешила прокладку "Северного потока-2" в своих водах, - уверен доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

- Данное решение суда - отличная возможность показать, что Швеция все еще относится к последовательным защитникам Украины.

"СП": - Это ведь был суд последней инстанции? Решение совершенно не подлежит обжалованию?

- Это окружной суд, и можно идти далее вверх по инстанциям. Но решения шведских судов более высокого уровня вряд ли будут сильно отличаться. Разве что откровенную наглость Украине не простят.

"СП": - Швеция тут страна заинтересованная? В чем? Откуда вообще в ЕС берутся такие ярые противники "Газпрома", если не считать "природных русофобов" из Польши и Прибалтики?

- Швеция - сама по себе давний и последовательный противник России. Не столь непримиримый и крикливый, как Польша и страны Прибалтики, но очень последовательный. И сделав один шаг в сторону России, теперь шведы непременно сделают два-три действия в пику нам.

"СП": - Что теперь? Будет ли "Газпром" в итоге платить Украине эти 2,5 млрд?

- "Газпром" платить не будет, и начнет предъявлять встречные требования. И в шведском суде, и в судах других стран.

"СП": - А "Нафтогаз"? Будет арестовывать имущество "Газпрома" в Европе? Будут ли страны ЕС ему помогать? Какие?

- Украинская сторона будет пытаться испортить России жизнь всюду - в том числе, и в плане имущества. Но столь далеко готовы зайти разве что прибалты. Та же Швеция на арест имущества пойдет вряд ли. Большинство стран ограничатся решениями о выплатах украинской стороне.

"СП": - Как это решение в итог отразится на переговорах о подписании нового контракта?

- Разумеется, это добавит эмоций на газовых переговорах и отдалит подписание контракта. Но тут куда больше зависит не от судов, а от руководства ЕС. Если оно надавит на Украину - контракт будет. Если нет - есть риск нового новогоднего "сериала о газе".

- Шведский суд и Стокгольмский арбитраж - это разные инстанции, - поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

- По контракту "Газпрома" и "Нафтогаза" оспаривать и пересматривать решение арбитража нельзя. Но "Газпром" хотел показать, что процедура рассмотрения дела в арбитраже была нарушена, так как из одного основания - "бери или плати" и "качай или плати" арбитраж сделал два разных вывода. Он отказал в выплатах "Газпрому" со стороны "Нафтогаза" за невыполнение условия "бери или плати". Но удовлетворил требования по условию "качай или плати".

То, что решение Стокгольмского арбитража политически мотивированное, - очевидно. Они понимали, что если удовлетворят требование "Газпрома", то не только обанкротят "Нафтогаз", но и всю Украину. Поэтому арбитраж не решился разорять целую страну. А с другой стороны, решил экономически помочь Украине за счет России.

"СП": - Это решение совсем-совсем нельзя обжаловать?

- Это окончательное решение. Пересмотру оно не подлежит. Но стороны будут судиться по другим эпизодам процесса. Сейчас речь идет о выплатах за действия в период с 2009 по 2017 г. Но в 2018 и 2019 г. "Газпром" вновь недопрокачивал газ через Украину, так что "Нафтогаз" будет требовать компенсацию за последние 2 года.

А "Газпром" будет требовать выплаты за нарушение "Нафтогазом" условий "бери или плати" также за 2018 и 2019 годы, так как арбитраж обязал "Нафтогаз" покупать газ в объеме 6 млрд. кубометров.

"СП": - Шведами движет русофобия или что?

- Я бы не сказал, что Швеция ярый противник России. Нынешнее решение суда сложно назвать политически мотивированным. У "Газпром" позиция была довольно слабая. А вот решение Стокгольмского арбитража - политически мотивированное.

"СП": - Как эта ситуация отразится на новом контракте на транзит?

- "Газпром" теперь еще в большей степени будет давить на вариант отказа от взаимных претензий с "Нафтогазом". Но решение суда вышло крайне не вовремя. "Нафтогаз" в последние дни пошел навстречу "Газпрому" - согласился на годичный контракт и т. д. Теперь "Нафтогаз" явно будет чувствовать себя победителем и ему будет сложно пойти на отказ от требований у "Газпрома" тех самых 2,6 млрд. долларов. Вместе с пени сейчас там набежало почти 3 млрд. Если "Нафтогаз" не пойдет на договор по отказу от претензий, тогда не будет и контрактного договора. Но "Газпрому" в этом случае придется выплатить деньги "Нафтогазу". По этому сценарию - Россия разрывает отношения с Украиной все переговоры о транзите. Принципиальной позицией будет отказ от прокачки любых объемов. Навсегда.

"СП": - Так будет ли "Газпром" платить? Или дойдет до ареста имущества?

- "Газпром" еще давно зарезервировал деньги для выплаты "Нафтогазу". И к началу 2020 году будет понятно - если не будет договора о транзите, тогда нужно будет выплатить "Нафтогазу" деньги. И вопрос ареста имущества "Газпрома" по всему миру будет решен.

- К сожалению, решение, согласно которому шведский суд округа Свеа отказал "Газпрому" в апелляции, действительно, не только вполне ожидаемое, но и окончательное: собственно, несмотря на все "раздувание щек", "Газпром" к нему был готов, по крайней мере, необходимые средства были зарезервированы в бюджете компании, - полагает писатель и политолог Дмитрий Лекух.

- Причины довольно просты: на момент подписания договора о таком его бесславном конце в "Газпроме", к сожалению, даже не задумывались, поэтому и допустили в документе просто потрясающие "дыры", дающие возможность украинской стороне через механизмы Стокгольмского арбитража реализовать свои планы. И было бы весьма занимательно посмотреть на ответственных за потерю двух с половиной миллиардов долларов США в первую очередь с нашей стороны: с Украиной-то и Стокгольмом все ясно.

"СП": - Что теперь с этим делать?

- Что с этим делать тоже, увы, понятно: к сожалению - платить. Ну, или ждать теперь вполне правомочных блокировок собственности "Газпрома" по всей Европе.

Ну, а на будущее - вывод прост: это поражение, поражение не только "Газпрома", но и российской стороны вообще. Списывать его исключительно на "коварство противника" (да, "враг коварен", с этим никто не спорит) крайне наивно, и, если мы и дальше не хотим допускать такого "пролета бабочек" нужно элементарно наводить порядок в своих собственных конюшнях. И, как минимум, выбирать третейские инстанции чуть более вдумчиво, не говоря уже про неразборчивость в деловых связях: все-таки уровень правовых служб "Газпрома", оперирующего гигантскими мощностями и гигантскими денежными потоками и являющегося более чем на 50% государственным, мог бы быть и повыше, чем "всегда решали, порешаем и в этот раз".

Вот и "порешали".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574889480
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