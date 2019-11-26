Сколько иностранцев работает в Казахстане?

00:35 28.11.2019

Более 20 тысяч разрешений на работу в нашей стране было выдано иностранцам в этом году.

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Казахстане действуют 20 тыс. 557 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы – сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Из них 816 выдано по первой категории (руководители и их заместители), 4 595 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 9 656 человек и 1 769 человек соответственно. Также на сезонные работы – 2 156, в рамках корпоративного перевода привлечено 1 565 человек.



На данный момент в Казахстане насчитывается 2 210 работодателей, использующих иностранных работников. На них работают, по данным министерства труда и социальной защиты населения, около 518,8 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Больше всего иностранных работников приезжает из Китая – 4 397 человек, на втором месте - Узбекистан (2 254 человек), на третьем- Индия – 1 819.



Ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В этом году она равняется 0,54% от численности экономически активного населения республики (порядка 48,7 тыс. человек).

Напомним, в последнее время все чаще происходят конфликты между местными жителями и рабочими-иностранцами в разных регионах страны. Так, 7 октября произошла драка между работниками ТОО "Citic Construction" и гражданами КНР во время выполнения дорожно-строительных работ по реконструкции автотрассы "Алматы-Усть-Каменогорск" в Алматинской области.

12 августа в Карагандинской области произошла драка между рабочими-турками Жайремского горно-обогатительного комбината и местными жителями. В результате нападения несколько иностранцев получили ранения.



29 июня в вахтовом поселке "Тенгиз" рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" избили нескольких иностранных коллег, в основном, ливийцев. В результате конфликта работники-арабы покинули объект.

Основная причина недовольства местного населения – безработица, их не берут на производство, а также неравномерная оплата труда местных рабочих и иностранных.

Также с начала сентября по всей стране прошли митинги против китайской экспансии.