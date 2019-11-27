Экс-президента Бразилии Лулу да Силву осудили на 17 лет. Крал из госбюджета

07:46 28.11.2019

Бразильский суд признал бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным в коррупционных преступлениях.



Вердикт гласит, что политик был замешан в отмывании денег и "пассивной коррупции", передает РИА Новости. Экс-президента приговорили к 17 годам, одному месяцу и 10 дням лишения свободы.

Ранее федеральный суд постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции. Однако позже дело отправили на пересмотр.



При этом решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования. Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.



Захар Мостовой