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|Экс-президента Бразилии Лулу да Силву осудили на 17 лет. Крал из госбюджета
07:46 28.11.2019
Бразильский суд признал бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным в коррупционных преступлениях.
Вердикт гласит, что политик был замешан в отмывании денег и "пассивной коррупции", передает РИА Новости. Экс-президента приговорили к 17 годам, одному месяцу и 10 дням лишения свободы.
Ранее федеральный суд постановил освободить из-под стражи Лулу да Силву, отбывавшего с апреля 2018 года наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, изменив нормы уголовно-процессуального кодекса, предусматривающие арест после проигрыша дела во второй инстанции. Однако позже дело отправили на пересмотр.
При этом решение суда об увеличении срока наказания будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе до исчерпания всех юридических способов защиты от уголовного преследования. Таким образом, Лула да Силва получил уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы.
Захар Мостовой