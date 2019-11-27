 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп подписал закон "О демократии и правах человека в Гонконге"
08:52 28.11.2019

Согласно закону, против тех, кто нарушает права человека в этом районе Китая, могут быть введены санкции

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи с одобрением законопроекта.

Помимо этого, американский лидер подписал закон, "запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг", направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями. "Я подписал эти законы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Они (законы - прим. ТАСС) вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - говорится в заявлении Трампа.

Источник - tass.ru
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