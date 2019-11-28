Путин прибыл в Киргизию на заседание глав государств ОДКБ

08:56 28.11.2019

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где вместе с лидерами других стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность, сообщает в четверг, 28 ноября, "РИА Новости".

Российскую делегацию встретил в аэропорту президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.



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Согласно информации на сайте ОДКБ, в повестке дня фигурируют вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности стран ОДКБ. Их лидеры обсудят развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Кроме того, Владимир Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

В сессии под председательством президента Киргизии помимо российского лидера примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

22 ноября сообщалось, что ряд вопросов, в частности проблемы международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, члены Совета коллективной безопасности обсудят в узком составе. А в пленарном заседании совета будут участвовать министры иностранных дел, министры обороны и секретари совбезов государств – членов ОДКБ.



Организация Договора о коллективной безопасности - военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Договор продлевается автоматически каждые пять лет. Членами объединения являются Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.



28 ноября 2019,