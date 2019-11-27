Иранцы начнут законодательное вторжение в Ирак. Реформа конституции опасна для суверенитета Багдада

09:06 28.11.2019

Пересмотр иракской конституции, инициированный правительством в Багдаде для того, чтобы успокоить разгневанных протестующих, может ослабить суверенитет Ирака. Такими опасениями с "НГ" поделился источник, близкий к местному парламенту. Есть подозрение, что ситуацией с изменением основного закона хочет воспользоваться иранская военная элита, для которой Ирак является лишь частью геополитического проекта. В экспертной среде допускают, что такие планы у Тегерана действительно могут быть.



Иран демонстрирует излишний интерес к антикризисной политике Багдада, заявил "НГ" источник, близкий к Совету представителей (парламенту) Ирака. "В Багдаде есть опасения, что ситуация вокруг изменения конституции приведет к ослаблению суверенитета Ирака", – пояснил он. По словам собеседника "НГ", на волне обсуждения возможных поправок в иракский основной закон Иран рассчитывает продавить выгодные для себя изменения.

О том, что начинается работа над изменением конституции Ирака, в середине ноября сообщил заместитель председателя Совета представителей Башир Хаддад. "Поправки в основной закон страны будут внесены впервые с момента его написания в 2005 году, – обратил он внимание. – Это важный аспект в нынешней чувствительной для страны ситуации, и хотя нынешняя конституция считается хорошей в мировом масштабе, она все равно нуждается в пересмотре и обновлении, чтобы идти в ногу с развитием общества".



Комитет, на который возложена обязанность по внесению поправок, рассчитан на 18 человек, которые представляют различные этноконфессиональные группы. Как уточнил Хаддад, членам этого органа предстоит изучить каждую статью основного закона Ирака и разработать необходимые поправки. На это им отводится не более четырех месяцев. После этого измененный вариант конституции будет вынесен на утверждение Совета представителей и представлен на всенародный референдум в течение двух месяцев.



Следует отметить, что первоочередным требованием участников протестных акций была не конституционная реформа, а отставка правительства – по его причине коррумпированности и отсутствия легитимности. Однако премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, выступая на заседании кабинета министров, заявил, что роспуск кабинета министров или парламента приведут республику только к полной стагнации и не будут способствовать позитивным реформам.



"Невозможно провести досрочные выборы без роспуска парламента, – отметил премьер. – А роспуск парламента, как и отставка правительства, остановит процесс проведения реформ". При этом, как убежден Махди, в Ираке назрела ситуация, которая требует внесения поправок в конституцию. Он допустил, что корректировка основного закона "может привести к изменению политического строя". Его словам предшествовало заявление президента Бархама Салеха, который заявил, что Махди может уйти в отставку, но при наличии альтернативы.



Тем не менее, участники протестных выступлений отвергают идею формирования конституционной комиссии. По их словам, в нее вошли представители партий и этно-конфессиональных блоков, которые во многом способствовали разрушению Ирака. Вызывает сомнения и то, что все политические силы, которые участвуют в обновлении конституции, смогут договориться о поправках в течение четырехмесячного периода. Причиной тому – существенные различия во взглядах на то, какой должна быть страна.



К примеру, проиранский альянс ФАТХ, который связан с местными шиитскими формированиями "Хашд аш-Шааби" (Силы народной мобилизации, СНМ), хотел бы превратить систему Ирака из парламентской в президентскую. Курдские фракции при изменении основного закона рассчитывают сохранить свои политические привилегии, обеспеченные американцами в середине 2000-х годов. Суннитские группы влияния, в свою очередь, хотят сохранить систему парламентских квот, которая гарантирует долю портфелей в кабинете министров.

Угрозой остается и иранское военно-политическое влияние, которое за годы после американского вторжения в Ирак только углубилось.



"Восстание в Ираке является, наряду с протестами в Ливане, последним эпизодом отказа арабских граждан от правления коррумпированных и некомпетентных политических элит, – заявил "НГ" бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. – Иран глубоко обеспокоен событиями как в Ираке, так и в Ливане. И там, и там его "прокси" (опосредованные силы. – "НГ") существуют беспрепятственно благодаря политическому классу, который варится в коррупции и не дает ничего ценного тем, кем он якобы управляет. В обеих странах иранские представители предупреждали мирных демонстрантов, чтобы они отправились по домам и занялись своими делами".



По словам другого эксперта, с одной стороны, Иран заинтересован в сохранении правительства Махди для поддержания статуса-кво и успешного балансирования. "Баланс Ирану достаточно трудно сохранять, если учитывать, что в Ираке существуют свыше 200 партий и что в шиитской общине республики происходят постоянные дрязги, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, комментируя перспективы создания конституционного комитета. – Однако он позволяет Ирану продвигать свои интересы".

Как отмечает аналитик, с другой стороны, Иран пытается не только сохранить баланс, но и играть на слабости правительства, которая внутри страны выгодна суннитам и СНМ. "Иран пытается пользоваться корректировкой (конституции. – "НГ"), которую проводит правительство в качестве уступок оппозиции, для дальнейшего укрепления своего влияния, – полагает Мардасов. – Фактически Тегеран продавливает сценарий формирования условного "Шиистана". В понимании иранцев, это некая "полезная" территория Ирака, которая позволит иранскому руководству реализовать и продолжать проекты в рамках "шиитского коридора", который ведет к Средиземному морю, и его легитимации в экономическом русле".

Впрочем, аналитик подчеркивает: речь идет не о сепаратизме и отделении какой-то одной из частей Ирака – только о сфере влияния.



27.11.2019



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ