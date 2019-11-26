Казахстанский бизнес укрепляется в Киргизии, - В,Панфилова

09:09 28.11.2019

Стороны подняли планку товарооборота до миллиарда долларов



Президенты Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков уже встречались в Бишкеке на саммите ШОС. Фото Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября посетит Киргизию с первым двухдневным государственным визитом. Это призвано подчеркнуть стремление Нур-Султана укрепить уровень отношений с соседней республикой. Токаев также примет участие в саммите глав государств Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), который откроется в четверг.

Двусторонние отношения с Киргизией Касмым-Жомарт Токаев назвал одним из главных приоритетов для Нур-Султана. По итогам переговоров с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым будет подписана комплексная программа сотрудничества на три года и состоится очередное заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом накануне сказал министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков. "Среди перспективных направлений киргизско-казахстанских экономических отношений мы выделяем сферы торговли, гидроэнергетики, туризма, расширение и стимулирование прямых связей предпринимателей, производственной кооперации, транспорта и коммуникаций, переработки, хранение и доставку сельскохозяйственной продукции и многое другое", – добавил Айдарбеков.



Отметим, что заседание Высшего госсовета пройдет впервые за последние пять лет. Эксперты говорят о потеплении отношений между странами после конфликта на границе 2017 года, когда сотни киргизских фур не могли попасть на территорию Казахстана. Причиной конфликта стали проблема серого импорта из Киргизии и эмоциональная несдержанность экс-президента Алмазбека Атамбаева, который обвинил Нурсултана Назарбаева во вмешательстве в киргизскую избирательную кампанию. Процесс нормализации двусторонних отношений начал после победы на президентских выборах 2017 года Сооронбай Жээнбеков. Тогда же была подписана "дорожная карта" сотрудничества.



Сегодня, как сказал "НГ" директор аналитического центра Prudent Solution Эсен Усубалиев, видимых противоречий между странами нет. "Впервые за долгие годы визит президента Казахстана не сопровождается негативным фоном. Сейчас отношения между нашими странами находятся на довольно хорошем, рабочем уровне. Для казахстанского бизнеса, традиционно работающего в Киргизии, созданы благоприятные условия. Поскольку это одна из главных составляющих общего экономического показателя республики. С учетом того, что страны намерены нарастить товарооборот до 1 млрд долл., визит Токаева будет связан с дальнейшим укреплением казахстанского бизнеса в экономике Киргизии", – сказал Эсен Усубалиев. По словам эксперта, пока непонятно, за счет чего они собираются нарастить товарооборот. В свете последних событий, связанных со скандалом вокруг киргизской таможни, довольно трудно говорить, где реальный товарооборот и присутствуют ли в этой доле киргизские товары. Либо речь идет о реэкспорте товаров. Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между двумя странами составил 389,4 млн долл. При этом экспорт из Казахстана в Киргизию за данный период составил 269,2 млн долл.



Касым-Жомарт Токаев впервые в качестве президента примет участие в саммите ОДКБ 28 ноября. На заседании, которое пройдет под председательством Сооронбая Жээнбекова, примут участие президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян. "В повестке дня – обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ", – сказал журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. По его словам, по итогам заседания планируется подписать план коллективных действий государств ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы.



По мнению киргизского эксперта Эсена Усубалиева, Центральная Азия за последние два года вошла в период временной стабильности относительно внутренних террористических угроз. "Что же касается внешней угрозы со стороны Афганистана, то она есть и будет. И эти вопросы будут обсуждаться в традиционном ключе во взаимодействии стран в противодействии внешним угрозам на южных рубежах ОДКБ", – сказал Усубалиев.

В преддверии саммита ОДКБ "НГ" стало известно, что Бишкек готовится подписать новое соглашение о сотрудничестве с США. Предыдущий договор от 1993 года расторг в 2015 году Алмазбек Атамбаев. После смены власти в Киргизии Вашингтон начал переговоры с Бишкеком и не оставляет надежды на подписание документа. Киргизская сторона не отказывает, но и не торопится возобновить тесные отношения с США. Тем более Киргизия поддерживает Россию и ее позицию на международной арене. Как сказал "НГ" источник в киргизском руководстве, после того как все протокольные мероприятия пройдут, у Бишкека не будет оснований дальше оттягивать подписание соглашения, особенно накануне парламентских выборов. Вашингтон уже выделил около 2 млн долл. на предвыборную кампанию.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.11.2019