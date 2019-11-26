Осторожно, дилетанты! Кто и зачем создает политические партии в Казахстане? - Айгуль Омарова

09:15 28.11.2019 Нынешняя осень выдалась богатой на заявления о создании новых политических партий. Что за ними стоит и насколько адекватен разгорающийся бум партийного строительства? Об этом мы беседуем с политологом Айгуль Омаровой.

Смех сквозь слезы, или Закон сохранения приличий



- Айгуль, чем можно объяснить ажиотаж вокруг рождения новых политических партий?



- Объяснение простое. В Казахстане наступил транзитный период, о котором так много говорили в последние годы. Вследствие этого в обществе возник некий хаос. В такие времена всегда появляются желающие половить рыбку в мутной воде. Сейчас многие клановые группы дезориентированы, находятся в прострации. Они не знают, к кому прислониться, к кому примкнуть. Естественно, что этим спешат воспользоваться разного рода ловкачи, обещающие золотые горы. А поскольку клановым группам важно сохранить статус-кво, то они цепляются за таких людей и готовы финансировать любые их начинания, лишь бы удержаться на плаву и не потерять то, что имеют. Предлагают создать партию - хорошо, вот вам деньги на партию.



Но это лишь одна из причин того, почему дремавшее годами политическое болото ожило и забурлило. Есть и другая: в верхах решили взять процесс под свой контроль и попытаться самим создать либо партии, либо иные общественные объединения с расчетом на то, что позже из них сформируются партии. Подобные действия властей объяснимы – мы ведь хотим войти в 30-ку или 50-ку самых цивилизованных стран мира, а там существуют политические партии, которые влияют на жизнедеятельность общества. Следовательно, и нам надо соблюсти приличия, но при этом партии должны находиться под контролем властей. Последние тем самым пытаются убить нескольких зайцев сразу – показать, что идут в ногу со временем, и в то же время контролировать протестные настроения, направлять их в нужное русло.



- Хорошо, но ведь среди людей, объявивших о создании партий, есть немало тех, кого принято считать политиками с именами…



- Вы имеете в виду Жанболата Мамая? Но, простите, чем прославился сей господин? Я, к примеру, помню его с 1990-х годов, когда он, будучи студентом, организовал клуб казахского языка имени Мухтара Шаханова. Хорошее начинание, хотя уже в самом названии клуба просматривались элементы популизма и конъюнктурщины, поскольку имя поэта тогда гремело по всей стране. Однако я не встречала никого, кто посещал бы этот клуб и кто благодаря занятиям в нем выучил бы государственный язык.

Лично у меня имя Жанболата Мамая прочно ассоциируется со скандалами, шумихой, но никак не с конкретными делами. Его то полицейские задерживают (как было в бастующем Жанаозене, когда при нем обнаружили большую сумму денег, целевое назначение которой так и осталось тайной, покрытой мраком), чтобы потом отпустить. То он выступает в роли глашатая и созывает всех на митинги (так было во время протестов против земельной реформы), но сам на площадях так и не появляется. Поэтому его заявления о создании партии ничего, кроме смеха, не вызывают. Тем более что сам Мамай своими же последующими высказываниями фактически дезавуирует первоначально озвученные декларации.



Не так давно в интервью одному из сайтов он рассказал о препонах, которые якобы чинят лично ему и активистам его будущей партии на местах. Самого же Мамая, дескать, в связи с судебным решением лишили возможности выезжать в регионы. Возможно, это и так. Но, скорее, дело в другом – в том, что ни сам он, ни люди вокруг него не привыкли к ежедневной черновой работе. А создание политической партии – не что иное, как рутина. Здесь надо каждодневно заниматься будничными делами, встречаться с людьми, убеждать их в жизненности лозунгов будущей партии, объяснять цели ее создании. Пропагандистов высокого класса у Мамая нет, впрочем, как и у всех остальных, решивших обзавестись собственными партиями. Но самое главное – нет убеждений, принципов. Сегодня они в одной партии, завтра в другой…



- А, может, у Мамая все-таки есть реальный шанс сыграть роль партийного бонзы?



- На мой взгляд, он прекрасно понимает, что не сумеет даже собрать нужного количества подписей для создания своего политического бренда. Поэтому заранее подстилает соломку в виде заявлений о препонах, которые чинит власть. Но, если бы Мамай умел смотреть дальше своего носа, то он хотя бы забил тревогу, когда принимались поправки в законодательство, согласно которым количество людей, необходимое для созыва учредительного съезда партии, было увеличено до тысячи человек. А так то, чем Мамай занимается сейчас, можно назвать новомодным словечком "хайп", и делает он это не для привнесения чего-то нового, не для создания новой партийной конфигурации, а для того, чтобы показать: мол, мы стараемся, а власти вставляют нам палки в колеса. И у тех, кто "в теме", все это не вызывает ничего, кроме смеха.

"Умное лицо – еще не признак ума", или Битва за партийный трон



- Не так давно прошла пресс-конференция инициаторов создания партии "Халыққа адал қызмет" ("ХАҚ"). Может, они далеки от хайпа и способны со временем стать реальной политической силой?



- Пафос инициаторов создания ХАКа невольно заставляет вспомнить знаменитую фразу из фильма "Тот самый Мюнхгаузен": "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь". Можно сколько угодно объявлять себя народной партией, но от этого сама партия не станет ближе к народу, если непонятны ее цели и замыслы.



Впрочем, о чем это я? Замыслы как раз понятны. Их более чем ясно выразила Тогжан Кожалиева в одном из интервью. Рассуждая о перспективах парламента нового созыва, она сказала: "Максимум этот парламент будет работать 2 года. Далее новый президент - и самороспуск. Вот тогда мы и будем готовы к настоящей битве. Это будет наше время. А до этого мы будем показывать себя настоящими делами и проектами. Мы не будем голословны, и постараемся привлечь в свои ряды настоящих единомышленников. Это наш план – если что-то другое не случится в Казахстане. Конечно, это не значит, что мы не постараемся участвовать в предстоящих выборах. Постараемся сделать так, чтобы в мажилисе и маслихате оказалось как можно больше "наших настоящих".



Но, простите, кто эти "наши"? Остается только догадываться. Тем более если учесть, что госпожа Кожалиева ассоциируется как родственница мажилисмена Бекболата Тлеухана и руководителя телеканала "Асыл арна" Мухамеджана Тазабека, который призвал одеть женщин практически в паранджу. Выходит, что в случае победы этой партии Казахстан превратят в исламскую страну? Или Тогжан Кожалиева имела в виду что-то другое?

Впрочем, надо отдать ей должное. Очевидно, что она сама и ее помощники регулярно мониторят СМИ и социальные сети, а потому в своих выступлениях госпожа Кожалиева затрагивает острые темы, связанные с ее персоной. Хотя, конечно, и пытается сместить акценты. Например, она заявляет, что ее некогда пригласили на работу в Москву, и, мол, потому она уехала. При этом ни слова о финансовом скандале на выборах, который был непосредственно связан с ее именем, – тогда она занимала должность исполнительного директора Ассоциации юридических лиц "Молодежное движение "За будущее Казахстана". Настораживает и то, что Тогжан Кожалиева имеет отношение к семейному бизнесу мужа, о чем упоминает сама, и к различным общественным организациям. В этом, естественно, нет никакого криминала, но Тогжан пытается уже сейчас заявлять, что этому бизнесу, общественным организациям и ей самой чинят препятствия из-за ее политической деятельности. К слову, бизнесом занимается и она сама: в России она зарегистрирована (в Московской области) как индивидуальный предприниматель с апреля 2006 года и считается действующим лицом. Род занятий - деятельность страховых агентов и брокеров.



- Но для многих обывателей журавль в небе привлекательнее, чем синица в руках. На волне хайпа, поднятого вокруг рождения новых партий, уже зарегистрированные политические силы нередко проигрывают. Они не всегда готовы подстроиться под общественный запрос и в результате стремительно теряют электорат, а некоторые из них и вовсе погрязли в дрязгах и склоках …



- Ну, раз зашел разговор о дрязгах и склоках, то давайте начнем анализировать ситуацию с ОСДП. Тем более что о ней сейчас много говорят в связи с попыткой Жанболата Мамая стать во главе этой партии.



- Давайте. Как вы думаете, почему Мамаю не удалось встать у руля ОСДП?



- Мне много раз приходилось сталкиваться с ОСДП и даже поработать с ней, поэтому для меня изначально было очевидно, что Мамаю не удастся завладеть партией. Я неплохо знаю некоторых активистов, работающих в ОСДП с самого начала ее существования, и, поверьте, это не те люди, которые способны допустить, чтобы она досталась "человеку с улицы". Что, кстати, и подтвердилось впоследствии, когда ее новым руководителем стал Асхат Рахимжанов. Эта рокировка обросла слухами о том, что Мамая не пустили "на трон", поскольку, дескать, партию купили и она исполняет приказы Акорды. Конечно, возможно все, но мне трудно представить себе такой сюжет.



-Отчего же? В истории отечественного партстроительства тому есть немало примеров…



- Действительно, в истории суверенного Казахстана нечто подобное уже было – можно вспомнить, например, партии "Руханият", "Ак жол"… Но есть различия, и они существенные.

"Руханият" в результате пертурбаций канул в Лету, и его опыт с полным правом можно считать иллюстрацией того, что нельзя прийти в партию с улицы и завладеть ею. Если кто забыл, то напомню, что "Руханият" вполне соответствовал своему названию. Его лидер Алтыншаш Джаганова собрала людей творческих профессий, ученых, всех тех, для кого духовная составляющая является главной. Однако, увы, кто-то решил, что партии с такой направленностью не должно быть, и ее получил человек, совершенно незнакомый со спецификой партстроительства. Как следствие, она исчезла с горизонта, хотя принесла бы обществу немало пользы. Но что поделаешь – верхи не всегда дальновидны…



А вот "Ак жолу" повезло куда больше. Эта партия перешла в руки Азата Перуашева без особых потрясений и была трансформирована в политическую силу, представляющую интересы бизнеса. Произошло это в тот период, когда она переживала кризис, вызванный внутренним расколом и обвинениями в адрес одного из ее организаторов Алихана Байменова в отступничестве и прочих грехах. Сегодня у партии есть своя фракция в парламенте. На грядущих парламентских выборах она, несомненно, снова получит мандаты и продолжит курс на защиту бизнеса.

Если же вернуться к ОСДП, то позволю себе предположить, что для нее в ближайшей перспективе мало что изменится. Она и дальше будет двигаться по накатанным рельсам. А что касается обвинений и подозрений, то, как говорится, собака лает, а караван идет… Эта партия, несмотря на отсутствие финансовых вливаний, имеет филиалы на местах, у нее хорошее молодежное крыло. А главное – есть убежденные сторонники партии, которые не поддались на многие провокации. Все это нельзя сбрасывать со счетов, поэтому думаю, что она будет существовать, хотя и не сможет пройти в парламент.

Не стать "глупенькими жертвами" обмана…



- Помимо уже упомянутого "Ак жола", свои фракции в мажилисе имеют "Нур Отан" и КНПК. А в списке зарегистрированных, но не представленных в парламенте партий компанию ОСДП составляют "Ауыл" и "Бірлік". Как можно диагностировать их нынешнее состояние?



- Что касается КНПК, то она никогда не была партией коммунистов, хотя и носит такое название. Ее позиции сегодня представляются шаткими, и вряд ли на предстоящих выборах она получит столько же мандатов, сколько имеет сегодня. Этим я хочу сказать, что, скорее всего, на будущих выборах больше партий сможет пройти в парламент.

Об "Ауыл" и "Бірлік", как о партиях, лучше промолчать. Обе сделали ставку на жителей аулов и малых городов, где есть предприятия сельского хозяйства, но в итоге, ни об одной из них в этих населенных пунктах, по сути, ничего не знают. Что, в общем-то, и неудивительно. Названные партии практически не имеют филиалов, они "просыпаются" лишь в электоральный период, чтобы отнять голоса, скажем, у ОСДП, у которой как раз в аулах есть поддержка избирателей. К тому же во главе и "Ауыл", и "Бірлік" стоят люди, не отличающиеся харизмой. А в наше время обаяние, умение ясно изъясняться и аргументировать свои тезисы значат многое.



Как ни крути, но сегодня позиционировать себя, как народную, может только партия "Нур Отан". И с приходом Бауыржана Байбека можно ожидать, что в ее деятельности появится свежая струя. Не могу не вспомнить в связи с этим, что, когда Байбек в первый раз стал заместителем председателя партии, то "Нур Отан" на самом деле вел постоянную работу с населением. Действовали общественные приемные, появился комитет партийного контроля, который мониторил деятельность госучреждений, компаний. И это в известной степени приносило свои плоды. Полагаю, что сейчас, когда Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости разработки новой программы на электоральный период, руководству "Нур Отана" стоит, применяя новые форматы, вспомнить и о старых методах работы. Есть смысл подумать об организации внутрипартийных дискуссий, с тем, чтобы выработать единую платформу, с которой можно пойти на выборы, бороться с коррупцией.



Кстати, борьба с коррупцией, на мой взгляд, вообще должна стать ключевым направлением в деятельности партии. Ведь многие из тех, кто "пилит" бюджетные деньги, берет взятки, состоят именно в ее рядах. Почему бы не устраивать обсуждение проштрафившихся партийцев на внутрипартийных собраниях с привлечением широкой общественности? Кто-то скажет, что это, мол, возвращение во времена КПСС. Да ничего подобного! Посмотрите, какие страсти сегодня кипят внутри партий в Великобритании, Германии, США… А подобные методы работы принесут уважение со стороны рядовых избирателей.



- Если подвести черту под всем вышесказанным, то какой можно сделать главный вывод, наблюдая за сегодняшним бумом партийного строительства?



- Партийная жизнь в стране набирает обороты. И это связано с предстоящими парламентскими выборами, которые, как мне кажется, пройдут все-таки в следующем году и, скорее всего, в апреле или осенью. Откладывать на более поздний срок властям невыгодно – время работает против них. И если мы хотим сохранить мир и стабильность, то надо действовать безотлагательно.

Сегодня, когда дилетанты пытаются создать политические партии, ситуация может оказаться чреватой негативными последствиями. И в этой связи не могу не вспомнить Ленина, который писал: "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в по­литике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политически­ми, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов". Не стать жертвами обмана и не заниматься самообманом – вот это самое главное сегодня.

Автор: Асель Омирбек

26.11.19 Источник - camonitor.kz

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