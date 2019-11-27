Станут ли казахстанцы жить лучше, и что для этого надо? - С.Исабаева

09:18 28.11.2019 Малоимущих казахстанцев становится все больше. Уже в каждой четвертой семье среднедушевой доход недотягивает до одного прожиточного минимума. Около 90% семей, в которых четверо и более детей, находятся на пороге или ниже уровня бедности. Большинству граждан приходится тратить на продовольствие значительную часть своих доходов. Количество людей, живущих в режиме жесткой экономии, за последние два года выросло на 9%.



В режиме экономии



Столь тревожные данные были озвучены вчера в ходе экспертного обсуждения, организованного аналитической группой "Кипр", экономической онлайн-площадкой Ekonomist.kz и фондом "Сорос-Казахстан". Оно было посвящено теме "Потребление казахстанцев: оптимистичная статистика или сигналы бедствия?", но фактически разговор участников дискуссии свелся к обсуждению того, чего население сегодня "недопотребляет". В итоге получился солидный список. Как показали результаты ряда социологических исследований, нынче нашим гражданам приходится экономить буквально на всем, включая лечение и питание.

Об этом, в частности, говорила главный эксперт управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике МНЭ РК Гульжан Дауренбекова. Она озвучила много интересных цифр, полученных в ходе обследования 1200 домашних хозяйств, но мы остановимся лишь на самых показательных из них. К примеру, в структуре потребительских расходов доля продовольственных товаров в 2018 году составила 52,2%; доля непродовольственных товаров - 25,3%; доля платных услуг - 22,5%. Особое внимание обращают на себя низкие доли расходов на образование и здравоохранение: на первое в прошлом году пришлось всего 2,1%, на второе – 1,8%.

Впрочем, рост доли затрат на продовольствие в расходах домохозяйств все равно не обеспечивает качественного и полноценного питания. В подтверждение этого директор Центра исследований социально-демографического развития Института экономических исследований Батжан Акмолдина привела статистику, характеризующую распространение анемии среди беременных и детей. Как известно, это заболевание возникает на фоне недостаточно сбалансированного питания (дефицит белка, железа).

- В 2016-2018 годах в различных регионах РК от 20 до 58% беременных женщин были признаны анемичными, - заявила она. – Диагноз "анемия" поставлен каждому десятому ребенку в Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях и в городе Шымкенте. Получается, что увеличение расходов на еду в домохозяйствах не ведет к качественному улучшению рациона питания казахстанцев. Речь больше идет о росте цен на продовольственные товары и отставании роста номинальных доходов от инфляции.

Дом-работа, или от зарплаты до зарплаты

Вопрос, связанный с влиянием размеров доходов граждан на качество их жизни, затронула также эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК Камила Ковязина. По ее данным, сегодня каждая третья семья экономит на продовольственных товарах, что оборачивается серьезными рисками для здоровья со всеми вытекающими из этого последствиями и увеличением расходов на медицинские услуги, приобретение лекарств. Больше всего страдают дети и подростки: некачественное питание не позволяет им полноценно развиваться как физически, так интеллектуально.

- Большинство граждан не имеет возможности проводить отпуск вне дома хотя бы раз в год, полноценно проводить свой досуг, - продолжила социолог. – Жизнь простого казахстанца представляет собой только трудовую деятельность и общение с домашними. Свободное время заполняется просмотром телевизора. Хождение в гости – одна из немногих возможностей разнообразить свое существование. Все это значительно снижает не только уровень жизни граждан, но и их креативный потенциал. Отсутствие совместно проводимого культурного досуга негативно влияет и на развитие детей, закладывает в них установку на пассивность...

Более того, в условиях снижения покупательной способности казахстанцы лишены возможности делать накопления и вынуждены искать дополнительные источники доходов. Как отмечает Камила Ковязина, чаще всего таким источником становится не подработка, а кредиты в банках или микрокредитных организациях: "Стремление решать проблемы таким способом приводит к ухудшению финансовых возможностей в будущем. Во-первых, вследствие ежемесячных выплат, во-вторых, из-за необходимости платить большие суммы вознаграждения (беззалоговые потребительские кредиты выдаются по самым высоким ставкам). По сути, такие люди вгоняют себя в финансовую кабалу. И это приводит к тому, что казахстанцы становятся крайне уязвимыми перед ожидающейся глобальной рецессией и возможным ухудшением экономической ситуации в стране".

Согласно данным эксперта ИМЭП, совокупный месячный доход большинства казахстанских семей сегодня составляет от 50 до 200 тысяч в зависимости от того, где они проживают (в селах доходы гораздо ниже, чем в городах), и уровня образования. Это при среднем размере семьи в 4,2 человека. Значительная часть наших граждан живет от зарплаты до зарплаты, соответственно они напрямую зависят от наличия работы. Увольнение для многих из них грозит личным банкротством и нищетой, в связи с чем Камила Ковязина призывает профильные структуры пересмотреть механизм и размеры социальных выплат при утере рабочего места.

Прогнозы и рекомендации

Прогнозы участников дискуссии относительно дальнейшего развития ситуации не внушают особого оптимизма. Как считает главный редактор делового журнала "Эксперт Казахстан" и редактор Ekonomist.kz Сергей Домнин, номинальный рост доходов сохранится на уровне 2019 года или будет чуть выше; произойдет индексация пенсий (инфляция +2%) и пособий (на 30% для некоторых категорий); повысится на 25-30% зарплата учителей средних школ и медицинского персонала. Но при этом, по его словам, наблюдаются предпосылки для роста потребительских цен на продовольствие, подорожания услуг ЖКХ, топлива.

- Складываются условия для замедления темпов роста реальных доходов населения, - полагает спикер. - Чтобы поддержать текущий уровень потребления, домохозяйствам придется тратить запасы. Значит, будет происходить дальнейшее сокращение сумм сбережений, что приведет к росту спроса на потребительские кредиты. За период с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего портфель потребительских кредитов вырос на 22,6% – до 3,9 трлн. тенге. Кредитную активность будет тормозить запрет на займы, который распространяется на физических лиц с низкими доходами. Поддержать бюджеты этой группы населения должны социальные выплаты и рост номинальной заработной платы.

В этой связи Сергей Домнин озвучил ряд рекомендаций органам власти, причем как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.

На короткий срок:

- Антиинфляционная политика. Необходимо повысить эффективность товарных интервенций, а также обеспечить максимальную прозрачность цен. Важно расширять масштабы применения модели оптово-распределительных центров, создаваемых на средства частного бизнеса. Фактически это модель товарных интервенций, но без прямого государственного участия.

- Антимонопольная политика: борьба с монополиями и сговорами оптовиков и производителей. Для этого необходимо сделать независимым антимонопольный орган и обеспечить его достаточными для регулярных расследований ресурсами.

- Защита доходов населения. В 2015 году Нацбанк пошел на компенсацию владельцев депозитов до 1 млн тенге. В итоге удалось избежать оттока вкладов и перетекания этих средств в потребление, что дало бы дополнительный импульс инфляции. Повышение ставок по безотзывным депозитам создаст стимулы сберегать, а не тратить.

На более долгий срок:

- Инфляционное таргетирование. Необходимо продолжить эту политику, повышая эффективность управления инфляцией через процентный канал. После завершения AQR и перехода на новую модель регулирования банковского сектора произойдет восстановление кредитования частного сектора, и данная проблема будет решена. При этом необходимо делать максимально доступными механизмы хеджирования валютных рисков.

- Промышленная политика. Создание новых производств и повышение производительности труда позволят как решить проблему насыщения внутреннего рынка товарами, так и обеспечить устойчивый рост доходов населения. Для этого необходимо исключить конкуренцию госпрограмм, предлагающих низкие ставки кредитования, внедрить жесткую экспортную дисциплину.

- Снижение доли государственного участия в экономике за счет кардинального сокращения количества видов деятельности, которыми могут заниматься государственные и квазигосударственные компании. Правило "желтых страниц" должно заработать в полную силу.

Подводя итоги экспертного обсуждения, руководитель аналитической группы "Кипр" Ерлан Смайлов отметил, что население в его нынешнем состоянии едва ли может рассматриваться как устойчивый партнер государства в его проектах модернизации. Например, в рамках госпрограммы развития массового предпринимательства население с подобными потребительскими характеристиками не может обеспечивать платежеспособный спрос на разнообразные товары и услуги, поскольку уже экономит практически на всем.

- Налицо риск воспроизводства поколенческой бедности и существенного снижения качества человеческого капитала. Подобное положение дел выдвигает в повестку дня вопрос о пересмотре акцентов государственной политики. Сегодня она сконцентрирована на уязвимых слоях населения (что, конечно, важно), тогда как работающих граждан рассматривает как вполне обеспеченную страту общества. Но именно на эту часть казахстанцев необходимо обратить пристальное внимание и государственным органам, и неправительственному сектору. Например, было бы целесообразно кратно повысить качество и доступность бесплатной инфраструктуры в здравоохранении, образовании, детском и взрослом культурно-спортивном досуге, - заключил модератор заседания.



Сауле Исабаева

27.11.19 Источник - camonitor.kz

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