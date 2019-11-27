Бакиевы расширяют свой бизнес. СМИ выяснили, где и как

09:28 28.11.2019

​​Премиальный многофункциональный комплекс Centropol в столице Беларуси строит семья Бакиевых. Об этом сообщают СМИ.

Журналисты обнаружили связь между членами семьи беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и фирмой-застройщиком премиального многофункционального комплекса Centropol с казино и бутиками.



Как сообщают СМИ, масштабное строительство ведет компания "Гермес Констракшн", которая полностью принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited. Акции кипрской компании в свою очередь распределены следующим образом: 2,5 процента - Norline Development, 17,5 процента - Reamare Investments Limited (владелец - гражданин Израиля Дэн Смоляк) и 80 процентов - Forpaton Resource LP (Руслан Петров).

С большой долей вероятности за именем Руслана Петрова скрывается Руслан Бакиев - внук Курманбека Бакиева. По информации СМИ, проект Centropol ведет отец Руслана - Марат Бакиев.

По белорусским документам внук экс-президента Кыргызстана является соучредителем другого бизнеса - зарегистрированной в марте 2019 года компании ООО "Белхантер-Инвест", которая занимается сдачей недвижимости внаем и в субаренду. Согласно материалам журналистского расследования, партнер Руслана Петрова в этом бизнесе - зампредседателя Беларуской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, построивший бизнес-центр Kiroff Center.



Журналисты считают, что это Руслан Петров - внук Курманбека Бакиева



"Семья Бакиевых дружит с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также владеет долей в Беларуской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы", - сообщают СМИ.



28 ноября 2019, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА