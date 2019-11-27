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Турция меняет российскую угрозу на курдскую, - С.Строкань
10:21 28.11.2019

Анкара блокирует план НАТО по защите Прибалтики и Польши от Москвы

Турция бросила новый вызов западным союзникам: в штаб-квартире НАТО сообщили, что Анкара не поддержит план по защите Польши и стран Балтии от "российской угрозы", пока альянс не одобрит ее действия против курдов на севере Сирии. Этот демарш совпал во времени с заявлениями Анкары о готовности возобновить операцию в Сирии, где турецкие войска подвергаются атакам со стороны курдских формирований.
О том, что турецкое руководство направило своему постпреду при НАТО распоряжение не подписывать план, в рамках которого альянс обязуется предоставить Польше, Литве, Латвии и Эстонии помощь для отражения "российской угрозы", агентству Reuters сообщили четыре высокопоставленных источника в штаб-квартире альянса в Брюсселе. По словам собеседников агентства, турецкие дипломаты четко дали понять: Анкара выступит вместе с остальными членами альянса лишь в том случае, если НАТО официально признает действующую в приграничных районах Сирии Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

Эти утечки появились на фоне сообщений о новых крупных терактах в приграничных районах Сирии, в организации которых Анкара уже обвинила курдских боевиков из РПК и "Отрядов народной самообороны". Во вторник агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции обнародовало подробности взрыва заминированного автомобиля в приграничном сирийском населенном пункте Телль-Халеф, в результате которого 17 человек погибли, еще более 20 получили ранения. А в минувшую субботу аналогичный теракт, жертвами которого стали девять человек, включая мирных жителей, был совершен в контролируемом турецкими войсками городе Телль-Абьяд.

В связи с последними событиями Совет национальной безопасности Турции распространил официальное заявление о том, что цели операции "Источник мира" не достигнуты и она будет продолжена.

Правда, пока Анкара от возобновления военных действий воздерживается.
Несмотря на звучавшие и раньше призывы Анкары к западным союзникам поддержать ее действия против курдов, позиция Брюсселя до последнего времени оставалась неизменной. Все последние годы курды были союзниками западной коалиции в Сирии. Учитывая это, НАТО так и не поддержало турецкую операцию "Источник мира", начатую 9 октября и остановленную 22 октября после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Подписанию меморандума предшествовали договоренности господина Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что после начала операции "Источник мира" генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: действия Анкары "чреваты риском дальнейшей региональной дестабилизации".

На этом фоне турецкий ультиматум стал новым испытанием для единства НАТО в преддверии саммита, приуроченного к 70-летию альянса. Встреча пройдет на будущей неделе в Лондоне.
"Турки берут Восточную Европу в заложники, блокируя утверждение военного плана до того, пока им не пойдут на уступки",- признался агентству Reuters западный дипломат в Брюсселе. Другой источник назвал действия Анкары "губительными". Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг уже поспешил заверить, что Турции не удастся заставить НАТО действовать под ее диктовку. "У нас есть не только планы, но и воля и возможности защищать всех наших союзников",- заявил 27 ноября господин Столтенберг. И призвал не углубляться "во внутренние дискуссии НАТО".

Ранее министр обороны США Марк Эспер призвал союзников искать общий язык с Анкарой. "Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды",- заявил он.
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"Учитывая, что решения в Североатлантическом альянсе принимаются на основе консенсуса, требующего согласия всех 29 его членов, возражения турецкой стороны могут заметно осложнить НАТО дальнейшую реализацию стратегии сдерживания России в Восточной Европе. В истории альянса уже были случаи, когда "нет" одной страны становилось головной болью для всех остальных. И хотя, как правило, решение рано или поздно находится, подобные ситуации явно не идут НАТО на пользу",- пояснил "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По словам эксперта, демарш Анкары накануне юбилейного саммита НАТО может оказаться для альянса особенно болезненным в связи с тем, что его единство и так подорвано давлением на европейских союзников президента США Дональда Трампа. "Учитывая, что внутренние проблемы НАТО нарастают, борьба с еще одним диссидентом в его рядах - Турцией - раскачивает ситуацию внутри альянса еще больше",- резюмировал господин Пухов.
Сергей Строкань

№219 от 28.11.2019, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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