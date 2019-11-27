Казпрокурор-коррупционер Миразов получил... новую высокую должность

11:05 28.11.2019

Скандально известный прокурор получил новую должность



Габит Миразов стал начальником военного управления Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Чиновник, который прославился на всю страну тем, что создал чуть ли не райские условия заключенному Талгату Ермегияеву, вернулся на госслужбу.



Напомним, по данным генпрокуратуры, озвученным летом 2018 года, стало известно, что "сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы привезли заключенному мебель, бытовую технику, сотовый телефон. Также Ермегияев мог свободно распивать алкоголь в оборудованном для него кабинете".

Зампредседателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов тогда рассказал журналистам: "по результатам рассмотрения представления генеральным прокурором уволен прокурор Алматы Миразов, который, дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания, не принял мер прокурорского реагирования".

С поста прокурора Алматы Миразов был уволен в январе 2018 года. И вот … новое назначение.