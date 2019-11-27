Елбасиновики. Племяши: Самат и Кайрат Назарбаевы

11:11 28.11.2019

Племянники первого президента – дети его брата Сатыбалды Абишевича, погибшего в автокатастрофе в 37 лет – стоят особняком в президентском семействе. Особенно младший, Самат, которого до недавнего времени единодушно записывали в дядины преемники. Впрочем, и сегодня хватает "осведомленных людей", утверждающих: Абиш – конечный бенефициар операции "Преемник". Дескать, он для начала станет премьером, а затем, при поддержке спикеров обеих палат парламента – заменит "технического" президента Токаева.



Между тем, еще в прошлом году, когда было создано самостоятельное антикоррупционное агентство, туда прочили именно Самата Абиша. Вроде бы даже некая "группа товарищей" написала на самый верх письмо в поддержку его кандидатуры. Знающие г-на Абиша люди, с которыми автору довелось поговорить при подготовке этих заметок, полушутя замечали: мол, тогда страна увидела бы череду громких показательных разоблачений , и молох коррупции удалось бы существенно ослабить .Но, как говорится, что-то пошло не так…



И вновь оживились записные конспирологи: дескать, это тактический ход, и рано или поздно "казахский Путин будет явлен миру. При этом, ссылались они на … экс-мэра Алматы Виктора Храпунова, который еще в 2013 году заявлял: "Я думаю, что Нурсултан Назарбаев использует в этой связи ту свежую кровь, которая приходит со стороны Светланы Назарбаевой (мать Самата Абиша и Кайрата Сатыбалды-Е.) в лице племянника Абиша. Я его поддерживаю. Светлана Назарбаева - это человек, который действительно позволил дать своим детям приличное образование и воспитание. Это преимущество у Абиша по сравнению со всеми остальными родственниками Назарбаева".



Между тем, оба племянника Нурсултана Абишевича заморских университетов не кончали. Самат, согласно официальной биографии, отучился сначала в академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.(2000год), а затем - в академии Службы внешней разведки Российской Федерации(2002 год). Вообще, его жизнеописание читается, как образец бескорыстного служения родине, и если бы не скорость получения воинских званий, никто и не вспомнил бы о высоком родстве кадрового чекиста. И главное, ни в одном закоулке всезнающего интернета –ни намека на владение заводами, газетами, пароходами! Ему вроде как по чину не положено –так ведь и супруга его Аида ничем серьезным не отягощена...ну, если не считать громкой фамилии Назарбаева, от которой сам ее супруг предпочел отказаться.

Единственная связь нашего героя с "красивой жизнью", которую удалось обнаружить в открытых источниках- его тесть Алматбек Мыханов, по данным интернет-ресурса "Радиоточка" - конечный владелец алматинского отеля ROYAL TULIP, где 31 августа 2013 года играли свадьбу Айсултан Назарбаев и Алия Боранбаева.



В общем, как ни крути, а Самат Абиш - идеальная кандидатура на роль "казахского Путина"! Если, конечно, он будет в этой роли востребован...

А вот родной старший брат Самата – Кайрат Сатыбалды – успел отметиться и в бизнесе, и на госслужбе, и даже пофункционерствовал в партии "Нур Отан". В отличие от младшего брата, Кайрат – фигура раскрученная, можно сказать, медийная. Он правоверный мусульманин- даже на должности начальника кадровой службы КНБ неукоснительно совершал пятикратный намаз. И в то же время, любит жить красиво. Вот как портал Today,kz сообщает о свадьбе дочери нашего героя: "Свадьбу сыграли дочь влиятельного бизнесмена Кайрата Сатыбалды Аружан и внук шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова Амиржан.



Накануне фотография свадебного торта в Шымкенте, которую выложил на своей странице в Instagram чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, облетела весь Интернет. Людей поразили размеры торта и великолепие самой свадьбы"



Но Кайрат Сатыбалды – не какой-нибудь прожигатель жизни. Он – известный бизнесмен из списка Forbes, был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Его выход из состава успешного проекта некоторые связывают с предстоящим выходом "Kaspi.kz" на IPO, где особо привередливых инвесторов может насторожить нахождение в составе акционеров члена First family. Впрочем, ничего не мешает ему вернуть свой статус уже после выхода на IPO.

Сатыбалды также имеет через ТОО "Alatau Capital Invest" долю в АО "Казахтелеком". Ему также принадлежат ТОО "Амир LTD", ТОО "Корпорация Дүние", ТОО "Дуние-Кузет", ТОО "Дүние-Агро".



Кроме того, он независимый директор АО "Группа компаний "Аллюр", президент ОЮЛ "Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов".

Все это не помешало ему искать себя на ниве служения обществу, где в 2015 году он даже основал традиционалистское общественное движение с многозначительным названием "Ак Орда". Тогда некоторые даже сравнивали новую организацию с партией "Асар", которая может также стать силой, способной вступить в политическую борьбу. Несмотря на предположения, что организация будет больше придерживаться религиозного направления, сам Кайрат Сатыбалдыулы говорил, что преследует цель ускорения экономических и общественных реформ. В одном из своих интервью он это подтверждает: "Тот народ, который не уважает своего правителя, будет лишен Божьего уважения. Это движение объединяет праведных людей. В будущем на основе движения может появиться партия. А потом можно выдвигать наших членов кандидатами в депутаты парламента). Но, видимо, планы изменились и с тех пор, несмотря на то, что с момента создания "Ак орды" прошло несколько выборов, Сатыбалдыулы так и не проявил политической активности. Возможно, компромисс был найден с его назначением на должность секретаря партии "Нур Отан" в 2010 году, когда Кайрат Сатыбалдыулы получил известность в качестве спонсора айтысов и хаджей.



Интернет кишит и другими философскими сентенциями г-на Сатыбалды. Ну вот, например: "… могу с радостью отметить, что процесс обращения нашей элиты к ценностям ислама с каждым годом интенсифицируется. Люди, насытившись благами этого мира, начинают осознавать, что без духовности нет будущего. И наша задача помочь им в этом".

Неплохо звучит, правда? Особенно в устах генерал-майора национальной безопасности…