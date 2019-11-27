Венгрия отказалась от участия в "Евровидении" из-за гей-пропаганды. Россия пошлет Бузову

11:17 28.11.2019

Венгрия решила не принимать участие в "Евровидении" в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).

"Хотя официальные причины отказа от участия в конкурсе не были названы, решение было принято на фоне роста гомофобной риторики в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан начал политику "семья прежде всего", направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости", пишет The Guardian.

Ранее в 2019 году спикер венгерского парламента сравнил усыновление однополыми парами с педофилией, а на венгерском проправительственном телеканале "Евровидение" назвали "гомосексуальной флотилией", отметив, что отказ от участия в конкурсе положительно скажется на психическом здоровье гомосексуалистов.



Представители MTVA в ответ на запрос журналистов заявили, что вместо участия в конкурсе власти планируют напрямую заняться продвижением творчества местных музыкантов.

Напомним, в 2019 году гостей и участников "Евровидения" принимал Израиль. Победу в песенном конкурсе одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев. В 2020 году конкурс пройдет в Роттердаме.

Тем временем российская певица Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе "Евровидение".



28 ноября 2019, Алина Назарова