Саркози заявил об упадке Европы и о смещении мировой оси на восток

11:30 28.11.2019

Бывший президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что Западная Европа переживает упадок из-за устаревших идей, демографического спада и кризиса либеральной демократии на фоне технологического прогресса.



"Из семи миллиардов человек, населяющих планету, четыре миллиарда живут в Азии, а в центре - лишь 800 миллионов. Мы уже не мировая ось, и для этого есть демографические причины", - цитирует его газета Mundo.

Саркози отметил, что во всем мире проходят "протесты против системы".

"Европа должна выйти из неподвижности в меняющемся мире. Граждане должны знать, куда они идут. Нам нужна мечта. Эта неподвижность позволяет другим стать носителями мечты", - подчеркнул бывший французский лидер.



По его словам, невозможно говорить о единой Европе, состоящей из 27 стран, - европейцам необходимо отказаться от устаревающих идей.

"Я вижу "четыре Европы": страны Шенгена, евро, единой системы обороны и ЕС... Я считаю, что равенства не существует, да оно и нежелательно... Мы должны представлять себе "будущие Европы", а не оставаться в плену прошлых концепций", - считает Саркози.

При этом он назвал брексит "безумием, драмой и историческим нонсенсом", последствия которого нескоро удастся преодолеть.



"Разделение - это яд. Как и брексит, и сепаратизм. Это проблема не Испании, а всей Европы", - сказал экс-президент Франции.

Он также выразил мнение, что одним из симптомов упадка Запада стало избрание на пост главы США Дональда Трампа.



7 ноября лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга" и Европа больше не может рассчитывать на военную защиту США.

В МИД России назвали эти слова четким определением текущего состояния Североатлантического альянса.