Россия запускает газовую трубу в Китай, - Симон Маккарти

12:09 28.11.2019

В начале декабря в Китай начнет поступать природный газ из Сибири. Это означает появление нового маршрута поставок из России в соседнюю страну, нуждающуюся в больших объемах энергии. Проект является совместным соглашением между государственными энергетическими гигантами - Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и российским Газпромом.

В начале следующего месяца в северо-восточный Китай начнет поступать природный газ из Сибири. Это означает появление нового маршрута поставок из России в соседнюю страну, нуждающуюся в больших объемах энергоносителей.

Проект, являющийся совместным соглашением между государственными энергетическими гигантами - Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и российским "Газпромом" - реализуется в рамках деятельности, направленной на укрепление экономических и дипломатических связей между двумя странами, которые активизировались за пять лет со времени запуска проекта.

В понедельник в Москве заместитель министра иностранных дел КНР Ле Юйчэн (Le Yucheng) назвал проект "значительным достижением", ознаменовавшим и 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и "вступление в новую эру всестороннего стратегического партнерства Китая и России".



Ключевым направлением в этом партнерстве стало сотрудничество в сфере энергетики, что соответствует статусу России как мирового производителя энергии и положению Китая как крупнейшего в мире импортера и потребителя энергии.



Трубопровод берет начало в районе сибирских газовых месторождений, пересекает реку Амур, которая протекает между странами, и проходит дальше к югу - в северо-восточный Китай.

В соответствии с контрактом, заключенным на 30 лет, который в "Газпроме" назвали крупнейшим контрактом за свою историю, с начала следующего месяца по трубопроводу ежегодно будет прокачиваться в Китай 38 миллиардов кубометров газа, когда он будет выведен на полную мощность.



По данным из официальных китайских источников, это немного по сравнению с 276,6 миллиарда кубических метров природного газа, потребленного Китаем в 2018 году - 45% из которого было поставлено из-за рубежа.

Помимо газа, поставляемого в страну морским путем с использованием танкеров, Китай также импортирует газ из Центральной Азии по газопроводу Туркмения-Китай, на долю которого в прошлом году пришлось около двух пятых зарубежных поставок, сообщает агентство "Блумберг" (Bloomberg).



Но дополнительные поставки из России станут для Китая важным стратегическим источником энергоносителей, тем более что Пекин постепенно отказывается от загрязняющего воздух угля, широко используемого на промышленных предприятиях в северной части страны, и переходит на более экологичные источники энергии. Как говорит декан Китайского института исследований энергетической политики в Сямэньском университете Линь Боцянь (Lin Boqiang), Китай стремится увеличить долю газа в структуре своей энергетики.



"Это очень позитивная тенденция для Китая, - сказала Линь, отметив, что в целях обеспечения энергетической безопасности по мере роста спроса необходимо будет диверсифицировать источники импорта природного газа, а также развивать добычу газа в Китае".

"Во-первых,… даже если фактические объемы не так велики, это способствует повышению энергетической безопасности. Во-вторых, это служит гарантией того, что в северо-восточную часть Китая будут поступать достаточные объемы газа, и, в-третьих, теперь будет проще вести с Россией переговоры об увеличении (поставок) в будущем".

"Россия будет считаться очень важным партнером для развития энергетики - у них есть ресурсы, а у Китая есть рынок, поэтому если эти две страны могут сотрудничать, то в плане энергетики, они дополняют друг друга".

Россия и Китай ведут переговоры о строительстве второго газопровода из Сибири.



Доцент Школы перспективных международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь (Zhang Xin) считает, что завершение строительства газопровода и начало поставок газа становятся "символической" вехой в сотрудничество стран в сфере энергетики.

"Это самый показательный признак сотрудничества: если оба государства хотят показать, насколько их партнерство продвинулось вперед, то это самый наглядный, значимый пример" - говорит он.



"На энергетику приходится значительная доля растущей двусторонней торговли [двух стран], в других областях двустороннего сотрудничества мы видим некоторые сложности, но энергетика является самой беспроблемной областью экономического сотрудничества", - говорит Чжан. Он отмечает, что в таких сферах как финансовая, сотрудничать сложнее.



Чжан говорит, что недавно заключенные соглашения в области энергетики демонстрируют более разнообразные виды сотрудничества, например, сотрудничество на всех стадиях производства и с использованием различных финансовых структур, таких как совместные предприятия и проекты.



Это создает возможности для развития других направлений стратегического партнерства, сказал он, таких как использование в торговле энергоносителями национальных валют вместо доллара.

"Поскольку сотрудничество в сфере энергетики становится все более значительным, обе стороны могут фактически использовать его в качестве возможной основы для развития отношений в смежных областях", - сказал Чжан.



(South China Morning Post, Гонконг)

28.11.2019



Симон Маккарти (Simone McCarthy)



Оригинал публикации: China and Russia to turn on gas pipeline tap as neighbours forge stronger energy ties

Опубликовано 27/11/2019