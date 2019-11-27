За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда

13:12 28.11.2019

Парламент Кыргызстана сегодня рассматривает во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год и прогноз на 2021-й. Депутаты подняли вопрос контрабанды и коррупции на таможне по следам расследования журналистов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев утверждает, что $700 миллионов, о которых идет речь, - деньги бизнеса.



"Как они попали в Кыргызстан, мы не знаем. Нужно все проверять. Но это не бюджетные деньги. В 2018 году из всех банков страны перевели $90,5 миллиарда. За полгода 2019-го перевели $48,3 миллиарда. У нас либеральные банки, может, поэтому через нас переводят. Однако мы должны быть осторожными в этом вопросе, могут пострадать и бизнесмены. Что касается $700 миллионов, то нужно все проверить. Если это контрабанда, то нужно бороться с ней", - сказал он.



По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы - 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.



28 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ