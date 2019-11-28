 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 28.11.2019
16:48  Новым генсеком ОДКБ стал белорус Станислав Зась
15:54  Казахстан снарядил 3-ю роту "миротворцев" для Ливана. Спасем генерала Ауна!
15:51  Осужденного в Казахстане рос-политолога К.Сыроежкина не будут лишать каз-гражданства?!..
15:35  Необычные коллекционные монеты с бабочками выпустили в Казахстане
15:32  Как Абвер и басмачи планировали поднять восстание в Средней Азии во время Великой Отечественной
15:30  Сирия. Начистоту о наболевшем, - Рами Аль-Шаер
15:28  Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона, - Г.Мирзаян

15:26  Таджикистан официально отдал китайцам на разработку два золотоносных рудника
15:23  Пенсионная реформа в РФ, как финансовая пирамида, переплюнет МММ по мошенничеству
15:21  Генпрокуратура Узбекистана не нашла признаков преступления в словах мэра-бизнесмена Артыкходжаева
15:19  Эта ваша заливная рыба: может ли вкусная еда примирить с мигрантами
14:08  Украинские органы в Израиль – транзитом через Казахстан, - А.Уваров
14:07  Народный банк Китая пойдет по стопам Федерального резерва и ЕЦБ? - В. Катасонов
13:27  Премьер-министр Кыргызстана Абылгазиев объявил войну контрабанде ГСМ и... застрелился
13:12  За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда
12:14  Каким будет мир после американо-китайской торговой войны, - С.Роуч
12:09  Россия запускает газовую трубу в Китай, - Симон Маккарти
11:30  Саркози заявил об упадке Европы и о смещении мировой оси на восток
11:24  Проблемы Туркменистана видны из космоса
11:17  Венгрия отказалась от участия в "Евровидении" из-за гей-пропаганды. Россия пошлет Бузову
11:11  Елбасиновики. Племяши: Самат и Кайрат Назарбаевы
11:05  Казпрокурор-коррупционер Миразов получил... новую высокую должность
10:21  Турция меняет российскую угрозу на курдскую, - С.Строкань
09:28  Бакиевы расширяют свой бизнес. СМИ выяснили, где и как
09:18  Станут ли казахстанцы жить лучше, и что для этого надо? - С.Исабаева
09:15  Осторожно, дилетанты! Кто и зачем создает политические партии в Казахстане? - Айгуль Омарова
09:09  Казахстанский бизнес укрепляется в Киргизии, - В,Панфилова
09:06  Иранцы начнут законодательное вторжение в Ирак. Реформа конституции опасна для суверенитета Багдада
08:56  Путин прибыл в Киргизию на заседание глав государств ОДКБ
08:52  Трамп подписал закон "О демократии и правах человека в Гонконге"
07:57  2/3 хероев "Небесной сотни" оказались замерзшими киевскими бомжами и "левыми" трупаками
07:52  Закредитованность Пекина станет причиной нового кризиса? - А.Никоноров
07:46  Экс-президента Бразилии Лулу да Силву осудили на 17 лет. Крал из госбюджета
00:35  Сколько иностранцев работает в Казахстане?
00:18  "Газпром" продул в шведском суде Украине $3 млрд. Папаша Миллер дорого обходится рос-народу
Среда, 27.11.2019
21:55  Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами
20:53  Елбасы Назарбаев посетил праздничный концерт в честь Дня Елбасы Назарбаева
20:39  Задержан за мошенничество глава "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов
18:51  КазИдеологи отправляют "поход Духовного каравана Туркестана". Цель - "пропаганда патриотических чувств..."
18:21  Безбожная Европа прогневала мусульманский мир, - П.Акопов
18:11  Аблязов, Мамай, нандоны и очередной крах КазОппозиции, - К.Риклтон
18:05  ЕАЭС разворачивается на восток, но это выгодно не всем членам, - Сэм Бутия
18:03  Кыргызстан: стихийный митинг указывает на новый метод борьбы с коррупцией, - Н.Джанибекова
17:56  Россия в Ливии - страшный сон Пентагона, - Al Jazeera
17:51  Турция испытывает российский С-400 на американских истребителях F-16 в качестве мишеней, - The Times
17:47  "Мягкая сила" - сила обольщения, - Марк Семо
17:43  Казахстан и Киргизия договорились урегулировать бардак на границе
15:49  В России разогревают свой "Гонконг"
15:47  Причина мировых протестов - американский геополитический проект "Управляемый шок", - Онур Гюзальтан
15:45  Эмир Катара откроет в Душанбе самую большую мечеть
15:42  США свергли президента Боливии, чтобы не дать России доступ к литию?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Народный банк Китая пойдет по стопам Федерального резерва и ЕЦБ? - В. Катасонов
14:07 28.11.2019

Валентин КАТАСОНОВ | 28.11.2019 |

Что является проблемой проблем для Китая
Может быть, никто бы и не обратил внимания на появление 24 ноября статьи "Китаю надо подготовиться к нулевым процентным ставкам", если бы она не была размещена в газете Global Times – официальном рупоре Коммунистической партии по вопросам международной политики. Нетрудно предположить, что статья является выражением точки зрения китайского партийно-государственного руководства по вопросам кредитно-денежной политики.

В партийно-правительственных кулуарах и среди китайских экспертов разговоры об угрозе грядущего экономического и финансового кризиса идут давно. Причины угрозы многообразны – растущая напряженность в торгово-экономических отношениях Китая и США, пробуксовка проекта "Один пояс, один путь", утрата конкурентоспособности китайской экономики по причине роста стоимости рабочей силы в стране, отказ США и других стран-членов ВТО предоставить Китаю статус "рыночной экономики", обозначившаяся тенденция к сокращению численности населения, "фактор Гонконга" и т. п.
Однако проблемой проблем для Китая на сегодняшний день стал неприемлемо высокий уровень задолженности всех секторов экономики. На середину года, как отмечается в статье Global Times, суммарный национальный долг Китая, включающий обязательства корпоративного сектора, сектора домашних хозяйств и сектора государственного управления, достиг 306% ВВП. Только за один (второй) квартал этого года прирост показателя составил 2 процентных пункта (304%). А 10 лет назад он был равен 200%, 20 лет назад – 130% ВВП. За два десятилетия Китай сумел догнать по показателю относительного уровня национального долга США и страны еврозоны и даже стал несколько опережать их.

При обсуждении проблем растущей задолженности мировой экономики Китай иногда оказывается в тени, поскольку чаще всего используется показатель государственного долга. У Китая, согласно данным МВФ, уровень государственного долга по отношению к ВВП составляет на данный момент 54,44% ВВП, что достаточно скромно на фоне ряда других ведущих экономик мира (у США – 106,2; Японии – 234,18% ВВП). Однако при учете других секторов экономики (корпоративного и домашних хозяйств) Китай оказывается в группе лидеров.

Громадный долг становится все труднее обслуживать. Долг живет своей жизнью, его связь с реальной экономикой страны ослабевает. Инвестиции в основной капитал и пополнение оборотного капитала, осуществляемые за счет заимствований, не обеспечивают прироста ВВП в том объеме, который необходим для обслуживания долга. Эффективность заимствований в китайской экономике неуклонно падает, она уже давно опустилась ниже единицы, то есть прирост долга в 1 юань дает прирост ВВП в размере меньше 1 юаня.

В упомянутой статье приводятся следующие цифры: с 2007 года совокупный долг Китая вырос на 25 трлн. долл., в ВВП – лишь на 7,6 трлн. Получается, что на 1 доллар долга приходилось 30 центов прироста ВВП. Должники не справляются с обслуживанием долгов. Поэтому приходится брать новые кредиты и займы для обслуживания старых. Происходит наращивание долговой пирамиды, процесс неумолим.

Если сравнивать Китай с Соединенными Штатами, странами еврозоны, Японией, то можно заметить, что в Поднебесной обслуживание долга требует гораздо больших затрат. В Китае процентные ставки по кредитам выше. А выше они по той причине, что у Народного банка Китая ключевая ставка выше, чем у Федрезерва, ЕЦБ, Банка Японии.
ФРС США имела ключевую ставку, находившуюся в диапазоне 0,00-0,25% на протяжении 2008-2015 гг. Затем было несколько повышений ставки, она достигла максимального значения в декабре 2018 года (2,25-2,50%), а во второй половине 2019 года произошло последовательно три снижения (1 августа, 18 сентября, 31 октября). На сегодняшний день она находится в диапазоне 1,50-1,75%. У ЕЦБ ключевая ставка находится на нулевой отметке с 16 марта 2016 года.

Наиболее ярко выражена тяга к низким процентным ставкам у Банка Японии, который опустил свою ключевую ставку до нулевой отметки еще в феврале 1999 года и держал на таком уровне до августа 2000 года. Второй раз понижение до нуля произошло в марте 2001 года, и эта нулевая ставка держалась до июля 2006 года, почти пять с половиной лет. А в январе 2016 года Банк Японии понизил ставку до минус 0,10% и держит сейчас на этой отметке минус 0,10%.
В отрицательную зону ушли еще два центробанка: Национальный банк Швейцарии (минус 0,75%) и Банк Швеции (0,25%). Национальный банк Дании с января 2015 года тоже держит ключевую ставку почти на нулевой отметке (0,05%).

А теперь посмотрим на Народный банк Китая. У него имеется несколько процентных ставок – по разным видам кредитных операций. Для сравнения НБК с другими центробанками обычно используется показатель основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков – LPR (loan prime rate). Примечательно, что даже во время финансового кризиса 2007-2009 гг. НБК не очень сильно снизил ставку LPR. В 2007-2008 гг. она была несколько выше 7 процентов. С конца 2008 года она осторожно снижалась и к октябрю 2015 года замерла на планке 4,35%. Почти четыре года она находилась на одном уровне. Складывалось впечатление, что китайский Центробанк вообще забыл об этом инструменте денежно-кредитной политики. Но вот неожиданно 20 августа сего года НБК снизил ставку на 10 базисных пунктов – до 4,25%. 20 сентября и 20 ноября произошли еще два снижения по 5 базисных пунктов. Таким образом, на сегодняшний день ключевая ставка НБК составляет 4,15%.

Конечно, она выглядит все еще очень внушительной. И не только на фоне ключевых ставок ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии, Национального банка Швейцарии, Банка Швеции и Национального банка Дании. У центробанков Англии, Канады, Австралии ключевые ставки на сегодняшний день составляют соответственно 0,75; 1,75; 0,75%.
А вот на фоне ключевых ставок центробанков многих развивающихся стран НБК выглядит как Центробанк с весьма мягкой денежно-кредитной политикой. Так, у Центробанка Турции на сегодняшний день ключевая ставка равняется 14,00%; у Банка Мексики – 7,50%. В группе стран БРИКС у Китая самая низкая ключевая ставка. У других членов группы ключевые ставки на сегодняшний день имеют следующие значения: Индия – 5,15; Бразилия – 5,00; ЮАР – 6,50; РФ – 6,50.

Примечательно, что ФРС США, ЕЦБ, другие центробанки стран "золотого миллиарда" практически отказались от попыток вернуться к тем процентным ставкам, которые были до кризиса 2007-2009 гг. Недолгое время они пытались ужесточать денежно-кредитную политику путем повышения ключевых ставок и сокращения денежной эмиссии ("количественное ужесточение"). Сразу же обозначились признаки кризиса, что вынудило указанные центробанки вернуться на рельсы прежней мягкой политики. Трамп вообще потребовал от ФРС, чтобы она установила нулевую, а еще лучше отрицательную ключевую ставку. Нулевая ставка Трампу нужна в первую очередь даже не для оживления увядающей американской экономики, а для того, чтобы минимизировать бюджетные затраты на обслуживание государственного долга (процентные ставки казначейских облигаций напрямую зависят от ключевой ставки ФРС США).

Наблюдатели в Европе считают, что новый президент ЕЦБ Кристин Лагард вполне может принять решение о переходе от нулевой к отрицательной ключевой ставке. Банк Японии как минимум не собирается в ближайшей перспективе отказываться от отрицательной ставки.
Эпидемия низких, нулевых и отрицательных процентных ставок охватила центробанки стран "золотого миллиарда" и кажется, зацепила Народный банк Китая. Проведенные в последние месяцы три последовательных понижения ставки LPR, по мнению ряда экспертов, лишь начало. Это курс китайского Центробанка надолго и всерьез, что статья из Global Times только подтверждает.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574939220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы
- "У вас особенный талант"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли
- Рабочий график первого президента
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам
- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка
- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым
- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов
- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  