Народный банк Китая пойдет по стопам Федерального резерва и ЕЦБ? - В. Катасонов

14:07 28.11.2019

Валентин КАТАСОНОВ | 28.11.2019 |



Что является проблемой проблем для Китая

Может быть, никто бы и не обратил внимания на появление 24 ноября статьи "Китаю надо подготовиться к нулевым процентным ставкам", если бы она не была размещена в газете Global Times – официальном рупоре Коммунистической партии по вопросам международной политики. Нетрудно предположить, что статья является выражением точки зрения китайского партийно-государственного руководства по вопросам кредитно-денежной политики.



В партийно-правительственных кулуарах и среди китайских экспертов разговоры об угрозе грядущего экономического и финансового кризиса идут давно. Причины угрозы многообразны – растущая напряженность в торгово-экономических отношениях Китая и США, пробуксовка проекта "Один пояс, один путь", утрата конкурентоспособности китайской экономики по причине роста стоимости рабочей силы в стране, отказ США и других стран-членов ВТО предоставить Китаю статус "рыночной экономики", обозначившаяся тенденция к сокращению численности населения, "фактор Гонконга" и т. п.

Однако проблемой проблем для Китая на сегодняшний день стал неприемлемо высокий уровень задолженности всех секторов экономики. На середину года, как отмечается в статье Global Times, суммарный национальный долг Китая, включающий обязательства корпоративного сектора, сектора домашних хозяйств и сектора государственного управления, достиг 306% ВВП. Только за один (второй) квартал этого года прирост показателя составил 2 процентных пункта (304%). А 10 лет назад он был равен 200%, 20 лет назад – 130% ВВП. За два десятилетия Китай сумел догнать по показателю относительного уровня национального долга США и страны еврозоны и даже стал несколько опережать их.



При обсуждении проблем растущей задолженности мировой экономики Китай иногда оказывается в тени, поскольку чаще всего используется показатель государственного долга. У Китая, согласно данным МВФ, уровень государственного долга по отношению к ВВП составляет на данный момент 54,44% ВВП, что достаточно скромно на фоне ряда других ведущих экономик мира (у США – 106,2; Японии – 234,18% ВВП). Однако при учете других секторов экономики (корпоративного и домашних хозяйств) Китай оказывается в группе лидеров.



Громадный долг становится все труднее обслуживать. Долг живет своей жизнью, его связь с реальной экономикой страны ослабевает. Инвестиции в основной капитал и пополнение оборотного капитала, осуществляемые за счет заимствований, не обеспечивают прироста ВВП в том объеме, который необходим для обслуживания долга. Эффективность заимствований в китайской экономике неуклонно падает, она уже давно опустилась ниже единицы, то есть прирост долга в 1 юань дает прирост ВВП в размере меньше 1 юаня.



В упомянутой статье приводятся следующие цифры: с 2007 года совокупный долг Китая вырос на 25 трлн. долл., в ВВП – лишь на 7,6 трлн. Получается, что на 1 доллар долга приходилось 30 центов прироста ВВП. Должники не справляются с обслуживанием долгов. Поэтому приходится брать новые кредиты и займы для обслуживания старых. Происходит наращивание долговой пирамиды, процесс неумолим.



Если сравнивать Китай с Соединенными Штатами, странами еврозоны, Японией, то можно заметить, что в Поднебесной обслуживание долга требует гораздо больших затрат. В Китае процентные ставки по кредитам выше. А выше они по той причине, что у Народного банка Китая ключевая ставка выше, чем у Федрезерва, ЕЦБ, Банка Японии.

ФРС США имела ключевую ставку, находившуюся в диапазоне 0,00-0,25% на протяжении 2008-2015 гг. Затем было несколько повышений ставки, она достигла максимального значения в декабре 2018 года (2,25-2,50%), а во второй половине 2019 года произошло последовательно три снижения (1 августа, 18 сентября, 31 октября). На сегодняшний день она находится в диапазоне 1,50-1,75%. У ЕЦБ ключевая ставка находится на нулевой отметке с 16 марта 2016 года.



Наиболее ярко выражена тяга к низким процентным ставкам у Банка Японии, который опустил свою ключевую ставку до нулевой отметки еще в феврале 1999 года и держал на таком уровне до августа 2000 года. Второй раз понижение до нуля произошло в марте 2001 года, и эта нулевая ставка держалась до июля 2006 года, почти пять с половиной лет. А в январе 2016 года Банк Японии понизил ставку до минус 0,10% и держит сейчас на этой отметке минус 0,10%.

В отрицательную зону ушли еще два центробанка: Национальный банк Швейцарии (минус 0,75%) и Банк Швеции (0,25%). Национальный банк Дании с января 2015 года тоже держит ключевую ставку почти на нулевой отметке (0,05%).



А теперь посмотрим на Народный банк Китая. У него имеется несколько процентных ставок – по разным видам кредитных операций. Для сравнения НБК с другими центробанками обычно используется показатель основной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков – LPR (loan prime rate). Примечательно, что даже во время финансового кризиса 2007-2009 гг. НБК не очень сильно снизил ставку LPR. В 2007-2008 гг. она была несколько выше 7 процентов. С конца 2008 года она осторожно снижалась и к октябрю 2015 года замерла на планке 4,35%. Почти четыре года она находилась на одном уровне. Складывалось впечатление, что китайский Центробанк вообще забыл об этом инструменте денежно-кредитной политики. Но вот неожиданно 20 августа сего года НБК снизил ставку на 10 базисных пунктов – до 4,25%. 20 сентября и 20 ноября произошли еще два снижения по 5 базисных пунктов. Таким образом, на сегодняшний день ключевая ставка НБК составляет 4,15%.



Конечно, она выглядит все еще очень внушительной. И не только на фоне ключевых ставок ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии, Национального банка Швейцарии, Банка Швеции и Национального банка Дании. У центробанков Англии, Канады, Австралии ключевые ставки на сегодняшний день составляют соответственно 0,75; 1,75; 0,75%.

А вот на фоне ключевых ставок центробанков многих развивающихся стран НБК выглядит как Центробанк с весьма мягкой денежно-кредитной политикой. Так, у Центробанка Турции на сегодняшний день ключевая ставка равняется 14,00%; у Банка Мексики – 7,50%. В группе стран БРИКС у Китая самая низкая ключевая ставка. У других членов группы ключевые ставки на сегодняшний день имеют следующие значения: Индия – 5,15; Бразилия – 5,00; ЮАР – 6,50; РФ – 6,50.



Примечательно, что ФРС США, ЕЦБ, другие центробанки стран "золотого миллиарда" практически отказались от попыток вернуться к тем процентным ставкам, которые были до кризиса 2007-2009 гг. Недолгое время они пытались ужесточать денежно-кредитную политику путем повышения ключевых ставок и сокращения денежной эмиссии ("количественное ужесточение"). Сразу же обозначились признаки кризиса, что вынудило указанные центробанки вернуться на рельсы прежней мягкой политики. Трамп вообще потребовал от ФРС, чтобы она установила нулевую, а еще лучше отрицательную ключевую ставку. Нулевая ставка Трампу нужна в первую очередь даже не для оживления увядающей американской экономики, а для того, чтобы минимизировать бюджетные затраты на обслуживание государственного долга (процентные ставки казначейских облигаций напрямую зависят от ключевой ставки ФРС США).



Наблюдатели в Европе считают, что новый президент ЕЦБ Кристин Лагард вполне может принять решение о переходе от нулевой к отрицательной ключевой ставке. Банк Японии как минимум не собирается в ближайшей перспективе отказываться от отрицательной ставки.

Эпидемия низких, нулевых и отрицательных процентных ставок охватила центробанки стран "золотого миллиарда" и кажется, зацепила Народный банк Китая. Проведенные в последние месяцы три последовательных понижения ставки LPR, по мнению ряда экспертов, лишь начало. Это курс китайского Центробанка надолго и всерьез, что статья из Global Times только подтверждает.