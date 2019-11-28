Украинские органы в Израиль – транзитом через Казахстан, - А.Уваров

14:08 28.11.2019

Андрей УВАРОВ | 28.11.2019



"В предварительном сговоре с членами преступной группы…"

Страна, в которой идет война, а уровень жизни падает, всегда выглядит для "черных трансплантологов" рогом изобилия на рынке человеческих органов. Украина уже не раз, особенно в "богатый" на смерти 2014 год, попадала в скандалы, связанные с нелегальной торговлей "человечиной". В информационной части скандалы обычно быстро тушили, но недавно разгорелся еще один.

18 ноября в Казахстане был задержан главный врач городской клинической больницы № 1 города Шымкент Абылай Донбай, которого подозревают в проведении незаконной трансплантации органов. В полиции указали: "Следствием установлено, что гражданин Донбай А. А. в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек".



Против врача возбуждены уголовные дела по статье 264, часть 2 (участие в транснациональной преступной группе) и статье 116, часть 3 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствием установлено, что в качестве доноров к операциям по пересадке органов привлекались граждане Украины, Узбекистана и Киргизии, торговавшие своими почками из-за крайней нужды. Удаленные органы пересаживали богатым иностранным клиентам, прежде всего из Израиля. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов говорит, что доноры и реципиенты договаривались о "продаже" органов и проведении операции, маскируя сделку добровольным согласием.



Замминистра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов сообщил, что Донбай "задержан временно", хотя выпускать его под залог не собираются. Жакупов дал понять, что дело Абылая Донбая косвенно связано с уголовным делом врача-трансплантолога Гани Куттымуратова, которого арестовали летом вместе с некой Б. Т. Тайсаловой, гражданкой Киргизии, работавшей переводчиком доноров. Арест известного врача, заведующего отделением Национального центра онкологии и трансплантологии вызвал в республике бурю непонимания, но правоохранители заявили, что располагают двадцатью доказанными эпизодами участия Куттымуратова в незаконной трансплантации органов.

Трансплантация в Казахстане не запрещена, но, согласно законодательству, гражданам запрещается отдавать свои почки, печень и другие органы иностранцам. Дело Куттымуратова оказалось резонансным, врачу инкриминируют статью 264, часть 2 (участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации) и статью 116, часть 3 (принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).



По свидетельству бывшего начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана генерал-майора Арманбека Баймурзина, преступная коммерция распространилась широко: с начала 2019 года возбуждено более 60 уголовных дел по фактам торговли органами и тканями человека.



Украинский след этих дел в СМИ Украины освещается не слишком шумно – как-никак граждане "незалежной" торгуют своими органами не от хорошей жизни. Тем не менее погасить казахстано-украинский трансплантологический скандал не удалось. 27 июня 2019 г. заместитель министра внутренних дел Украины Вячеслав Аброськин сообщил в "Фейсбуке", что встречался с коллегами из Казахстана, которые по согласованию с Генпрокуратурой Украины расследуют торговлю человеческими органами. По данным замминистра, известно о 20 гражданах Украины, которые продали свои почки, получив за каждую от 10 до 15 тысяч долларов. Для покупателя почка обходится в 150 тысяч долларов.



Замминистра Украины пишет: "Один из мужчин заявил, что продал почку, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жены, а другой – чтобы просто жить. И эти наши несчастные граждане – простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень печально, что наши граждане становятся поставщиками органов".



Так или иначе, расследование продолжается. В начале октября, когда развернулись задержания в Казахстане, в Киеве арестовали ведущего украинского трансплантолога Олега Котенко, заведующего отделением трансплантации печени Института Шалимова. У врача изъяли около миллиона долларов США и отправили его под домашний арест. В конце октября в Киеве разворошили еще одно осиное гнездо – раскрыли частную клинику, где, как предполагают, тоже орудовали "черные трансплантологи".



Чем завершатся расследования на Украине, неизвестно, а расследование в Казахстане дела Абылая Донбая, который начинал практику в центре трансплантации печени НИИ им. Н. Склифосовского в Москве, стажировался в Сеуле, быстро взлетел на должность главврача Шымкента, вызывает вопросы. Вдобавок предшественник Донбая на посту главврача, известный хирург Мади Бигалиев, покончил жизнь самоубийством.



Недовольны арестом Абылая Донбая лишь в Министерстве здравоохранения Казахстана, где пытаются защитить честь мундира. Заместитель министра здравоохранения Лязат Актаева заявила: "У нас 52 врача-трансплантолога, и у каждого своя специализация… Минздрав считает, что врача нельзя сажать в тюрьму наряду с другими преступниками…" В полиции, однако, не готовы согласиться с тем, что человека, который действовал "в предварительном сговоре с членами преступной группы" и проводил "незаконные операции по изъятию и пересадке почек", нельзя отправить в тюрьму из-за того, что он ценный специалист.

И пока в Казахстане скандал с нелегальной пересадкой почек разгорается, пока на Украине его стараются замолчать, третья сторона – Израиль, отмалчивается. А как еще? Богачи оттуда платят и тем, кто отдает свои органы, и тем, кто их вырезает, а прочее их не волнует.