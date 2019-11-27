 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генпрокуратура Узбекистана не нашла признаков преступления в словах мэра-бизнесмена Артыкходжаева
15:21 28.11.2019

Не прошло и двух недель, как Генеральная прокуратура Узбекистана, наконец, подвела итоги своего долгого расследования по следам резонансного разговора хокима (мэра) Ташкента Артыкходжаева с журналистами редакции Kun.uz.

Судя по ответу главного надзорного органа страны, обещанная общественности "надлежащая правовая оценка" заключается в…невиновности градоначальника. То есть, чиновнику погрозили пальцем за "неэтичное поведение", но оказались виноваты, как и следовало ожидать, сами журналисты, нарушившие ряд законов о СМИ.

"Слова хокима были направлены не на конкретную личность и не имели реальной угрозы. В действиях Артыкходжаева не обнаружены признаки преступления. Кроме того, сотрудники редакции Kun.uz записали слова хокима скрытно, что нарушает законы", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, высокопоставленный чиновник, правая рука президента, в очередной раз оказался белым и пушистым, и наказанию не подлежит. При этом стоит отметить, что зарвавшийся от собственной "исключительности" глава горадминистрации даже не посчитал нужным публично извиниться перед журналистским сообществом. Генеральная же прокуратура заявляет, что слова Артыкходжаева были направлены "не на определенную личность, а на всех журналистов". Стало быть, там даже представления не имеют о том, что это еще хуже - подобное может иметь место исключительно в условиях правового беспредела.

"16 ноября 2019 года неизвестное лицо с целью дискредитации хокима Джахонгира Артыкходжаева распространило в социальных сетях запись длительностью полторы минуты (встреча длилась два часа), смонтированную из неподобающих слов", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Со слов представителей ведомства, "корреспондент Kun.uz Б. Ахмедов в нарушение требований закона "О защите профессиональной деятельности журналиста" секретно записал разговор, не предупредив участников встречи, и предоставил его редакции. В свою очередь, редакция не уничтожила запись, полученную незаконным способом".

И ни полслова о том, почему журналисты в целях собственной защиты вынуждены прибегать к подобным мерам в условиях тотальной непрозрачности действий госорганов. Не будь данной записи, кто бы узнал о фактически бандитском обращении градоначальника в сенаторском статусе к репортерской братии?

В одном можно не сомневаться: если бы те же угрозы прозвучали от журналистов в отношении Артыкходжаева, наказание "по всей строгости" последовало бы незамедлительно.

Сам Артыкходжаев сегодня полон оптимизма и намерен участвовать на выборах, которые состоятся 22 декабря, в столичном округе "Тинчлик". Он выдвинут кандидатом в депутаты Ташкентского городского кенгаша от родной партии УзЛиДеП, которая "воздержалась" от дачи оценки неподобающему поведению своего соратника.

22 ноября, выступая на совещании по вопросам обеспечения населения жильем, президент Шавкат Мирзиеев отдельно остановился на вопросе открытости государственных органов и культуры общения руководителей с общественностью и СМИ.

"Как вы все знаете, сегодня обеспечивается открытость и прозрачность во всех сферах жизни общества, - заявил он. - К сожалению, некоторые руководители при общении с народом, прессой забывают простую культуру общения, духовность. То, что они не дают своевременных и честных ответов на поступающие от них (людей, заявителей - ред.) обращения, также вызывает обоснованное недовольство". Подчеркнув при этом, что у многих хокимов городов и областей "ноги оторвались от земли", и тех, у кого много власти и мало ответственности, ожидает непременное увольнение.

Примечательно, что, критикуя зарвавшихся управленцев, Мирзиеев ни разу не упомянул фамилии Артыкходжаева, хотя всем было ясно, о ком речь. Что это означает - догадаться не сложно. Посольства США и Великобритании в Узбекистане, а также ОБСЕ призвали руководство страны должным образом наказать скомпрометировавшего себя перед мировым сообществом узбекского мэра.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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