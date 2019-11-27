Пенсионная реформа в РФ, как финансовая пирамида, переплюнет МММ по мошенничеству

15:23 28.11.2019 Пенсионная реформа, как финансовая пирамида, переплюнет МММ по мошенничеству

Откладывать на старость в госфондах становится также рискованно, как отдавать деньги аферистам



Андрей Иванов

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Василий Колташов

Дмитрий Журавлев



Современная пенсионная система в России не способна гарантировать гражданам получение выплат от государства в старости. Тем более что многие люди после пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста не особо верят в то, что доживут до того момента, когда их должны будут содержать. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, многие россияне могут пойти на весьма рискованные вложения, в том числе в финансовые пирамиды. И это касается не только работающих, но и нынешних пенсионеров, которые никак не могут похвастаться высоким государственным обеспечением.



Недавно полиция Петропавловска-Камчатска соообщила, что к ним обратилась 66-летняя пенсионерка с жалобой на жуликов. По словам женщины, ей позвонил незнакомец и предложил инвестировать в некие биржевые сделки. Она решила довериться абоненту на другом конце провода и предоставила ему удаленный доступ к своим банковским счетам. На ее компьютере появился виртуальный счет, на котором постоянно росла сумма дивидендов. Так создавалась иллюзия, что вложения действительно приносят прибыль. Когда женщина попросила выплатить часть дохода, то получила отказ. В итоге пенсионерка потеряла почти 1,5 миллиона рублей.



Как выяснили следователи, жулики организовали схему, очень похожую на финансовую пирамиду, в которой выплаты предыдущим вкладчикам осуществляются за счет последующих.



Можно было бы сказать, что женщина сама виновата в произошедшем. Однако стоит ли судить ее слишком строго? Если политика правительства и его пенсионная реформа приводят к тому, что в любой момент можно потерять свои сбережения из-за кризисов, падения курса рубля или других катаклизмов, то люди естественно ищут способ разбогатеть альтернативными способами.



Правоохранители отмечают, что спрос на подобные финансовые "схемы" после пенсионной реформы действительно растет. К примеру, в 2019 году только в Санкт-Петербурге было выявлено 13 нелегальных кредиторов, семь незаконных биржевых дилеров, двое подставных брокеров. Также в северной столице было обнаружено несколько финансовых пирамид.



Вопрос может показаться некорректным, но в действительности, какая схема в России сегодня работает честнее? Скажем, когда знаменитый Сергей Мавроди, на протяжении многих лет занимавшийся исключительно "пирамидостроительством", решил в 2011 году открыть компанию под названием "МММ-2011", то не скрывал механизмов ее работы. На сайте крупными буквами было написано, что это финансовая пирамида. В своих статьях и видеообращениях Мавроди постоянно повторял: "Это пирамида, вы можете потерять все вложения, предыдущие получают за счет последующих, никто ничего не гарантирует".



Несмотря на очевидные риски, в систему (и это после опыта первой "МММ" в 1994 году), по разным оценкам, вступило около 30 миллионов человек по всему СНГ. При этом при вступлении "вкладчики" должны были написать расписку, что согласны с возможностью потерять все свои вложенные средства и ни к кому претензий не имеют.



А вот как ведет себя наше государство? Особенно по отношению к тем, кто самостоятельно в силу физической немощи и старости заработать уже не может. Граждан с высоких трибун уверяют в том, что их обеспечат в старости. Но для этого надо много работать, хорошо зарабатывать и при этом постоянно откладывать. Одна беда - правила игры меняются чуть ли не каждый год. То людей убеждают делать добровольные отчисления в пенсионные фонды, то потом замораживают вложенное, затем советуют копить какие-то баллы, и вновь вводят "добровольно-обязательные" отчисления с зарплаты.



И если многие организаторы финансовых пирамид сами говорят, что не стоит вкладывать денег больше, чем готовы потерять, то власть заберет деньги при любом официальном трудоустройстве, даже если гражданин с самой системой не согласен в принципе.



После пенсионной реформы и поднятия пенсионного возраста стало понятно, что система выплат не просто меняется, но и количество получателей будет резко уменьшено.



Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что пенсионная система России действительно во многом напоминает финансовую пирамиду:



- Пока либералы проводят в стране пенсионную реформу, система накоплений на старость напоминает пирамиду. То есть, людям рассказывают красивые истории про то, как они будут лучше жить в будущем, но деньги на это надо отдать уже сейчас.



"СП": - Только правила в государстве постоянно меняются.



- Сравнение в полной мере не очень корректно, конечно. Ведь специально никто от лица государства пирамид не строит. Просто пытаются добыть средства для финансистов путем пенсионной реформы.



Но параллельно мы слышим либеральные речи на тему, зачем вообще нужны пенсионеры, зачем тратить на них деньги. Ведь одно дело платить им в старости, и другое дело - собирать средства на будущее. И гражданам предлагают классическую неолиберальную схему. Мол, если хочешь получать пенсию, то мы тебе поможем накопить, только неси нам деньги.



Скажем, если бы людям предложили откладывать самим, то они бы согласились. Они бы сказали: "Хорошо, отдайте мне эти выплаты, которые идут в ПФР, мы сами отнесем деньги на депозит". И это была бы категория хорошо зарабатывающих граждан. Они бы купили недвижимость, несколько квартир, которые покрыли бы своей рентой все, что только может обещать правительство. Конечно, это не полная гарантия сохранения накоплений, но этот способ оправдал себя веками. А принцип простой: не покупать того, что нельзя потрогать руками, а что можно потрогать, должно приносить доход. То есть это не еще один бессмысленный автомобиль для семьи и не ценные бумаги, а недвижимость.



"СП": - Государство собирает на то, чтобы платить пенсии через десятилетия, а тратит их уже сейчас. На это нацелена пенсионная реформа.



- Никакие деньги, которые вы отдаете сегодня на пенсию, на пенсию в реальности не пойдут. Через 10 и 20 лет система выплат в старости будет совершенно иной, основанной на других принципах.



При этом какие-то пенсии в любом случае будут платить. Просто потому, что экономике нужны потребители. Это, кстати, главная причина, почему выплаты в старости еще существуют. Если дать волю либералам, то они скажут, что в 18 веке пенсий не платили, а потому и сейчас не надо. Но так сказать они пока не могут, поэтому придумывают разные схемы вроде накопительных систем. Мол, несите средства сегодня. А кто гарантирует, что деньги сохранятся через годы? Те же ценные бумаги могут потерять стоимость из-за обвала рынка, что, скорее всего, и произойдет. И те, кто управляет активами, в случае опасности бумаги продадут, а людям скажут об убытках. Вся эта история крайне непрозрачная.



Ситуация такая, что никто не может гарантировать выплату пенсий. Вы можете быть лояльны к пенсионной системе, верить обещаниям, но это никак не повлияет на то, сколько вы будете получать. И одновременно, хоть вы вообще не будете ничего отчислять, какая-то пенсия будет. Иначе не будет потребительского спроса.



Нынешняя российская бюрократия в сложной ситуации. Проводить новые пенсионные реформы самоубийственно для нее. Увеличили пенсионный возраст, но дальше разваливать систему выплат на старость просто невозможно.



Так что через 20 лет будут пенсии, но вовсе не потому, что вы поверите или нет нашим экономистам.



И не стоит забывать, что своими реформами финансисты провоцируют уход от налогов. Если постоянно меняются правила, то вся система оказывается сильно дискредитированной.



Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев замечает, что россиянам просто нечего откладывать на старость:



- Логика сравнения финансовых пирамид и пенсионной реформы понятна. Но есть два обстоятельства, которые делают аналогии не очень правильными. Во-первых, люди вкладываются в пирамиды независимо от внешних условий. При этом сказывается недостаток финансового образования. Во-вторых, у людей просто нет денег. Если у вас есть миллионы, чтобы вложить в пирамиду, то вас не не очень беспокоят правила государственного обеспечения в старости.



"СП": - При этом правила накоплений постоянно меняются.



- Если человек может отнести деньги в пирамиду, то все не так уж и плохо. Вернее, все печально, но может быть еще хуже, когда ничего не останется.



Конечно, когда люди не уверены в своем будущем, они склоняются к рисковым операциям. Но большинство граждан страдают не потому, что не могут вложить свои сбережения, беда в том, что этих сбережений просто нет. Источник - СвободнаяПресса

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