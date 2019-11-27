Таджикистан официально отдал китайцам на разработку два золотоносных рудника

15:26 28.11.2019

Аваз Юлдашев



Общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.



Нижняя палата парламента Таджикистана 28 ноября ратифицировала подписанное еще в августе 2012 года Соглашение между министерством промышленности Таджикистана ОАО "ТВЕА" Китая и ООО "ТВЕА Душанбе горная промышленность" о реализации проекта строительства теплоэлектроцентрали "Ресурсным методом".



Как отметил на заседании первый заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Бахтиер Шарифи, китайская компания уже приступила к добыче золота на месторождении "Верхний Кумарг" и "Дуоба" на территории Айнинского района Согдийской области.



Прибыль от золотодобычи уйдет на возмещение средств, потраченных компанией на строительство теплоэлектроцентрали в Душанбе.



Общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.



Китайская компания, в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ "Душанбе-2" средства.



По словам Шарифи, все добытое китайской компанией золото будет реализовано только Минфину Таджикистана.



"Кроме того, на этих рудниках из порядка 700 рабочих свыше 80% составят граждане Таджикистана", - подчеркнул Шарифи.



Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.



Руководство компании ТВЕА в прошлом году сообщило китайским СМИ, что, если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.