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Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона, - Г.Мирзаян
15:28 28.11.2019

История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией.
Британские консерваторы пали жертвой собственных фейков. Теперь их обвиняют в работе на Россию.

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Еще недавно казалось, что правительства мастерски освоили практику конструирования реальности через подконтрольные СМИ. Именно средства массовой информации внушали населению, что такое "хорошо" и чем оно отличается от "плохо"; как правильно жить; кто является врагом этой правильной жизни; и наконец, кто виноват в тех или иных проблемах, созданных благодаря ошибкам самой правящей элиты.

Однако история показала, что в какой-то момент созданный образ начинает использоваться против создателей. Так, например, было в Китае – взращенный китайским правительством антияпонизм привел к тому, что регулярные скандалы, устраиваемые китайским МИДом в отношении "героизирующих милитаризм" японцев, перестали быть контролируемыми. Дипломатические демарши стали сопровождаться антияпонскими погромами, что уже сильно вредило инвестиционному облику Китая. Более близкий пример – Украина. Взращенная в стране русофобия частично легитимирует нынешнюю деструктивную политику режима, однако очень серьезно осложнит для Киева неизбежный в будущем процесс нормализации российско-украинских отношений.

В похожей ловушке сейчас оказалась британская элита – правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Взращенный ими крокодильчик русофобии стал пожирать рейтинг, а также политические карьеры своих создателей.

А начиналось все очень многообещающе. Сконструированное британскими спецслужбами "дело Скрипалей" – якобы нападение российских спецслужб на мирно живущую Великобританию – решило сразу несколько задач, стоящих перед кабинетом Терезы Мэй. Во-первых, отвлекло внимание населения Великобритании от Брексита. Англичане с упоением следили за скрипалиадой, что позволяло правительству Терезы Мэй выводить из общественной дискуссии наиболее острые вопросы будущего соглашения с ЕС. Во-вторых, дело Скрипалей отвлекло внимание Европы. В Лондоне понимали, что Евросоюз будет выкручивать британским переговорщикам руки, что сама Великобритания после успешного референдума по Брекситу будет превращаться в общеевропейского изгоя. Дело Скрипалей и тот образ жертвы, который приобрела Британия, позволил ей хотя бы на какое-то время перехватить инициативу и повыкручивать руки уже самому Брюсселю на предмет ввода антироссийских санкций. Ну и вишенкой на торте стала просто сама по себе шпилька в адрес Москвы – британские власти известны своим многовековым "теплым" отношением к России.

По законам истерии

Однако очень быстро идея российского вмешательства (основанная не на доказательной базе, а на "хайли лайкли") стала приобретать признаки истерии. Степень влияния Москвы была резко гипертрофирована, и в Британии началась настоящая охота на русских агентов. Под раздачу попали российские СМИ (которых позиционировали чуть ли не главную угрозу незамутненному британскому сознанию), и сейчас настала очередь самих авторов антироссийского фейка – Консервативной партии.

Дело в том, что примерно полтора года назад в Британии начала работу специальная комиссия, которая должна была оценить степень вмешательства России в самое важное британское голосование за последние десятилетия – волеизъявление по Брекситу. Отчет по работе этой комиссии лег на стол Борису Джонсону еще в октябре, однако британский премьер вплоть до сегодняшнего дня не дал добро на публикацию результатов расследования. И его действия вполне логичны. Содержание доклада уже частично утекло в прессу. Скорее всего, в документе будет подчеркнут факт вмешательства, приведены примеры "недопустимых действий российского государства" (например, статьи российских СМИ, которые могли увидеть британские граждане – за полгода до референдума RT и "Спутник" выпустили якобы 260 таких текстов) и сделан вывод, что степень влияния России на результат сложно подсчитать.

Крайне многозначительная формулировка, которую могут (и будут) трактовать как вывод о весьма серьезном вмешательстве. Учитывая, что преимущество сторонников Брексита над противниками было минимальным (чуть менее четырех процентных пунктов), оппозиция вполне сможет заявить, что российское вмешательство критически повлияло на результат – и тем самым подорвать легитимность самого референдума. А вместе с ним и дискредитировать сторонников Брексита – то есть Консервативную партию и лично Бориса Джонсона. Накануне важнейших для премьера досрочных парламентских выборов (которые пройдут 12 декабря) подобная дискредитация недопустима. Она может привести не только к сокращению рейтинга Консервативной партии, но и к успешному выступлению на выборах лейбористов. Которые, оседлав тему нелегитимности референдума, могут потребовать проведения нового. А это минимум полгода только подготовки – и эти полгода серьезно обострят отношения Великобритании с ЕС (который ждет, что Лондон покинет тесные евросоюзовские ряды в конце января 2020-го).

Агент против агента?

Не желая получать такие риски, британские власти воспользовались положением законодательства (запрещающего публиковать подобного рода отчеты в ходе предвыборной кампании) и заявили, что документ будет опубликован сразу же после выборов. Когда позиции Джонсона (назвавшего доклад чушью) уже ничего не будет угрожать.

Оппозиция понимает игру премьера и не желает выпускать его из петли. Представитель лейбористов по внешнеполитическим вопросам Эмили Торнберри уже потребовала от Бориса Джонсона опубликовать доклад как можно раньше. "В ином случае народ справедливо продолжит интересоваться, что он (премьер – прим. ред.) пытается скрыть и почему", – отметила госпожа Торнберри. И противники премьера уже намекают почему – Борис Джонсон, как выясняется, находится на содержании у Кремля. Британские СМИ раскопали, что с ноября 2018 года бизнесмены российского происхождения пожертвовали Консервативной партии как минимум полмиллиона фунтов.
Любопытно, что британский кабмин защищается в том числе и благодаря антироссийским страшилкам – и также с намеком на российское содержание. Лидер лейбористов Джереми Корбин сам недостаточно патриотичен – например, он не поддержал правительство Терезы Мэй, когда оно раскручивало маховик антироссийской истерии после истории со Скрипалями.

#{author}Конечно, в России могли бы просто с попкорном наблюдать за этой сварой, однако в ней нет ничего хорошего для Кремля. Кто бы ни победил, отношения между Лондоном и Москвой будут оставаться весьма арктическими. До тех пор, пока российская угроза не перестанет быть частью западной конструкции реальности.

Геворг Мирзаян
26 ноября 2019,

Источник - vz.ru
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