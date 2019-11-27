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Как Абвер и басмачи планировали поднять восстание в Средней Азии во время Великой Отечественной
15:32 28.11.2019

Разгром вооруженных формирований басмачей в 1930-1931 гг. оказался, как и в предыдущие разы, неполным. На севере Афганистана и Ирана продолжали базироваться отряды полевых командиров (курбаши) Джунаид-хана, Кызыл-Аяка и Утан-бека. В советской Средней Азии сочувствующие басмачам копили силы в подполье, ожидая благоприятного момента для восстания. Такой момент, как им казалось, настал во время Великой Отечественной войны.

"Мародеры" Абвера

Под маркой гражданских специалистов, помогавших Афганистану в создании национальной промышленности, в стране действовали десятки агентов Абвера – разведки Третьего рейха. Немецкая агентурная сеть в Афганистане носила кодовое название "Мародеры".

Первоначально ее целью была подготовка переворота в Афганистане с целью прихода к власти правительства, враждебно настроенного против Великобритании. Затем Афганистан планировалось использовать как плацдарм для создания угрозы британскому владычеству в Индии. Однако в начале 1941 года деятельность "мародеров" Абвера в Афганистане была переориентирована в основном против СССР – на подготовку восстания в Средней Азии и привлечение басмачей.

Для координации деятельности в этом направлении была создана структура под названием "Унион". Ее курировали резиденты Абвера Курт Расмус и Дитрих Витцель.

Координаторы и полевые командиры

Главную ставку в Средней Азии Абвер сделал на курбаши Махмуд-бека, который был назначен руководителем "Унион". Махмуд-бек пользовался большим авторитетом среди басмачей и одновременно контактировал с японской и турецкой разведками. В мае 1942 года руководителем организации под новым названием "Фаал" был назначен Сеид Мубашир-хан Тирази.

Помимо этого, Абвер рассчитывал на полевых командиров Курширмата, Камчи-бека и Кызыл-Аяка, а также на авторитет свергнутого в 1920 году эмира Бухары Сеида Алим-хана. Для непосредственной подготовки восстания внутри "Фаал" были создана узкая группа "Лига", в которую вошли Тирази, Курширмат, полевые командиры Нурмамад и Абдулла Ахад Кара.

Будущий театр военных действий был разбит "Лигой" на три национальные зоны. Штаб туркменской зоны располагался в Меймене. Вооруженные силы возглавлялись курбаши Кызыл-Аяком, а связным в штаб от "Лиги" был назначен Кары Абдулла. В Кундузе базировался штаб узбекско-таджикской зоны (командир Сеид Мухитдин-хан Тура, связной Рузи Мухаммед). В горах афганской части Памира был опорный пункт Камчи-бека, командующего киргизско-бадахшанской зоной. Его курировали сами руководители "Унион-Фаал" (Махмуд-бек и Тирази). Камчи-бек в сентябре 1941 года совершил нападения на советскую территорию, но его просили повременить с дальнейшими рейдами до согласованного вторжения всех банд.

Подпольный полевой штаб организации располагался в Кундузе, в непосредственной близости от советской границы.

Подготовка вторжения

Осенью 1941 года в лагерях для советских военнопленных началось создание коллаборационистских частей из мусульман. 20 декабря 1941 года Гитлер узаконил существование подобных формирований. Большее значение среднеазиатскому направлению было придано в Берлине в начале 1942 года, в связи с намечаемым наступлением на советский Кавказ и в сторону Каспийского моря. Тогда было запланировано создать еще один рейхскомиссариат для оккупированных территорий – "Туркестан". 13 января 1942 года было объявлено о создании Туркестанского легиона. Специально подготовленных бойцов этого легиона предполагалось забрасывать в Среднюю Азию на самолетах для выполнения диверсионных актов.

Начало действий должно было быть приурочено к крупным успехам вермахта на фронте, а также к сосредоточению сил басмачей у советской границы. Несмотря на кое-какую финансовую помощь, оказываемую басмачам резидентурой Абвера (данное направление отнюдь не было приоритетным в бюджете Рейха), формирование банд происходило очень медленно. В конце лета 1942 года Тирази сообщал в Абвер, что в его распоряжении имеется 70 тысяч моджахедов, готовых вторгнуться в Среднюю Азию, однако проблема в том, что вооружены из них максимум 15 тысяч.

Скорее всего, Тирази завышал численность своих сторонников. Согласно докладу наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова Сталину 27 апреля 1943 года, по данным советской разведки, в феврале 1943 года "Фаал" произвел учет эмигрантов-басмачей в Афганистане, готовых участвовать во вторжении в Среднюю Азию, и насчитал всего 22?300 таких человек.

В 1942 году вторжение не состоялось. В 1943 году оно, несмотря на отступление вермахта с Кавказа, находилось в разгаре подготовки. Как раз в январе 1943 года было достигнуто соглашение между Абвером и бывшим бухарским эмиром, и представитель последнего Хаджи Вафа вошел в руководящее ядро "Лиги".

Провал вражеских планов

Намеченному на лето 1943 года восстанию басмачей в Средней Азии помешали действия советской разведки и дипломатические демарши.

С началом Великой Отечественной войны правительство Афганистана объявило о своем нейтралитете, однако по мере германских успехов проявляло все большую лояльность к Германии. СССР и Великобритания не решились оккупировать Афганистан, как они сделали это с Ираном в августе 1941 года, чтобы пресечь действия германских шпионов. Афганское правительство рассчитывало на крах СССР. В начале 1942 года оно даже заключило со свергнутым бухарским эмиром соглашение об оказании ему помощи в "восстановлении независимости Бухары".

Действиями советской разведки в Кабуле руководил Михаил Аллахвердов. Большую роль в разоблачении происков Абвера и басмачей сыграл агент индийского происхождения по кличке Ром, как об этом сообщал Евгений Примаков в "Очерках истории российской внешней разведки". В начале 1942 года было принято решение о перевербовке Махмуд-бека, но его, по-видимому, не успели осуществить, так как в мае того же года по требованию британских властей Махмуд-бек был выслан из Афганистана.

А весной 1943 года агент Ром представил Курту Расмусу убедительные свидетельства полного провала его конспирации и предложил ему работать на советскую разведку. В ответ Расмус попросил три дня на размышления, во время которых скрылся в неизвестном направлении. Работа "Фаала" была парализована.

В мае 1943 года британское правительство предъявило правительству Афганистана ноту с требованием высылки всех германских подданных из страны. С аналогичным требованием 8 июня обратилось советское правительство. Посольство Германии закрылось, интриги Абвера подошли к концу. Басмачи, собранные "Фаалом" у границ Советского Союза, остались дома.

Ярослав Бутаков

Источник - Русская Семерка
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574944320
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