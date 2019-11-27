Необычные коллекционные монеты с бабочками выпустили в Казахстане

15:35 28.11.2019

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты с бабочкой и "Quraq kórpe"



Национальный Банк Казахстана 27 ноября 2019 года выпускает в обращение коллекционные монеты "Quraq kórpe" из серии монет "Сокровища степи" из серебра номиналом 500 тенге и коллекционные монеты "Kόbelek. Lasiommata maera" из серии монет "Флора и фауна Казахстана" из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу НБ.



Описание монет "Quraq kórpe":



Знаменитое казахское көрпе, история которого уходит в далекое прошлое, сопровождает нас с первых дней: сначала ярким одеяльцем укрывают малыша, потом его ножки бегут по цветному көрпе, а кто-то готовит его в приданое невесте. Времена меняются, меняется и применение такой знакомой бабушкиной көрпе. Пестрые узоры и орнаменты, все цвета радуги – все это казахское көрпе, лоскутное одеяло ручной работы.



Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. Тираж – 1 500 штук.



Описание монет "Kόbelek. Lasiommata maera" номиналом 200 тенге (тираж – 5 000 штук), номиналом 100 тенге (тираж -20 000 штук).



Бабочка "Бархатница мера" встречается в горах Казахстана, широко распространена в Малой, Средней и Центральной Азии, а также в северной Африке, Европе и Западной Сибири. Видовое название на латинском языке происходит из древнегреческой мифологии и связано с дочерью Атланта – Мерой.



Монеты изготовлены из сплава мельхиор с применением технологии нанесения интерференционного радужного изображения.



Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.



Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления "proof-like" выпускаются в сувенирной упаковке.



Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления "brilliant uncirculated" выпускаются в специальной полиграфической упаковке. Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан".



Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz