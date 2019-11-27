Осужденного в Казахстане рос-политолога К.Сыроежкина не будут лишать каз-гражданства?!..

15:51 28.11.2019

Осужденного Константина Сыроежкина не будут лишать гражданства

То есть его не будут выдворять из страны после отбытия наказания.



Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского горсуда частично изменила приговор суда первой инстанции в отношении Константина Сыроежкина, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда.



- Судебная коллегия по уголовным делам частично изменила приговор суда первой инстанции. Так, отменены дополнительные наказания в виде лишения гражданства, принудительного выдворения за пределы РК и запрет на въезд в страну. В остальной части приговор оставлен без изменений, - сообщили в пресс-службе Алматиснкого городского суда.



Известного казахстанского политолога-китаиста Константина Сыроежкина в октябре этого года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима, с последующим лишением гражданства. Суд был закрытый.

В мае текущего года появилась информация о его задержании. Сыроежкина обвинили в госизмене.

- 15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК "Государственная измена". 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения "Арест". В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщали в КНБ.