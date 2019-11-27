Казахстан снарядил 3-ю роту "миротворцев" для Ливана. Спасем генерала Ауна!

15:54 28.11.2019

Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан

Подразделение из 120 военнослужащих региональных командований и Десантно-штурмовых войск Казахстана встретил командир индийского батальона Нараян Бати



Третья сводная миротворческая рота казахстанского миротворческого полка прибыла в Ливан для участия в миссии "Временные силы ООН в Ливане".

Подразделение из 120 военнослужащих региональных командований и Десантно-штурмовых войск Казахстана встретил командир индийского батальона Нараян Бати. Он обратился к военнослужащим с приветственной речью:

"Первая и вторая ротация выполнили свою службу на отлично. Я знаю, что вы проходили специальный курс в Индии. Вы – лучшие из лучших, и для меня большая честь приветствовать вас здесь. С тех пор, как казахстанские военнослужащие стали выполнять задачи в составе индийского батальона, мы стали называться не "Индбат", а "ИндКазБат". Поздравляю вас и желаю успешной службы".

Казахстанская миротворческая рота совместно с индийским батальоном в Ливане выполняет определенный круг задач, главная из которых – патрулирование 16 километров ливано-израильской границы – так называемой "голубой линии" длиной в 16 километров. Они ежедневно уточняют обстановку, несут службу на блокпостах, отвечают за охрану и усиление военных баз, выезжают на автономные патрули. Также в числе задач контингента – налаживание дружественных взаимоотношений с представителями миротворческого контингента других стран и местным населением. Третья миротворческая рота пробудет в Ливане до мая 2020 года.

Чтобы попасть в этот состав, военнослужащие проходят психологическое тестирование, медицинское обследование, тесты на знание английского языка. А после отбора – теоретическую и практическую подготовку по специально разработанным программам обучения, которые соответствуют международным стандартам. Миротворцев в течение 3 или 6 месяцев обучают инструкторы Учебного центра "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ), специалисты Центра разминирования, инструкторы по миротворческой подготовке. Казахстан участвует в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона, поэтому согласно Программе двустороннего сотрудничества Казахстана и Индии, предусмотрены совместные визиты. Наши военнослужащие посещают Нью-Дели в рамках курса миротворческой подготовки. На завершающем этапе в Казахстан приезжает мобильная тренировочная группа из Индии для проведения двухнедельного курса занятий, после чего оценочная группа определяет готовность военнослужащих к участию в миссии. Перед отправкой они проходят обязательную вакцинацию, как прописано Всемирной организацией здравоохранения.



Примечание.

С октября 2018 года по май 2019 года в миссии ООН в Ливане участвовала первая казахстанская миротворческая рота, сформированная из 120 военнослужащих. В мае текущего года на смену ей сроком на шесть месяцев была направлена вторая миротворческая рота. Подразделение, сформированное из 120 военнослужащих, находилось в миссии с мая по ноябрь этого года.

Казахстанские миротворцы участвуют в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона (ИНДБАТ) на основании Соглашения о Взаимопонимании между Правительством Казахстана и Индии "О порядке развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона".

Командование миссии "Временные силы ООН в Ливане" и индийского батальона высоко оценивает навыки и профессионализм военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана.



Справочно:

"Временные силы ООН в Ливане" (ВСООНЛ или UNIFIL) – это миротворческие силы Организации Объединенных Наций, которые размещены в южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН №425 от 19 марта 1978 года и продлеваемым каждые полгода временным мандатом.

Учебный центр "Партнерство во имя мира" (КАЗЦЕНТ) проводит курсы по миротворческой и языковой подготовке. КАЗЦЕНТ был создан в 2008 году на базе Военного института иностранных языков Министерства обороны Республики Казахстан. В 2010 году признан 19-м членом Сообщества центров обучения и подготовки Партнерства и вступил в Международную ассоциацию центров миротворческой подготовки.