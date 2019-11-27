Новым генсеком ОДКБ стал белорус Станислав Зась

16:48 28.11.2019

Утвержден новый генсек ОДКБ

C 1 января 2020 года этот пост займет глава Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.



И.о. генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Семериков сообщил журналистам в резиденции Ала-Арча в Бишкеке о том, что президенты стран-участниц ОДКБ согласовали кандидатуру нового генсекретаря организации, передает корреспондент zakon.kz.



C 1 января 2020 года этот пост займет глава Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.



- Сегодня президенты поздравили Станислава Зася. Он станет генеральным секретарем с 1 января 2020 года, - сказал Семериков.



Он добавил, что пост генсекретаря занимают представители стран-членов ОДКБ в алфавитном порядке. Ранее генсеком был представитель Армении Юрий Хачатуров, однако эта страна в прошлом году сняла его с должности генсека организации, так как специальная следственная служба предъявила ему обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года в Ереване. Следовательно, теперь настаkа очередь представителя Беларуси.



Напомним, сегодня высшие руководители стран-членов ОДКБ – Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Армении – провели в Бишкеке в резиденции Ала-Арча переговоры и сделали совместное заявление.

Альберт Ахметов, Бишкек