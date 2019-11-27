 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армения "беременна революцией" от Сороса?
22:15 28.11.2019

Слова экс-главы службы нацбезопасности РА о том, что американский миллиардер представляет "угрозу" для республики, стали сенсацией и породили много вопросов.

Премьер Пашинян утверждает, что устроить в республике революцию может "только народ", а не какой-то американский миллиардер.

Заявление бывшего шефа Службы национальной безопасности Армении о вмешательстве заокеанского миллиардера Джорджа Сороса во внутренние дела страны ни для кого не стало новостью - кто же этого не знает. Сильно удивило другое: почему оно прозвучало от него, именно сейчас, да еще так "грубо".

Сороса, входящего в первую тридцатку богатейших людей планеты, в Армении традиционно почитали (или боялись). А при новой власти должны были бы чтить вдвойне - значительная часть ее представителей прямо или косвенно имела отношение к финансируемым миллиардером проектам. В Ереване утверждают, что именно на его грантовой поддержке развернул свою журналистскую и оппозиционную деятельность нынешний премьер-министр Никол Пашинян. В общем, Соросу в республике давно дали "зеленый свет".

По данным местных СМИ, в настоящее время он финансирует около 60 организаций под эгидой так называемого "Открытого общества" (признанного в РФ "нежелательной организацией"), охватывающих практически все сферы деятельности республики, включая масс-медиа, журналистские расследования, политисследования, молодежную политику, защиту прав человека, образование, науку и т. д. В период 2017-1018 гг. фонд оплатил в Армении проекты на общую сумму в 3 млн долларов. И, кстати, прежнее руководство республики этому не противились, хотя Сорос с его "благотворительностью", как известно, оказывает прямое влияние на политические процессы во многих странах.

"Суверенная демократия" по-венгерски

Не все взирают на это спокойно. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году, и работе фонда здесь был положен конец. Из Белоруссии, Узбекистана, Венгрии (а он, между прочим, уроженец Будапешта) ему тоже пришлось уйти. А Генпрокуратура РФ заявила о том, что соросовские структуры несут в себе "угрозу конституционному строю и безопасности российского государства". И вот неожиданно почти что с таким же заявлением выступил на днях Артур Ванецян, назначенный на пост главы СНБ после "бархатной революции" Пашиняном. Тут-то все, можно сказать, пооткрывали рты.

Местные СМИ растиражировали интервью Ванецяна телеканалу "Армньюс", в котором тот заявил, что в РА есть политические силы, финансируемые извне, а на вопрос, представляет ли деятельность Сороса угрозу для Армении, он ответил: "Если коротко, то да". Защищать своего соотечественника даже посол США в Ереване Линн Трейси не рискнула, уклонившись от комментария. И неспроста: отношения Джорджа Сороса и Дональда Трампа крайне напряжены, они, не стесняясь в выражениях, обвиняют друг друга во всех смертных грехах.

Зато "недоумение" откровениями Ванецяна озвучила на пресс-конференции в Ереване руководитель парламентской фракции правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц. "Уверена, - сказала она, - что если бы господин Ванецян имел дело с организацией, угрожающей национальной безопасности Армении, то сразу бы предпринял необходимые меры. Если он этого не сделал, значит, мы можем быть уверены в том, что он не видел никакой угрозы". В общем, место имеет "недоразумение". Шагнувшее, однако, весьма далеко - до Нагорного Карабаха.

Во всяком случае, ранее об этом предупредил еще один бывший шеф СНБ - Давид Шахназарян. В интервью Sputnik он был многословнее, чем Ванецян. По его словам, организации, финансируемые в Армении Соросом, проникают и в Карабах. В этой связи он упомянул о "цели Пашиняна - ослабить армию и Карабах путем экспорта так называемой революции". По его словам, для этого были испробованы различные методы, но военно-политическое руководство Карабаха оказалось к ним устойчивым.

Много было сказано собеседником агентства о деятельности "соросовцев" в Армении, закрывающих глаза на "прогрессирование коррупционных механизмов"; исчезновение в стране гражданского общества и его замещение обществом революционным и т. д. Как считает бывший глава спецслужбы, реакция властей на внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Армении должна быть самой жесткой - вплоть до запрещения деятельности соответствующих структур. Он резюмировал: укрепившиеся в Армении организации Сороса "начинают поход на Карабах".

Армяно-турецкой войны не будет, а с Карабахом - глухо

Впрочем, если Джордж Сорос разгневается на Пашиняна, то не исключен "поход" на него самого. Весьма странным поэтому видится одно из признаний премьера, в соответствии с которым миллиардер в январе, перед Давосским форумом, хотел с ним встретиться, но "мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось".

Прозвучало это несколько неправдоподобно: вот не смог, а потому легко отказал в разговоре "отцу революций и хаоса". Выглядит это, скорее, как уход премьера от потенциально неприятного диалога. Пашинян, кстати, категорически отрицал роль американского миллиардера в армянской революции, которую "совершил сам народ". А те, кто пытаются "делегировать авторские права каким-то чужим людям, … пытаются втиснуть Сороса или что-то еще, хотят оскорбить достоинство армянского народа". В общем, "чужим" стал "благодетель" для Пашиняна.

Но либо он лукавит - на публику, либо Сорос разочаровался в нынешнем армянском премьере. В последнем варианте Армении грозит очередная революция на деньги из того же источника: слова Ванецяна можно "расшифровать" и так. Ведь если верить некоторым армянским экспертам, соросовцы, помимо сценариев госпереворотов, готовят для армянской власти даже законодательные инициативы в самых разных областях, при этом совершенно не совместимые с "национальными традициями и ценностями". При Серже Саргсяне многие из них даже не были предложены к голосованию в парламенте - что ж, возможно, он поплатился и за это тоже.

А за что может поплатиться Пашинян? Например, за отсутствие "должной" поддержки ЛГБТ-шникам, "непослушание" в сфере школьного образования - в частности, нераскрытие для детей "тонкостей" гомосексуализма и гендерной идентификации; продолжение российско-армянского военного сотрудничества и т. д.

С Арменией в контексте Сороса ясности пока не много, но и не мало. Но чего он хочет в Карабахе? Вопрос почти риторический, поскольку миллиардер одержим революционной манией. Судя по последним событиям, смены власти в непризнанной республике жаждет и сам Пашинян. Но его знаменитое "Арцах (Карабах) - это Армения, и точка!" придает революционным потугам совершенно новый геополитический окрас. Согласован ли он с господином Соросом?

Ирина Джорбенадзе

Источник - rosbalt.ru
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