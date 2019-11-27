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Как казахи устроили геноцид калмыкам (история)
22:16 28.11.2019

Величайшая трагедия в истории калмыков.

Сталинские депортации стали настоящей трагедией в истории отдельных народов России - терских казаков, крымских татар, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, ингушей, чеченцев, калмыков, немцев Поволжья... В результате полного произвола органов НКВД тысячи людей были огульно обвинены во всевозможных преступлениях и были сосланы в отдаленные области Советского Союза. На этом фоне совершенно дикой выглядит депортация калмыков, ведь, по сути, обвинять их было не в чем - из 134-тысячного калмыцкого народа в той или иной форме с немецко-фашисткими оккупантами сотрудничали от силы 5000 человек. Тем не менее, ни на местах спецпоселения, ни после возвращения в Калмыкию русско-калмыцкий конфликт так и не начался - тут сказался и добрый нрав калмыцкого народа, четко различающего власть и народ и то, что калмыцкий народ в XVIII веке пережил большую по масштабам трагедию, виной которой стали неуемные амбиции последнего калмыцкого хана.

Начало дальней дороги или почему не стоит верить астрологии.

В 1761 году на престол Калмыкии вступил Убаши - глуповатый наследник великого хана Дондук-Даши. Вслед за этим российские власти начали медленно, но верно вводить на территории Калмыцкого ханства российские законы, намереваясь в перспективе превратить Калмыкию из вассального государства в полноправную часть Российской Империи. Эти перемены ужасно не нравились знати Калмыцкого ханства, ведь с окончательным приходом русских они лишались значительных привилегий и доходов. Тогда-то знатные торгутские тайши и нойоны и смогли внушить легко поддававшемуся чужому влиянию молодому хану идею о возвращении в оккупированную Китаем Джунгарию (есть подозрение, что активными проводниками этой идеи были турецкие, китайские и французские разведчики, желавшие серьезно ослабить Россию).

На побег в Джунгарию Убаши окончательно решился в 1770 году, когда в его пользу очень удачно сложились обстоятельства (джут, падеж скота у калмыков, неурожай хлеба у русских). Тогда его удалось убедить на откочевку в Джунгарию 170 тысяч своих подданных, но большая часть торгутских и хошутских родов отказалась повиноваться Убаши, не желая расставаться с богатыми кочевьями в поволжских степях, а дербеты вообще оказали посланцам Убаши вооруженное сопротивление, не желая возвращаться обратно на расправу китайцам. Это не помешало хану Убаши в январе 1771 года выступить на восток, получив убедительный астрологический прогноз от придворных лам о благоприятном исходе откочевки, хотя дальнейшие события показали, что этот прогноз был в корне неверен и еще раз подтверждает ту мысль, что астрология - это абсолютная лженаука.

Дорога страданий.

От дербетских, торгутских и хошутских тайшей российские власти знали о готовящейся откочевке калмыков хана Убаши в Джунгарию, но когда они действительно двинулись в путь, выяснилось, что помешать им нечем. Калмыки сходу переправились через Волгу, сожгли укрепления вновь построенной Яицкой линии и углубились в казахские степи. Русские регулярные войска и яицкие казаки пытались было пуститься в погоню за калмыками, но тяжелая зима и отсутствие корма для лошадей вынудили их повернуть обратно.

Остановить калмыков хана Убаши вызвался вассалы России, казахские ханы Абылай и Нурали. Но задержать калмыков им не удалось: Убаши, не желая приходить в Китай с пустыми руками, сам напал на казахов, используя преимущество в численности и вооружении, в том числе наличие артиллерии, которую Убаши украл у русских. Несмотря на это, казахи смогли нанести беглым калмыкам ряд поражений и отогнать их к озеру Балхаш, где калмыки Убаши были вынуждены встать на зимовку.

Остановка у Балхаша обернулась для калмыков настоящей катастрофой. Из-за большой скученности и плохой воды среди них началась эпидемия брюшного тифа, которая вместе с голодом и холодом косила людей тысячами. К марту 1771 года пал весь скот, который калмыки с таким трудом довели до этих проклятых мест. Отчаявшиеся калмыки, до которых наконец-то дошло, что хан Убаши и его свита - свора авантюристов, которым глубоко плевать на страдания своего народа, сотнями покидали стоянку у Балхаша и присоединялись к казахским кочевьям, со временем принимая ислам и становясь органичной частью казахского народа (именно с этого времени берут свое начало казахские роды Калмак, Калмаковы и Калмыковы).

В июне 1771 года калмыки Убаши перешли Мунтянские горы, отбиваясь от нападений киргизов, массами уводившими калмыков в рабство, которое было для них настоящим спасением (со временем они получили свободу, войдя в состав киргизского, узбекского и сарт-калмыкского народов). Тем же, кому не повезло остаться под предводительством Убаши, был уготован ужасный переход через горы и пустыни Семиречья, который добил и без того полуживых калмыков - до китайских пограничных укреплений дошли всего 17-20 тысяч калмыков, то есть всего один человек из десяти, ушедших с Убаши из низовий Волги.

Китайские власти расселили прибывших калмыков в долине реки Или, где обязали их нести пограничную службу. Убаши продолжил оставаться их ханом до 1774 года, когда скончался в Пекине в результате отравления, совершенного, по одним данным, маньчжурами, которым беглый калмыцкий хан был более не нужен, по другим - своими же калмыками, отомстившими за смерть родных.

Источник - Дикое поле
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574968560
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