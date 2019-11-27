Самые интересные моменты с саммита ОДКБ в Бишкеке

22:22 28.11.2019

Бакыт Толканов



Бишкек сегодня был центром большой политики и военных вопросов. Президенты, министры и другие большие чиновники обсуждали вопросы нашей безопасности. Об этих моментах и о неформальных ситуациях на саммите ОДКБ читайте в обзоре.



В госрезиденции "Ала-Арча", расположенной в предгорьях, последние два дня было теплее, чем в Бишкеке. С чем это связано, можно только догадываться, хотя были шутки, что ТЭЦ ради гостей отдельно отапливает воздух в резиденции. Были и научные объяснения. Но все журналисты предполагали, что будет не только тепло, но и жарко от обсуждений важной потребности любого человека - безопасности.



Сегодня, 28 ноября, в Бишкеке собрались главы шести государств. Речь идет о саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Почему в Бишкеке? Потому что саммитом завершается председательство Кыргызстана в организации - оно перешло к России.



Три "саммита" одновременно



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибывает в госрезиденцию Ала-Арча перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке



На деле конечно проходил один саммит, с участием глав Армении (представлял премьер-министр Никол Пашинян), Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Но, как шутили сами журналисты, это и их саммит, так как многие встречают друзей, в том числе заграничных. Как выяснилось, многие члены делегации тоже повстречали друзей, например, министр обороны России Сергей Шойгу тепло поздоровался с главой нашего Генштаба Райимберди Дуйшенбиевым и другими коллегами.



Что планировалось решить в Бишкеке?



В повестке заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ было минимум 17 вопросов, в том числе укрепление афгано-таджикской границы, борьба с терроризмом и преступлениями в сфере информационных технологий и другое.



О чем "секретничали" президенты



Саммит состоял из двух частей: заседаний в узком составе (только главы государств без прессы) и расширенном формате. Туда к президентам присоединились их министры обороны и иностранных дел, а также секретари советов безопасности, плюс "расширенка" освещалась СМИ.



Сессия в узком формате по графику должна была длиться полтора часа, но она затягивалась. Обычно на ней происходит самое "мясо" - живое обсуждение, доходящее до споров, поэтому всем было интересно, что же там происходило. Примерно через два часа началось заседание в расширенном составе.



Председатель заседания - президент Сооронбай Жээнбеков - рассказал, что обсуждали с коллегами.



"Мы в конструктивной и доверительной форме обсудили широкий спектр вопросов. Состоялся открытый обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности. По всем вопросам повестки дня сессии СКБ ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание", - сказал Жээнбеков.



Правда, "расширенка" оказалась не такой открытой. Ходили слухи, что выступят не все лидеры, а только двое и представитель самой организации. Выяснилось, что это не слухи. Выступили два президента - Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин. Обо всем по порядку.



Непростые приоритеты, или Итоги председательства Кыргызстана



Жээнбеков рассказал, сколько чего было сделано за время председательства КР, в частности, достигнута "слаженность действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ и повышена их боевая готовность".



Путин в свою очередь поздравил Кыргызстан с успешным председательством в организации.



Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков - правда, уже на пресс-конференции - также высоко оценил председательство республики, отметив, что все приоритетные цели достигнуты, хотя они были непростыми.



Впечатление от российского оружия



Жээнбеков особо отметил усилия России и ее президента по обеспечению безопасности всего Евразийского региона. Он рассказал, что наблюдал за учениями российской армии "Центр-2019".



"Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран - членов ОДКБ", - сказал Жээнбеков.



Глава Кыргызстана высказался по геополитической ситуации.



"Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неясные перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружением", - отметил он.



По его словам, это может повлечь начало нового витка международной напряженности.



"Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом", - заявил президент.



Требует особого внимания



Российский президент особое внимание уделил наращиванию миротворческого потенциала ОДКБ. Он призвал продолжить работу над документами, которые позволят контингентам организации принять участие в миротворческих операциях.



А вот здесь приводим основное из выступления Путина в тезисах:



расширить круг друзей - наблюдателей и партнеров ОДКБ;

приоритетная задача - борьба с наркотрафиком;

российская сторона обеспечит преемственность идей организации;

военные всех стран ОДКБ примут участие в параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в ВОВ.



Против попытки переписать историю



Тема Великой Победы была одной из главных. Оба президента напомнили о роли советского народа в победе над фашизмом. Жээнбеков заметил, что символичным является то, что председательство России в ОДКБ совпало с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



"Несомненно, 9 Мая - день нашей общей победы… Мы не должны забывать нашу общую историю, надо выступать вместе против попыток ее переписывания. Кыргызстан придает празднику Победы чрезвычайно важное значение и особый смысл", - сказал президент.



"Особое внимание мы придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в свержении фашизма", - а это уже заявил Путин.



Бишкек - особое место для нового генсека ОДКБ



Пост генсека организации вакантен. Еще в мае этого года в Бишкеке на заседании министров иностранных дел стало известно, что на этот пост выдвинут глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Сегодня его представили президентам, и они его поздравили с назначением.



Он станет генеральным секретарем с 1 января 2020 года.



Легко ли подделать подписи президентов



Премьер-министр Армении Никол Пашинян - кстати, бывший журналист - очень активно пользуется соцсетями и часто выкладывает с подобных мероприятий очень неожиданные фото. Чего стоит недавний снимок в микроавтобусе с лидерами стран ЕАЭС. Сегодня армянский премьер-министр сфотографировал часть документа, где стояли подписи участников саммита, и выложил в Facebook.



Среди журналистов было много шуток, что сложнее всего подделать подпись главы Таджикистана Эмомали Рахмона, а вот с президентом Казахстана гораздо проще провернуть этот номер. Его роспись почти повторяет фамилию.



Прощайте, саммиты!



Последние четыре года страна ударно председательствовала в СНГ, ЕАЭС, Тюркском совете, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. Бишкек не скоро примет подобные саммиты. Ну а всем организаторам и сопричастным можно только поаплодировать за хорошо проведенные мероприятия и добавить: "Коноктор кетти, эми нормально чай ичелик" ("Гостей проводили, теперь давайте нормально чаю попьем").