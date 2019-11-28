2:1. Футбольная "Астана" сенсационно одолела "Манчестер Юнайтед"

23:37 28.11.2019

"Астана" победила "Манчестер Юнайтед"

Матч проходил в рамках игр Лиги Европы.



Фото : Vesti.kz

28 ноября 2019, 23:52



Казахстанская "Астана" одержала волевую победу над английским "Манчестер Юнайтедом" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает Vesti.kz.

Игра пятого тура группы I прошла 28 ноября на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1.

В Казахстан "МЮ" привез молодежный состав, усиленный защитником Люком Шоу и Джесси Лингардом, которые успели поиграть за сборную Англию. В стартовый состав Уле-Гуннар Сульшер внес сразу трех дебютантов.

Равный счет же в матче держался всего десять минут, пока Лингард ударом из-за пределов штрафной не огорчил Ненада Эрича. Этот гол в итоге остался единственным в первом тайме.









Перевернулась ситуация уже после перерыва. Всего за семь минут "Астана" не только отыгралась, но и вышла вперед, причем оба гола организовали защитники.

На 55-й минуте забил лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко, а на 66-й прострел серба Антонио Рукавины в свои ворота срезал 19-летний Дишон Бернард, который дебютировал в главной команде "МЮ". В оставшееся время счет в итоге не поменялся.



Эта победа стала для "Астаны" первой в группе ЛЕ, а "МЮ", который досрочно вышел в плей-офф, потерпел первое поражение.



Еще один матч пятого тура группы I начнется в 23:55 по времени Нур-Султана, а в нем голландский "АЗ Алкмар" примет сербский "Партизан".

С 10 очками "МЮ" лидирует в группе, а далее идут "АЗ Алкмар" (восемь баллов) и "Партизан" (4), а "Астана" (3) замыкает таблицу. В последнем, шестом, туре 13 ноября матчи "Партизан" - "Астана" и "МЮ" - "АЗ Алкмар".