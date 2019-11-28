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Трамп преподнес Гонконгу "своевременный подарок", - "НГ"
00:19 29.11.2019

Белый дом готов наказывать КНР за ее политику в отношении своей автономии

Протестующие гонконгцы горячо поддержали антикитайские законы Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп подписал законы, направленные против политики властей КНР в отношении Гонконга, где продолжаются массовые выступления против Пекина. Нанесен удар по и так непростым американо-китайским отношениям. Тем не менее вовсе не факт, что обе страны скатываются в полосу жесткого противостояния. Вероятность заключения китайско-американской сделки, которая положила бы конец торговой войне Пекина и Вашингтона, по-прежнему остается, полагают эксперты.
Закон "О правах человека и демократии в Гонконге", подписанный Трампом, не предполагает немедленного введения санкций против Китая. Мера воздействия на КНР, предусмотренная этим документом, носит скорее профилактический характер. Его цель – не наказать Китай за прошлые действия, а сделать так, чтобы Гонконг не был полностью лишен автономного статуса. Закон обязал Госдепартамент предоставлять Конгрессу не реже раза в год отчет о том, сохраняет ли город достаточную долю самостоятельности. Если будет установлено, что КНР полностью подчинил себе Гонконг, нарушив тем самым условия, на которых он был передан в 1997 году из юрисдикции Великобритании, тогда должны вводиться санкции.

Наказывать предполагается не только материковый Китай. Гонконг, лишившись автономии, потеряет и особый статус в торговле с США. Кроме того, законом предусмотрены санкции против конкретных чиновников, как китайских, так и гонконгских, в наибольшей степени "отличившихся" в подавлении волнений в городе. Правда, составление их перечня отдано Белому дому.

Пока же Трамп ввел в действие только один антикитайский репрессивный акт. Параллельно он подписал закон о запрете поставок в Гонконг полицейского снаряжения, применяемого при разгоне массовых манифестаций: слезоточивого газа, электрошокеров, резиновых пуль, перцовых баллончиков. Правда, все это гонконгская полиция получала не из США, а из материкового Китая.
Трамп счет нужным публично объяснить, зачем он заступился за Гонконг. Его речь была выдержана почти в примирительном духе. "Я подписал эти законы из уважения к президенту Си (Цзиньпину. – "НГ"), Китаю и народу Гонконга. Мы прибегли к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", – сказал Трамп.

Протестующими в Гонконге известие о подписании законов в защиту автономии города было встречено с одобрением, если не сказать, с ликованием. Один из лидеров студенческого движения общественный активист Натан Лоу назвал поступок Трампа "своевременным подарком к Дню благодарения", который в США в этом году отмечается 28 ноября.

А вот руководство Гонконга, а также Китай, как следовало ожидать, осудил шаг американского президента. Посол США в КНР был вызван в МИД страны. Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан предостерег Вашингтон от использования санкций против его страны. "Решительно призываем США не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах", – заявил он, однако немедленных ответных действий не пообещал.

Похоже, Китай настроен не на углубление конфронтации с США, а на налаживание отношений. Как сообщается на сайте китайского Министерства коммерции, 26 ноября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел телефонный разговор с двумя высокопоставленными американскими чиновниками – представителем США по торговым переговорам Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучином. Сообщается, что был обсужден ход переговоров по соглашению двух стран. Оно должно покончить с торговой войной США и Китая. Переговоры по торговой сделке идут с октября, однако дата их окончания еще не ясна.
Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Василий Михеев полагает, что принятие законов по Гонконгу, конечно, подпортит отношения двух стран. Однако торговую сделку они не сорвут, сказал эксперт "НГ". "В американо-китайских отношениях, конечно, много проблем. Но Пекин взял курс на четкое разделение политических и экономических вопросов в отношениях с США. По политике уступок не ожидается. А там, где речь касается экономики, Китай готов на компромиссы, но, разумеется, до известного предела. Например, одно дело – торговля и тарифы. Тут компромиссы возможны. Другое дело – борьба за глобальный рынок технологий пятого поколения. Тут американцы и китайцы вряд ли договорятся", – заключил Михеев.

Геннадий Петров

28.11.2019

Источник - ng.ru
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