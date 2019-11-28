Войска к миру готовы. Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России

09:19 29.11.2019

Один из приоритетов России как нового председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - "поддержание высокой готовности" ее миротворческих сил. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке. Еще в 2017 году Москва предлагала, чтобы военнослужащие стран этого блока усилили миротворческие миссии ООН в Южном Судане и Чаде, но тогда согласовать инициативу не удалось. В Москве рассчитывают на положительное решение вопроса в 2020 году. Достижение другой заявленной цели - "расширение круга друзей" ОДКБ - более проблематично. Организация уже звала "в друзья" НАТО, предлагая альянсу наладить взаимодействие, но ответа так и не получила.

"По всем вопросам повестки дня достигнуто полное взаимопонимание",- объявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, переходя от встречи в узком формате к заседанию в расширенном составе. Теперь за спинами лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, собравшихся за круглым столом в президентской резиденции "Ала-Арча" под Бишкеком, сидели министры иностранных дел и обороны, а также секретари совбезов.



Торжественный настрой киргизского президента было легко понять: годовое председательство Бишкека в военно-политической организации прошло, в общем-то, без эксцессов, если не считать недавнего инцидента на таджикско-узбекской границе. Напомним, в ночь на 6 ноября 20 боевиков в масках напали на таджикскую пограничную заставу "Ишкобод". По утверждению следствия, преступники-члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) проникли из Афганистана.



Сооронбай Жээнбеков в своем выступлении не стал акцентировать внимание на этом инциденте. Зато отчитался об успехах: велась "активная работа по повышению международного авторитета организации" и усилению военно-экономического и военно-технического сотрудничества, повышена боеготовность стран-участниц, проведены военные учения. "ОДКБ - единственный гарант безопасности в центральноазиатских странах,- с энтузиазмом заявил "Ъ" экс-спикер парламента Киргизии, депутат от фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков.- Если бы не ОДКБ, террористы давно бы атаковали наши границы. Хотя свои возможности они периодически пытаются проверять. Недавняя ситуация на таджикско-узбекской границе - яркий тому пример".



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На саммите президент Жээнбеков передал Владимиру Путину жезл с символикой ОДКБ - Россия стала новым председателем организации. Киргизский лидер в своей речи отметил "усилия России по обеспечению безопасности всего евразийского региона" и особо остановился на сентябрьских учениях вооруженных сил РФ "Центр-2019". "Активную фазу учений с применением самой современной техники я наблюдал в Оренбурге, воочию увидел мощь российского оружия и был этим впечатлен,- вспомнил он свою поездку и резюмировал: - Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран-членов ОДКБ". Владимир Путин коротко кивнул.

В ответном выступлении российский президент обнародовал планы на председательство.

Оно передается в алфавитном порядке, но удачно для Москвы совпадает в этот раз с юбилейными торжествами, посвященными 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.



"Ждем лидеров государств-членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади",- заявил Владимир Путин.

"Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями",- продолжил российский лидер.

Между тем вступать в этот круг готовы не все международные организации: в мае участники заседания глав МИДов стран ОДКБ предложили НАТО проводить совместные консультации. Но положительной реакции так и не последовало.



Куда более реальным выглядит углубление сотрудничества внутри организации. Владимир Путин заверил: Москва готова "делиться опытом антитеррора, полученным в работе по этому направлению в Сирии". Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в разговоре с "Ъ" конкретизировал: "На учениях уже второй год коллективными силами отрабатывались различные элементы с учетом использования опыта российских вооруженных сил в Сирии. В частности, это борьба с группами боевиков, которые прорывались на "джихад-мобилях", а также применение беспилотников против бандформирований".

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Кроме того, как рассказал Владимир Путин, особого внимания, по мнению Москвы, "требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил". По словам российского дипломатического источника "Ъ", еще в 2017 году Москва предлагала, чтобы военнослужащие ОДКБ усилили миротворческие миссии ООН в Южном Судане и Чаде, но согласовать инициативу не удалось. Собеседник "Ъ" надеется, что формализовать участие миротворцев в подобных миссиях удастся в ходе российского председательства.



Галина Дудина, Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №220 от 29.11.2019, стр. 5