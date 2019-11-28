 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гонконг на распутье. Цена вопроса, - Брайс Сверхун
09:22 29.11.2019

О том, чем может завершиться противостояние в Специальном административном районе Китая, размышляет эксперт гонконгского City University Брайс Сверхун.
Закон о демократии и правах человека в Гонконге, принятый Конгрессом США и подписанный президентом Трампом, выводит спор о бывшей британской колонии на новый уровень. Вопрос о будущем специального административного района, казавшийся сугубо внутренним делом КНР, вопреки энергичным протестам Пекина превращается в большую международную историю. Теперь администрации США предстоит регулярно отслеживать ситуацию в Гонконге и быть готовой к введению санкций против лиц, ответственных за нарушения там прав человека.
Обращает на себя внимание, что указ президента Трампа был подписан по горячим следам выборов в местные советы Гонконга, принесших сенсационную победу оппозиционным кандидатам. После этой победы Гонконг оказался на новом перепутье. Главный вопрос, какие выводы сделают для себя как власти, так и оппозиция и что будет с гонконгской демократией.

В ходе прошедших выборов глава администрации Гонконга Кэрри Лам и поддерживающие ее прокитайские политики надеялись, что уставшее от протестов общество, до последнего времени боявшееся выразить недовольство действиями радикалов, сплотится вокруг властей и их кандидатов.

Как США поддержали бунтующий Гонконг двумя законами
Однако все вышло наоборот: итоги выборов стали для властей настоящим кошмаром. Независимо от отношения к уличным протестам выборы показали, что наибольшее неприятие вызывает не оппозиция, а пропекинское правительство.

Радикализация шестимесячных протестов не приглушила желание избавиться от Кэрри Лам и ее союзников.
Необходимо отметить, что гонконгские протесты претерпели серьезную эволюцию. Сегодня может показаться, что от прежних мирных шествий не осталось и следа: под шквалом резиновых пуль и слезоточивого газа группы протестующих время от времени забрасывают полицию "коктейлями Молотова". Однако прошедшие выборы показали: мирный протест существует.

Гонконгцы, как никто другой, знают: выборы не всегда приводят к ожидаемым результатам. За последние годы некоторые законно избранные члены законодательного совета были лишены своих мандатов, оппозиционеров арестовали и вынуждали стать политическими беженцами. Многие организаторы "революции зонтиков" 2014 года оказались за решеткой.

Может быть, поэтому у сегодняшнего протестного движения нет ярко выраженных лидеров. Не будем забывать, что власти приложили максимум усилий, чтобы вывести их из игры.

Теперь многое будет зависеть от того, окажется ли правительство готовым начать менять политический курс Гонконга. До этих выборов Кэрри Лам настаивала, что реформы в принципе невозможны до тех пор, пока не будет восстановлен гражданский мир. Однако последние выборы прошли мирно - это был один из самых спокойных выходных за последние полгода.

Невзирая на очевидный запрос на перемены, многие относятся к заявлениям Кэрри Лам скептически, напоминая, что за ней стоит Пекин. А центральные власти КНР уже дали понять, что не желают никаких реформ. В ответ на американский закон о гонконгской демократии в Пекине пригрозили принять "жесткие контрмеры" и заявили о недопустимости внешнего вмешательства.
Это означает, что вместо политической реформы Гонконг, судя по всему, ждет дальнейшее закручивание гаек и превращение в яблоко раздора в отношениях ведущих мировых держав.

Газета "Коммерсантъ" №220 от 29.11.2019, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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